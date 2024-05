Chilevisión EN VIVO, será el encargado de pasar por televisión y en línea el partido de Colo Colo vs. Alianza Lima por la penúltima jornada del Grupo A de la Copa CONMEBOL Libertadores desde el Estadio Alejandro Villanueva. Para Chile, la transmisión del partido lo pasarán por 4 señales, 2 de cable y 1 streaming. En cable lo podrán ver mediante Chilevisión (CHV) y ESPN Premium, y en línea mediante Star Plus o Paramount Plus. La transmisión del juego será a partir de las 20:00 hora chilena.

