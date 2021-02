Conforme a los criterios de Saber más

Enzo nació en 1986 cuando Francescoli daba cátedra en River Plate y se convertía en el ‘Príncipe’ del fútbol uruguayo. Riquelme llegó al fin a Primera División en 2014 cuando Román no se reconciliaba con Boca Juniors y jugaba sus últimos partidos de profesional con Argentinos. La alegoría de estos nombres y apellidos son una simple coincidencia en la realidad de la Liga 1. Enzo es Gutiérrez, el esperado ‘9’ extranjero de Universitario; Riquelme es Marcos y llegó a La Florida para llenar el lugar de Emanuel Herrera.

Lo más cierto y seguro en este enfrentamiento: existe una historia de gol. La ‘U’ y Cristal han resuelto cada uno, con sus tiempos y premuras, aciertos y apuestas, el tema de un centrodelantero que le dé peso ofensivo a sus planteles. Lo hicieron a la vez, aunque los cremas llevaban todo el verano en una búsqueda implacable y a los celestes se les fue de improvisto el ‘killer’ del gol.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Las ventajas de Bolivia sobre Perú a un mes de las Eliminatorias, según el peruano que más conoce ese fútbol

Esto también habla del nivel de trabajo que hay en cada gestión deportiva. Francisco Gonzales, gerente en Ate, cada vez es más impopular entre los hinchas merengues por su poca capacidad de negociación al momento de contratar. “ No creo que haya que reconocer un mea culpa . Las negociaciones del ‘9’ se dilataron por distintos motivos”, tiró ayer Barrio Fútbol de Radio Unión.

Mientras tanto, en el Rímac, el director general Juan José Luque supo apagar rápido el incendio mediático por la partida de ‘Ema’ a Argentinos Juniors cerrando con Riquelme.

“A Enzo Gutiérrez lo conozco, tenemos una muy buena relación de hace mucho tiempo y me enteré de la noticia que vendrá a Perú. Fue mi compañero y es muy bueno que venga al fútbol peruano ”, dijo Marcos Riquelme al bajar del avión en el Callao sobre su excompañero en Palestino de Chile (2015-2016).

Marcos Riquelme viene de finalizar su segunda etapa en Bolivar. (Foto: Sporting Cristal)

Anoche fue el turno del zurdo Gutiérrez, quien arribó a Lima y desde hoy cumple la cuarentena obligatoria en las instalaciones de Campo Mar. Cuando pasen los días de rigor impuestos por el Gobierno peruano, el atacante argentino será presentado por el club merengue , que aún espera concretar una contratación nacional más para cerrar el plantel que disputará la Copa Libertadores y la Liga 1 de este año.

En este versus, miramos la radiografía de cada goleador para intentar resolver si fue Universitario o Sporting Cristal el equipo que mejor se reforzó con un centrodelantero para su esquema de ataque.

El viaje de Enzo

Enzo Gutiérrez, 15 años en Primera, 10 equipos, 101 goles. El delantero argentino tiene una familia futbolística muy variada. En su árbol genealógico recibió el nombre de Enzo porque sus padres de Charata (Provincia del Chaco) son hinchas de River Plate, sin embargo, el destino quiso que hiciera las divisiones inferiores en Boca Juniors y debutara con el ‘Pato’ Abbondanzieri, Gago y Palermo en el primer equipo.

Con 20 años, y tras una experiencia corta en la Segunda de Ecuador (Manta FC), llegó a inicios del 2007 al fútbol peruano a la pretemporada de Deportivo San Martín, que ya había comenzado a entrenar desde diciembre del año anterior. Vino junto a Gastón Cellerino, quien ganaría más atención, pero le alcanzaría para compartir vestuario con Pedro Gallese y Christian Cueva , futuros mundialistas y los más jóvenes de ese cuadro santo que salió campeón a fin de año.

El ‘Chino’ Rivera, quien fue el técnico de aquella temporada en los albos, habló con El Bocón sobre su dirigido y dejó solo halagos. “Tengo los mejores recuerdos, el mejor de los conceptos de Enzo. Como persona, era un chico muy noble, trabajador, claro en su objetivo de querer cosas importantes en su carrera. Tenía enorme ganas de triunfar, de ganarse un espacio en el fútbol”, dijo.

Gutiérrez continuó su carrera en Rangers de Chile (2008-2009) sin destaparse por completo. Aún así, Marítimo de Portugal lo contrató por cuatro años, pero solo llegó a jugar un partido. Regresó al fútbol chileno para ponerse la camiseta del O’Higgins, donde entre 2010 y 2012 marcó 28 goles en 81 partidos.

Tenía 26 años y poca prensa cuando en julio del 2012 llegó a la Universidad de Chile para reemplazar a Raúl Ruidíaz, quien partió al Coritiba de Brasil. Los ‘azules’ pagaron por su pase 1.2 millones de dólares (según Transfermarkt), el pico de su valor de mercado en quince años de carrera.

Enzo Gutiérrez (Foto: GEC)

Con la U. de Chile nunca pudo brillar. Entre 2013 y 2015 sumó cinco lesiones, siendo la más grave un desgarro en el menisco (184 días fuera de las canchas). En total, según Transfermarkt, en su paso como jugador azul se perdió 89 partidos. Su bajo nivel hizo que sea prestado a Palestino, donde coincidió con Marcos Riquelme y llegó a firmar 10 goles en 29 duelos.

