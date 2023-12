En compañía de Jean Ferrari y Manuel Barreto, Fabián Bustos fue presentado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes tras semanas de espera. El entrenador argentino brindó una conferencia de prensa este sábado 30 de diciembre y no dudó en alabar la grandeza de la ‘U’.

“Este reto es muy importante. Desde que hubo el primer contacto, las ganas siempre estuvieron, ni discutimos por lo económico por lo grande que es el club, por la estructura que tiene, por la hinchada que tiene. Es el club más ganador del Perú. Tiene una gran hinchada”, inició.

El conjunto ‘merengue’ es el vigente campeón de la Liga 1 Betsson, y en gran medida fue gracias a la implementación de la línea de tres de Jorge Fossati. Sobre ello, Bustos no descartó utilizar la misma fórmula.

“Somos pragmáticos, nos acomodamos. Con respecto a lo táctico, me encanta la polifuncionalidad, jugar de distintas maneras. Tranquilamente hemos dirigido equipos con línea de tres o cinco, dependiendo de lo que busques y la geografía del país. La idea es buscar lo que mejor nos venga, si hoy es con esa línea de tres, seguirá siéndolo”, aseguró.

Asimismo, no dudó en mencionar que tuvo conversaciones con su hermano Carlos Bustos, quien tuvo la oportunidad de campeonar con Alianza Lima.

“Mi hermano me comentó lo que es la U, y lo molesté con que ahora un Bustos iría al más grande. Se río y me deseo suerte. Hoy llego al equipo que cumple 100 años de fundación y nunca en su historia descendió. Me siento feliz”, indicó.