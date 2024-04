Partido de Universitario vs Botafogo: sigue el partido por la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores 2024 que se juega el miércoles 24 de abril, desde las 5:00 de la tarde, en el Estadio Olímpico Nilton Santos. El duelo se puede ver por ESPN en DirecTV y Movistar TV, entre otros operadores de cable. También se puede ver por internet a través de DirecTV Go (DGO) y Star Plus.