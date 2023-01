“Lo que pasó este martes fue la gota que hizo que la paciencia de Ibarra caduque. Zambrano tenía permiso para viajar al Perú el 15 de diciembre y no lo hizo. Durante este año hizo en muchas oportunidades lo que le daba la gana. (Hugo) Ibarra llegó a esta conclusión y no hubo más remedio, no hubo más oportunidades para el defensor central peruano”, contó Flavio Azzaro, periodista argentino.

“Son cosas que pasan en el fútbol, al final terminamos en buenos términos. Rompimos contrato mutuamente y creo que me voy tranquilo. Siempre fui leal. La prensa de Argentina siempre habla, bien o mal, demás y sin pruebas. Yo fui directo y ya está. Rescindimos mutuamente”, explicó Carlos a su llegada al Perú.

Zambrano, de 33 años, deja Boca sin haber sido titular indiscutible en los casi tres años que estuvo. Salvo en algunas ocasiones (lesiones de los titulares, rotación o suspensiones), pocas veces se lo nombró como el líder de la defensa. “Fue una mala contratación, como tantas otras de este ciclo, y se hará difícil extrañarlo”, comentó Antonio Serpa, periodista argentino de “TYC Sports”.

Pero más allá de su paso por Boca, sin dejar huella pero con títulos en su vitrina, Zambrano podría convertirse en el fichaje estrella de Alianza Lima para la temporada 2023. El central le daría jerarquía a una defensa íntima que tiene en Gino Peruzzi un lateral derecho solvente y en Santiago García un central zurdo con experiencia, además está Yordi Vílchez, elegido el mejor defensor de la Liga 1 2022.

El cuadro íntimo intentó fichar a Zambrano desde que se abrió el mercado de pases, pero mantenía contrato con Boca Juniors. Sin embargo, ahora que el defensor quedó libre, los victorianos buscarán convencerlo para que juegue la Copa Libertadores y el torneo local. Con 33 años, siendo importante para la selección peruana de Juan Reynoso, el ‘León’ deberá evaluar si lo mejor para él es jugar en el torneo peruano, una liga que nunca jugó.

Una carrera en Europa que se fue apagando

Así como Renato Tapia, Carlos Zambrano nunca debutó en la primera división del fútbol peruano. Se formó en la Academia Cantolao cuando el cuadro chalaco no tenía equipo en la máxima competición y a los 15 años dejó el Perú. Su carrera la hizo fuera, llevando la bandera blanquirroja como estandarte.

Pasó del Cantolao al Schalke 04 de Alemania en el 2006 en un momento en el que en Europa brillaban Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Vargas. El defensor central era el quinto pilar nacional en el Viejo Continente, en la élite del fútbol. Un año antes había participado del Mundial Sub 17 que se realizó en Perú. Junto a Christian Ramos, el recordado Gianfranco Espejo, Daniel Chávez, Carlos Elías, Josepmir Ballón, entre otros, fueron parte de ese plantel, que no tuvo una buena presentación.

El ‘Kaiser’, apodo que le asignaron en Alemania, arrancó en el Schalke pero en 2008, año en el que Jefferson Farfán llegaba al club para dejar su huella, fue prestado al St Pauli, un club con una historia peculiar. Es el cuadro que defiende a los proletarios y su apodo es el de ‘Piratas’. El color marrón de su camiseta significa el color de la ropa de trabajo que usaban los trabajadores portuarios, estibadores y marineros que dieron nacimiento al club.

Zambrano peleando un balón dividido con Robert Lewandowski. (Foto: Agencias)

En el Eintracht Frankfurt, club al que llegó en agosto de 2012, tuvo cierta estabilidad. Jugó hasta mediados de 2016; es decir, cuatro años. Disputó la liga alemana y la Europa League. Marcó a Robert Lewandowski y otros tantos goleadores. Pero luego se fue al Rubin Kazán de Rusia.

En el elenco ruso estuvo hasta mitad de 2017. Para septiembre del mismo año se confirma su traspaso al PAOK Salónica de Grecia. Por la falta de continuidad en el conjunto griego decidió cambiar de equipo y a finales de enero del 2018 se hace oficial su traspaso al Dinamo de Kiev de Ucrania. Sin embargo, su suerte sigue siendo la misma.

Tras no ser tomado en cuenta para la temporada 2018-19 por su técnico Aliaksandr Jatskevich, el 18 de agosto se hace oficial su pase al Basilea de Suiza y para octubre de 2019 retorna al Dinamo de Kiev, donde su entrenador lo menospreció. “Si quieren ver a Zambrano jugar, veanlo en su selección” , dijo en una conferencia de prensa.

En sus últimos clubes no pudo tener la regularidad anhelada; además, las lesiones le jugaron en contra en varias ocasiones. Lo que más le costó fue sostener la continuidad en cada temporada con sus clubes. Eso también le jugó en contra en algunas etapas de la selección peruana.

El dato curioso radica en la presencia del jugador con la selección peruana: en 2019, Zambrano disputó más encuentros con Perú (10) que con su club.

Con ese antecedente (ocho meses sin jugar en un club) llegó a Boca Juniors, aunque siempre tuvo el respaldo del Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme. De hecho, el ídolo xeneize dijo alguna vez que para él, el peruano “siempre que juega, lo hace de maravilla”.

Hoy, con su paso por Boca como un recuerdo, Carlos podría jugar en el fútbol peruano. Ya mostró su hinchaje por Alianza Lima y su deseo de vestir la camiseta alguna vez. Sin embargo, deberá decidir si el retorno al Perú es un trampolín o si es tiempo de buscar la gloria en el país que lo vio nacer pero no debutar profesionalmente.