No se quedó callada. Un reclamo en busca de respeto e igualdad marcó la primera jornada de los playoffs de la Liga Femenina 2022 , tras el empate entre Deportivo Municipal y FC Killas en el estadio Andrés Bedoya de Ate. Brenda Contreras , portera del cuadro edil, fue elegida figura del encuentro y aprovechó una entrevista para protestar contra la directiva de su equipo, indignando a propios y extraños.

En diálogo con Movistar Deportes, la referente de las ‘ediles’ elevó su voz de protesta al final del partido y se hizo escuchar claramente para evidenciar la desatención que afronta junto a sus compañeras.

“Nos falta bastante apoyo de los dirigentes”, señaló la guardameta nacional en comunicación con Movistar Deportes.

“Hay muchas jugadoras que están lesionadas, no tenemos implementos. No sabemos cuándo vamos a jugar, no sabemos cuándo y dónde vamos a entrenar. No sabemos si tenemos que entrenar en la playa. Si tenemos que llegar caminando, lo hacemos”, declaró Brenda Contreras, al borde de la desesperación, sobre una situación que se repite en la Liga Femenina peruana.