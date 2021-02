Emanuel Herrera develó un secreto a voces: en Sporting Cristal no quisieron contar más con él para la presente temporada. Pese a su gran campaña en 2020, ni los directivos ni Roberto Mosquera se contactaron con el delantero argentino para negociar su continuidad para el 2021. Asimismo, afirmó sentirse “dolido” porque no se despidieron de él de forma personal.

En diálogo con ‘Las Voces del Fútbol’, el exdelantero de Sporting Cristal dijo lo siguiente: “Yo tenía la intención de continuar en Cristal, estaba cómodo ahí. Los estuve llamando y nunca me respondieron. Me hubiera gustado que me llamen, solamente hablé con el ayudante y el preparador físico”.

Luego añadió lo siguiente: “No hablé con nadie, ni presidente, ni gerente deportivo ni con Roberto Mosquera. Me duele que no me hayan llamado para despedirse, por lo menos que lo hagan como corresponde, no solo por redes sociales”.

Emanuel Herrera señaló que quiso continuar en Sporting Cristal

También se refirió a Marcos Riquelme: “Qué se yo de (Marcos) Riquelme, no tengo idea, eso pregúntenselo a él. Uno no sabe que pueda pasar en un futuro (de volver), yo no tenía planeado irme de Cristal, pero esto es fútbol y son cosas que pasan”.

Por último, dijo lo siguiente: “La verdad no sé por qué pasó esto, no tengo nada contra ellos. Mi representante se encargó de todo, el tema del departamento lo arreglé yo porque uno siempre que está lejos trata de no tener muchas cosas”.

Conforme a los criterios de Saber más