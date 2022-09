El clásico del fútbol peruano dejó muchas cosas para el análisis, y una de ellas fue la presencia de Jefferson Farfán en Alianza Lima luego de varios meses de ausencia. La ‘Foquita’ jugó su primer partido de la Liga 1 2022 al ingresar en el epílogo del partido contra Universitario de Deportes.

Esta situación sorprendió a más de uno, en especial a Diego Rebagliati, quien días atrás había mencionado que ‘Jeffry’ le comunicó que no estaba para jugar.

“A mi Jefferson el jueves me dice que no está para jugar. Me dice que no juega, que no hay forma... Pudo haberme dicho la verdad o pudo haber cambiado de opinión él, Bustos y haberse sentido mejor”, comienza diciendo el último domingo en Movistar Deportes.

“Fue muy raro todo el proceso de Farfán, no calentó más de dos o tres minutos antes de entrar. Se veía forzada la situación. Daba la impresión que estaban preparando un homenaje y un clásico no está para homenajear a nadie”, sentenció Diego Rebagliati.

🎙 @diegoreba22 : "A mi Jefferson el jueves me dice que no está para jugar, pudo haberme dicho la verdad o pudo haber cambiado de opinión él, Bustos y haberse sentido mejor. Fue muy raro todo el proceso de Farfán, no calentó más de dos o tres minutos antes de entrar.#DDTODO pic.twitter.com/gL9jondpKh — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 5, 2022

Cabe mencionar que Alianza Lima perdió el clásico contra Universitario de Deportes, que se impuso con anotaciones de Leonardo Rugel y Alexander Succar, este último vía penal.