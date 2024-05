Sigue, Universitario vs. Botafogo , en vivo y en directo juegan por el Grupo D de la Copa Libertadores 2024, este jueves 16 de mayo desde las 5:00 pm en el estadio Monumental de Ate. Es necesario destacar que el equipo dirigido por Fabián Bustos tiene 5 puntos en la tabla de posiciones de su zona, producto de dos empates ante Junior de Barranquilla, una victoria ante LDU y una caída ante Botafogo. Por lo tanto, la posibilidad de acceder a la siguiente fase está intacta. La transmisión para Brasil y Perú el partido estará a cargo de ESPN 5 (Chile) vía DIRECTV en vivo y Star Plus en directo (streaming). Además no te pierdas el minuto a minuto de El Comercio desde las 3:00 pm vía Deporte Total.

