Luis Advíncula es tendencia en las redes sociales, no por un golazo o una asistencia de ensueño. El peruano logró conocer al pequeño Isaías, quien a sus cortos once años sufre con parálisis cerebral, pero es hincha acérrimo de Boca Juniors.

“Hola Luis. Soy Isaías de Río Tercero. Soy fanático tuyo, tengo 11 años y mi sueño es poder conocerte y si puedes me encantaría que me regalaras tu camiseta. ¿Si le haces un gol a las gallinas me lo dedicas? Te quiero mucho”, se lee en la carta.

“Soy Jaqueline, mamá de Isa, él tiene parálisis cerebral, viajamos más de dos horas para poder traerlo y cumplir su sueño de ver. Para nosotros es imposible llevarlo a ver un partido que aparte de conocerte, su otro sueño es poder ver un partido, pero ya que no podemos, intentamos verte hoy. Espero que él pueda verte y volver felices a casa. Perdón la molestia ya que sábelos lo que implica un clásico”, escribe su madre.