Chemo Del Solar es, por voto popular, el mejor contador de anécdotas del fútbol peruano. Su basta memoria le ha facilitado desentrañar sus recuerdos de, por ejemplo, el día que le atajó un tiro libre a Ronaldo con el Celta de Vigo. O contar la versión más profesional de Diego Forlán entrenando de forma extra con la reserva de Villarreal. Y hasta la vez que un Cristiano Ronaldo muy simpático congenió con sus hijos en la intimidad de los vestuarios de la ciudad deportiva de Valdebebas del Real Madrid.

En algún momento del futuro, Chemo del Solar contará la intimidad de esta historia. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Cómo tomó tal o cual decisión? O qué le faltó a ese César Vallejo al que le salía todo bien a falta de tres fechas para el final de la Fase 2 de la Liga 1 del 2020. Casi tres meses después del final del torneo, los ‘Poetas’ buscan reescribir su historia cuando enfrenten al Caracas FC (5:15 p.m.) por la ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2021. Chemo, el Monumental de Universitario, la Copa ; un cuento nuevo para la colección cuando la realidad parece estar más cerca de la ficción.

Sin embargo, entre todas sus historias existen dos que muestran el lado más docente y amical del técnico nacional. La primera la contó con un texto corto en El Comercio mientras se disputaba el Mundial Brasil 2014, y la otra la narró con detalles en Radio Capital cuando compartía micrófonos con Daniel Peredo todas las tardes limeñas.

‘Chemo’ del Solar se refirió a la situación de Alianza Lima. (Foto: @clubucv)

Domador de fieras

Imagínate que te apodan ‘El Pitbull’ y que, a veces, confundes las canchas de fútbol con los octógonos de la UFC. Imagínate que tienes menos de 20 años, ya debutaste en Primera y el técnico -Jorge Pellicer- no te volvió a considerar en el resto del año por tu conducta. Entonces, solo imagínate que es el verano del 2007, eres Gary Medel y Chemo del Solar , tu nuevo entrenador, se acerca para decirte que ahora sí vas a jugar de titular .

Así sucedió, según Chemo. Cuando llegó para dirigir a la Universidad Católica de Chile en el 2007, de inmediato, se convenció de dos cosas: tenía plantel para campeonar y Medel no podía quedarse ni un día más en el banco de suplentes .

“Gary Medel, el crack de los 3 millones”, por Chemo del Solar

“Lo que me tocó después de verlo en los entrenamientos fue una decisión que no pensé tomar nunca. Patricio Hormazábal, el ‘Pato’, era figura del equipo y un tipo muy querido. Tenía llegada con los dirigentes, y con la hinchada. Pero lo que Gary hacía en las prácticas y cada minuto que le tocó jugar hacía imposible que lo sostenga como suplente. Entonces tuve que hablar con el ‘Pato’ y con el presidente de aquel entonces. Tenía que anunciarles lo que había pensado: sacar a Hormazábal y poner a Gary. No me equivoqué ”, escribió Del Solar en Deporte Total a días que el Chile de Medel juegue los octavos de final del Mundial 2014 contra Brasil.

La apuesta de Chemo fue arriesgada, pero lo llevó a pelear el campeonato chileno contra Colo Colo, que venía de ser finalista en la Copa Sudamericana 2006 y tenía entre sus figuras a Arturo Vidal. “(Medel) tenía problemas de conducta pero yo sabía, intuía la verdad, que podía ser un crack de alto vuelo. Una joya lista para pulir ”, narra.

La decisión, finalmente, tenía que tener la aprobación de la plana directiva. Ahí, también, Chemo apostó a ganador. “‘Vicepresidente’, le dije a Luis Felipe Gazitúa, entonces en ese cargo en Cruzados SADP. ‘Usted tranquilo. Este es un jugador que en unos años le va a valer 3 millones de dólares’ ”, enfatizó el técnico. Y aquí tampoco se equivocó.

Medel pasaría a préstamo a Boca Juniors entre 2009 y 2011, hasta que el Sevilla de la liga española se sentó en la mesa de la U. Católica y le ofreció 3M de euros por el pase de Medel. La transacción se logró, según Transfermarkt, en enero del 2011.

Funcionario de la U Católica de Chile no descarta que "Chemo" vuelva a dirigir ese club

La mejor valoración del aguerrido volante, por otro lado, llegó en la siguiente venta. El Cardiff de la Premier League desembolsó 13M de euros al Sevilla para contratarlo en el 2013. “Tenía mucha confianza en Medel, en lo que podía conseguir en el mundo del fútbol. Todos sus logros en el fútbol mundial me hacen sentir más que orgulloso. Es la felicidad que entrega este deporte”, contó Chemo sobre su dirigido.

Tras una infancia difícil y llena de carencias, el fútbol le salvó la vida a Gary Medel, dos veces campeón de América con la ‘Roja’ y uno de los estandartes de la que llaman “la generación dorada del fútbol chileno”. Todo comenzó con un sueño de verano y con Chemo tomando una decisión determinante en la vida del ‘Pitbull’.

