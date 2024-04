César Vallejo vs. Comerciantes Unidos se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Con Paolo Guerrero, los poetas intentarán hacer respetar su localía en el Mansiche, en busca de una victoria que les permita recuperar puestos en la tabla. Sigue la transmisión del partido minuto a minuto aquí.

A QUÉ HORA JUEGA VALLEJO VS COMERCIANTES UNIDOS

El partido se juega el domingo 14 de abril de 2024, desde la 1:00 de la tarde, en el estadio Mansiche de Trujillo.

DÓNDE VER VALLEJO VS COMERCIANTES UNIDOS

La transmisión del partido César Vallejo vs Comerciantes Unidos se puede ver en exclusiva por el canal Liga 1 MAX (L1 MAX), que se emite a través de DirecTV, Best Cable y Claro TV. También se puede seguir el duelo vía streaming en DGO (DirecTV GO).