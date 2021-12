Conforme a los criterios de Saber más

Han sido doce meses inolvidables para José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima. Llegó en la hora más crítica del club, en los finales del año pasado, y hoy, al fin, tiene un tiempo para disfrutar lo planificado. El responsable de armar el plantel íntimo asegura que la próxima semana podrían tener su nómina lista para el 2022. En medio de reuniones virtuales y presenciales, Bellina confirma la renovación de Aguirre y Barcos. Además, explica que ya hubo contacto con Christian Ramos y Raziel García.

—¿Ya han proyectado cuándo van a cerrar el plantel del 2022?

La próxima semana queremos cerrar lo máximo posible. Es difícil, nos vamos a quedar cortos de tiempo. Pero en el peor escenario podríamos cerrarlo hasta el 20 de diciembre. No tenemos claro cuándo es el inicio de la pretemporada, eso debe definirlo el comando técnico. Queremos llegar a la pretemporada con el plantel completo. Todo debería ser entre el 15 y 20 de diciembre.

—¿Qué le dirías a los que comentan que Alianza Lima campeonó con un equipo hecho para Segunda?

Es cierto que nos preparábamos para Liga 2, pero los jugadores que llegaron han pasado muchos años en Primera División. El único que llegó al plantel y que no jugó en Primera el año pasado fue Wilmer Aguirre, quien estuvo más que a la altura del equipo. Los primeros que se sumaron al plantel que eran Oliva y Vílchez venían de jugar en Primera. El plantel siempre fue de Primera y luego se sumaron figuras como Farfán, Arley Rodríguez y Benítez.

—¿Quién fue más sencillo de convencer? ¿Farfán o Barcos?

La llegada de Hernán fue rápida, dentro del proceso. El contacto llegó a través del profesor Bustos. Mi primera impresión fue de sorpresa, al saber que un jugador de esa jerarquía quiera venir. La conversación fue rápida, entendió el momento del club y se gestó velozmente su llegada. En el caso de Farfán hay algo que no se ha hablado mucho. Jefferson había aceptado a jugar la Segunda División con Alianza. Si bien la firma se dio después de la resolución del TAS, es importante precisar que una negociación con un jugador como Farfán no es de dos días. Al final tuvimos un enorme apoyo del club para cerrar la incorporación.

—¿Hernán Barcos ya renovó?

Él tiene contrato de un año, pero tiene una cláusula por objetivos logrados, con lo cual la renovación se da automáticamente. Hemos quedado sentarnos a conversar, escucharnos y ver qué es lo que todos queremos. Es un pacto de palabra, un acuerdo de caballeros y así seguirá. Queremos que continúe y él también.

—¿Gabriel Achilier y Beto da Silva volverán a Alianza Lima?

Ambos casos son similares, ambos tienen contrato y si la pretemporada fuera mañana, tendrían que unirse al plantel. Igual ya hemos hablado con ellos, ambos tienen ganas de venir, pero tenemos que revisar opciones que convengan a ambas partes. Nosotros encantados de recibirlos, pero ya la próxima semana esto podría tener un desenlace.

—¿Christian Ramos y Raziel García están cerca de Alianza Lima?

Hemos hablado con los dos jugadores, con sus entornos, son dos opciones fuertes para Alianza Lima, dentro de otras que tenemos. Estamos intentando hacer los avances necesarios, hay disposición de todas las partes. Christian es titular de la selección nacional, así que debe tener otras ofertas, incluso del extranjero.

—¿La economía del club se encuentra saludable?

No manejo al detalle el tema económico, yo me dedico al prespuesto deportivo. Lo que sí te puedo decir es que hemos pagado la deuda concursal este año, hemos pagado otros pendientes de años anteriores. Somos un club que está al día. Con la clasificación a la Copa Libertadores tenemos una inyección económica importante, que llegará sin duda al primer equipo. Pero como institución tenemos otros planes ambiciosos de largo plazo como mejorar la infraestructura del club. Alianza Lima no tiene instalaciones de entrenamiento. Desde mi lado deportivo, eso es tan urgente como una buena contratación para el primer equipo. Queremos que las divisiones menores se conviertan en la principal fuente de jugadores para el club. Para el 2022, esperamos el regreso del público a los estadios, lo cual nos ayudará mucho. Alianza Lima siempre ha contemplado un ingreso importante en taquilla.

—¿Cuándo se podrá dar el reencuentro de Alianza con sus hinchas en las tribunas de Matute?

Tendrá que ser en La Noche Blanquiazul, la cual será en enero, aunque aún no tenemos la fecha específica. Vamos a planificar todo rápido porque tenemos encima el inicio del torneo en quincena de enero. Todos los temas de eventos siguen siendo difíciles aún.

—¿El club ha tenido alguna comunicación con Paolo Guerrero?

No hemos tenido un contacto directo él, de todos modos él es un jugador totalmente identificado con Alianza Lima y uno de sus mejores amigos es jugador del plantel. Nosotros estaríamos muy contentos de contar con él, esperamos en el futuro hacerlo. Pero tanto nosotros como él, sentimos que no es el momento. Su llegada de todas maneras se dará en su momento.

—¿Lo de Yordy Reyna es más cercano de concretarse?

En esos casos, el jugador debería adaptarse al mercado peruano. No me refiero específicamente a Yordy, sino en general. Los sueldos en la MLS son muy superiores a la liga peruana. Yordy aún está en una edad importante para seguir jugando afuera, por el lado económico sería difícil.

—¿Van a reducir la cantidad de delanteros en el plantel?

Creemos que hay una buena cantidad de delanteros para los contextos que Alianza tendrá en el próximo año. En el 2022 vamos a jugar hasta tres torneos en simultáneo. Además, los delanteros que están en el plantel tienen características distintas: Jefferson es más un mediapunta, Hernán es un ‘9′ con mucho juego, está Aguirre con características de velocidad o Aldair Rodríguez que ha podido jugar pegado a la banda, Benítez es polifuncional y ha jugado hasta de interior. Recuerda que el próximo año ya no solo se jugará en Lima. Así que necesitamos un plantel con mucha energía. No vemos mal la cantidad de jugadores que tenemos.

—¿Wilmer Aguirre se ganó su renovación?

Sin duda, ya conversamos con él. Wilmer siempre quiso estar acá, quiere acabar su carrera con Alianza y creo que lo merece.

El 'Pirata' asegura que el retiro puede esperar.

—¿Van a reforzar una zona específica en el campo?

Con Carlos Bustos hemos hablado y creemos que debemos reforzar todas las líneas. Necesitamos jugadores un poco más desequilibrantes en ataque, un jugador que tenga un uno contra uno muy desarrollado. Igual, no haremos muchas incorporaciones.

—¿Van a mirar al mercado extranjero para ese refuerzo?

No necesariamente, es cierto que en el extranjero se abren más posibilidades, pero hay opciones muy interesantes en la Liga 1.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El delantero alemán está furioso tras los resultados del Balón de Oro que no ganó su compañero de equipo, Robert Lewandowski. Por ese motivo le manda un mensaje al Barcelona, anunciando que el Bayern Munich mostrará todo su poderío en el siguiente partido de Champions League.