Claudio, ¿su amigo?

El Comercio ha explicado en el capítulo uno del podcast “Jugamos como nunca” la verdad de por qué Chemo y Claudio dejaron de ser amigos. Porque sí, alguna vez fueron tan cercanos que concentraron juntos en el inicio de las Eliminatorias al Mundial Japón-Corea 2002. Del Solar era el peruano con más larga trayectoria vigente en Europa (1990-1999) y Pizarro comenzaba a labrar su camino en el Werder Bremen.

Si nunca hubiese sucedido el escándalo del Golf Los Incas, caso que hemos explicado en esta nota, es muy probable que el afecto que mantenían por el fútbol y la hípica hubiese podido construir una amistad más duradera. Sin embargo, hace 14 años la relación está rota. Claudio ha dicho que “él era mi amigo, yo lo consideraba así y bueno las cosas terminaron ahí” en el 2016.

Portada en DT de El Comercio en 2008, cuando la relación entre Pizarro y Del Solar estaba totalmente rota. (Foto: Archivo El Comercio)

Chemo también consideraba como su amigo a Pizarro. Y, aunque también da a notar que la relación se acabó, en el 2014 en un largo diálogo con Daniel Peredo en radio Capital develó una historia poco conocida hasta entonces: la vez que Claudio Pizarro estuvo a punto de firmar por el Real Madrid.

Por su relación con Jorge Valdano, a quien tuvo de técnico en Tenerife y Valencia, Del Solar estuvo en comunicación con él en el año 2001. Chemo ya había salido tricampeón con Universitario en el año 2000 y, entonces, decidió regresar a Europa . Jugaba en el Mechelen cuando Valdano, por entonces director deportivo del Real Madrid, le sugirió nombres de jugadores con potencial.

El nombre de Claudio saltó de inmediato. “En esa época un jugador peruano había llegado a un club alemán y la rompió desde el inicio. Yo le dije a Valdano de este jugador y él decidió enviar personal para que lo observara por tres meses”, contó en la radio.

Estaban en la mitad de la temporada 2000-2001 y, de concretarse alguna negociación, debería ser con cautela ya que Claudio tenía ofertas de otros clubes. “Luego de un tiempo, (Valdano) me dijo ‘ya está, vamos a traerlo al Real Madrid’. Me pidió que converse con Claudio Pizarro, que le pregunte su cláusula de salida del Werder Bremen y todo. Le informé al detalle a Valdano y me dijo ‘ya, lo traemos de todas maneras’”, reveló el técnico nacional.

Selección Peruana: ¿Claudio Pizarro debe ir a Rusia 2018? Chemo del Solar responde

Lo que vino después fue que Chemo ayudó a que el representante de Claudio Pizarro, Carlos Delgado, se reuniera con Valdano en Milán. El proyecto del Real Madrid en el 2001 era comenzar a armar el equipo de los ‘Galácticos’. Por ejemplo, ese verano europeo, llegó Zinedine Zidane por 75 millones de euros, el paso más costoso de la historia hasta que Gareth Bale lo superó en el 2013.

Cuando todo parecía llegar a buen puerto, la oferta económica no convenció al agente de Claudio. “Real Madrid estuvo de acuerdo con pagar la cláusula de salida de Pizarro, pero creo que no llegaron a un acuerdo por el salario , pero Claudio sí estuvo muy cerca del Real Madrid”, señaló aquella vez Del Solar.

En el futuro de esta revelación, Pizarro, quien terminó firmando en ese mercado de pases por el Bayern de Múnich se ha encargado dos veces de contar su propia versión de los hechos. “ Opté por el Bayern porque conocía el fútbol alemán y por razones económicas, en esos momentos yo recién empezaba y para mí era muy importante comenzar con el pie derecho”, dijo en el 2014.

Claudio Pizarro (Foto: Agencias / Internet / Instagram)

El año pasado, en tanto, en una de las transmisiones que hizo vía Instagram Live , el ‘Bombardero’ agregó un párrafo a su historia con los merengues. “No me lo podía creer. Uno de ellos (clubes interesados en contratarlo) era el Real Madrid, pero al final me decidí por el Bayern de Múnich porque la oferta era mucho mejor. En el Real Madrid había jugadores de mucha jerarquía e iba a jugar muy poco”, comentó.

No hubo final feliz en la historia de Pizarro y el Madrid, solo una buena anécdota que Chemo cuidó por muchos años. Hoy que sale a hacerle frente a su destino en la Copa Libertadores, habrá que reservar un espacio para lo que quiera escribir, narrar o contar más adelante. Es seguro, una historia desde adentro nos aguardará.

MÁS EN DT:

VIDEO RECOMENDADO:

Luis Suárez vs Rudiger: Provocación, fuerte careo y empujones en Atlético Madrid vs Chelsea (ESPN)