De una familia religiosa, Ángel de la Cruz no siempre se dedicó al fútbol, no siempre estuvo bajo los tres palos. De hecho, alejado de las canchas, el ahora portero se inició en el BMX, incluso representó al Perú en torneos internacionales.

Ángel de la Cruz junto a Salomón Libman, preparador de arqueros del cuadro íntimo. (Foto: Alianza Lima) / Quilca León Marco Antonio

“Él viene luchando por oportunidades desde muy niño, siempre fue deportista de élite no solamente en el fútbol, ya que fue campeón de bicicross representado al país en Chile y practicó muchos deportes como skate y béisbol. Siempre tuvo virtudes y pese a que tenemos diferentes carreras, eso no quita que mi hijo no baile bien la música negra y toca muy bien el cajón. Es un chico bailarín. En el colegio actuaba. Está bien criado. Tiene toda la sabiduría de su madre, quien es una persona que da buenas ideas y le da disciplina. Estamos contentos como familia, pero siempre he tratado de separarme de su vida”, cuenta ‘Guajaja’ a DT.

De la Cruz pisó Matute a los 13 años y desde entonces no se quitó la blanquiazul del corazón. “Él se inscribió en una Academia Arqueros en Surco, el barrio donde vivimos nosotros. El entrenador lo ve con su skate y como era alto le dice: ‘oye, negro grandazo, qué lindo sería verte jugar en el arco’”, recuerda.

“Mi hijo al oír eso nos dice que quería inscribirse en una academia de porteros, ya que por esa época estaba de moda Gallese y todos los niños querían ser arqueros. Luego de entrenar, el técnico lo llevó a Alianza y ahí inició su futuro tras pasar una prueba de 15 días”, añade.

Tras dos años, Ángel jugó Copa Federación y fue convocado a la selección. A los 17 años firmó su primer contrato profesional y atajó en el equipo de reserva. “Estamos contentos, él en su mundo y yo en la música”, dice José Ángel de la Cruz. Luego agrega: “ Mi mundo es difícil, pero veo que el de Ángel es más complicado por la cantidad de porteros que quieren jugar en equipos grandes, sin embargo, poco a poco viene haciéndose un camino. Lo bueno es que su madre lo guía bien y nos da vida porque me lleva por el buen camino” .

Por el trabajo, ‘Guajaja’ no puede ver los partidos de su hijo. Ve las repeticiones y apunta los comentarios de la TV. Sin embargo, eso no le quita tener un sueño: “Si algún día llega a la selección todos deben estar tranquilos y con ese carácter llegará lejos”, dice el reconocido cantante peruano.