Claudio Pizarro, leyenda de la Bundesliga, fue uno de los últimos grandes anhelos de la hinchada de Alianza Lima en los últimos años. No obstante, el exdelantero del Bayern Múnich decidió terminar su carrera en Alemania y no retornar a vestir la camiseta blanquiazul. En la misma condición de referente internacional, Jefferson Farfán cumplió con su promesa de retornar al Perú y obtener el título de la Liga 1 con el equipo de La Victoria. El tercer gran referente internacional es Paolo Guerrero. Ante su posible vuelta, El Comercio conversó con Claudio Pizarro sobre el anhelo de los hinchas íntimos de tener al ‘Depredador’ para el 2022, la selección peruana y el clásico entre Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund del fin de semana.

Bundesliga invitó a El Comercio a una conferencia de prensa con Claudio Pizarro, leyenda de la liga alemana y el Bayern Múnich, en la previa a ‘Der Klassiker’ -la rivalidad entre bávaros y Dortmund-. Fui el primero en conectarme al Zoom, por lo tanto, me tocó hacer la primera pregunta de la rueda de prensa. Desde la organización nos indicaron que serían tres rondas de preguntas y que una de ellas debía girar en torno al partido entre el conjunto bávaro y el Borussia Dortmund del fin de semana.

Claudio es hincha de Alianza Lima, por lo que le consulté por el título del 2021 y el posible retorno de Paolo Guerrero para el 2022. La pandemia ha obligado a que todas las conferencias sean grabadas por Zoom y un error de configuración evitó que esta primera respuesta sea registrada en video. En la segunda ronda de preguntas, la moderadora me pidió que realice la misma consulta para que exista un registro audiovisual.

Claudio Pizarro jugó en Alianza Lima entre 1998 y 1999. Se retiró de la actividad del fútbol a mediados del 2020. (Foto: El Comercio)

Ante ello, Pizarro respondió lo siguiente: “ Sí, me gustaría, ojalá que se pueda dar. En estos momentos, creo que Paolo está pasando por un tema complicado con la lesión que tiene . Obviamente dependerá de lo que él quiera para su futuro. Para los hinchas blanquiazules sería especial verlo con la camiseta de Alianza. Aprovecho el momento para saludar al equipo y en especial a Jefferson Farfán, sé que volvió para eso, para ganar la Liga 1 ″.

Asimismo, la leyenda del Bayern Múnich confirmó que no se ha puesto en contacto con ningún jugador del plantel campeón de Alianza Lima en 2021.

Claudi Pizarro conversó con El Comercio sobre Paolo Guerrero

Por otro lado, la conferencia contó con varios periodistas sudamericanos que le consultaron por la selección peruana, pero ninguno preguntó por lo que más le gusta del equipo de Ricardo Gareca. Mi segunda pregunta fue sobre ello: el estilo o algún aspecto que destaque de la ‘Blanquirroja’ en estas Eliminatorias Qatar 2022.

Con una sonrisa, Pizarro acotó: “Pude ver los últimos dos partidos de la selección, es un equipo que se para muy bien en la defensa y ataca muy bien en contragolpe . Cuenta con jugadores muy peligrosos que pasan muy rápido de la defensa al ataque. Son capaces de aniquilar un partido con un contragolpe, creo que aprovechan muy bien ese tipo de juego, es algo que me agrada de Perú”.

Claudio Pizarro habló con El Comercio sobre la selección peruana

Por último, en Alemania viven un brote del COVID-19 que ha obligado que algunos estadios vuelvan a cerrar sus puertas para el público, aunque el Dortmund-Bayern se jugaría con una limitada presencia de hinchas. Le pregunté a Pizarro por la importancia de los fanáticos para ‘Der Klassiker’: “Donde se jugará el clásico no hay tantas complicaciones con ello. Al menos eso es lo que creo. Los hinchas son muy importantes, te brindan un plus especial y mucho más en un clásico. Ellos se hacen muy fuertes en su casa con el respaldo de su tremenda hinchada”.

Cabe destacar que el clásico de la Bundesliga se jugará este sábado a las 12:30 p.m. (hora peruana) en el Signal Iduna Park, casa del Borussia Dortmund.