Ya desvinculado de Palestino y de la U. de Chile, llegó primero a Millonarios de Colombia (17 choques, 2 tantos) el 2016 y, luego, a Santiago Wanderers, club donde finalmente construyó una figura de ídolo desde 2017. En Valparaíso pasó rápido del cielo de ganar la Copa Chile a sufrir con el descenso a la Segunda División. Aún así, el delantero eligió quedarse en el equipo y en dos años (2018 y 2019) colaboró con 24 anotaciones en 52 cotejos para lograr el ascenso.

En el atípico 2020, ayudó a que Santiago Wandereres mantuviera la categoría anotando 13 veces (7 de penal) en 27 partidos. Su última lesión entre octubre y noviembre del año pasado lo dejó fuera de la convocatoria en 4 duelos de su escuadra.

Miguel Ramírez, el último técnico que tuvo en Chile, destacó la presencia de Gutiérrez en la ofensiva y comentó que sabrá acoplarse a Universitario. “Aquí hizo muchos goles de tiro de media distancia, anticipando al primer palo, goles de penal y la personalidad que él tiene le permite desenvolverse sin problema dentro de un camarín nuevo”, comentó.

Así juega Enzo Gutiérrez, nuevo fichaje de Universitario (Fuente: Prensa 'U')

Comizzo, tras usar el sistema táctico 4-3-2-1 el año pasado, en esta temporada tendría pensado agregar una novedad en sus esquemas en algunos casos y pasar al 4-4-2. ¿Qué quiere decir? Si bien Enzo Gutiérrez llega como el centrodelantero que buscaron desde enero, no sería descabellado verlo alinear junto a Álex Valera, quien viene de anotar 3 goles en el último partido de práctica y ayer y hoy entrenó con la selección peruana.

La lucha de Marcos

La última vez que un ‘pelado’ se puso la camiseta número ‘9’ de Sporting Cristal hizo historia. Luis Alberto Bonnet dejó una huella imborrable en el club celeste, la misma que intentará emular Marcos Riquelme, argentino de 33 años y con experiencia en Primera División desde el 2014.

A su llegada a Lima, le consultaron sobre Emanuel Herrera, el goleador que llega para reemplazar en La Florida. El atacante sabe el tamaño del reto que le tocará enfrentar en su primera experiencia en Perú. “Él (Herrera) dejó una gran marca acá en Cristal y yo también traté de hacer lo mío en los clubes que me tocó jugar. Espero que esta no sea la excepción. Trataremos de hacer las cosas de la mejor manera y veremos en este desafío de qué estamos hecho”, comentó en TV Perú.

Así juega Marcos Riquelme, posible fichaje de Sporting Cristal (Fuente: YouTube)

La carrera de Riquelme, por otro lado, no fue sencilla. No registra divisiones menores en ningún club importante de Argentina. Su primera experiencia la tuvo en el Club Atlético Fénix en la Primera B Metropolitana (Tercera División) el 2011. Un año después, jugó en la Primera B Nacional (Segunda División) por el club Olimpo de Bahía Blanca, donde el peruano Walter Vílchez jugo en el 2005.

Antes de llegar a Primera, el delantero anotó 28 goles en 82 partidos. Su gran oportunidad llegó el 2014 cuando el Palestino de Chile lo reclutó para disputar el Clausura de aquel año. En el fútbol sureño fue construyendo su identidad a punta de goles. En Palestino alcanzó los 22 tantos en 75 encuentros (2014-2016).

Luego, pasó a Audax Italiano (2016-2017), donde pudo concretar 12 anotaciones en 29 encuentros. De esta forma, el Bolívar de la Paz decidió contratarlo desde mediados del 2017. En Bolivia encontró su pico de rendimiento con 50 dianas en 87 cotejos y tres títulos en torneos cortos. Solo en la campaña 2020 anotó 23 veces en 26 enfrentamientos entre Copa Libertadores y el torneo local.

Riquelme es nuevo fichaje de Sporting Cristal (Foto: Agencias)

En historial de sus goles del año pasado existe un dato que resalta por encima de todos: 12 de los 23 tantos anotados fueron con golpe de cabeza . Su dominio en el juego aéreo podría haber sido uno de los valores que priorizó Sporting Cristal al momento de elegirlo.

“Estoy contento de estar acá en un club grande, que es el campeón nacional y que siempre juega la Libertadores. He recibido el gran apoyo de los hinchas. Me han escrito y eso me deja tranquilo ”, comentó en el Aeropuerto.

El delantero llega a ser la punta de la lanza de un equipo que busca ratificar su poder ofensivo en este 2021. Con la llegada de Alejandro Hohberg, más la presencia de Christofer Gonzales y Washington Corozo, el cuadro de Roberto Mosquera se toma en serio su papel de ir a la Copa Libertadores a competir y, claro, buscar el bicampeonato en la Liga 1.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO:

Los goles de Cristiano Ronaldo en el Juventus vs Crotone (Video: beIN Sports)