Carlos Zambrano vuelve a estar en el ojo de la tormenta y no por un tema futbolístico. El defensa central de Boca Juniors sorpresivamente salió del XI titular que enfrentó anoche a Newell’s por la Liga Profesional de Argentina. Según contó el entrenador Sebastián Battaglia, tanto el peruano como Sebastián Villa y Edwin Cardona llegaron “intoxicados” a la concentración, por lo que tuvo que sacarlos del once inicial. No obstante, el periodista Jorge Rial afirmó que “llegaron borrachos y fuera de hora”.

No fue intoxicación. Llegaron borrachos y fuera de hora. Admiro a los periodistas deportivos haciendo malabares para no decir la verdad. Hay mucha calentura en Boca. El resto de los jugadores no entienden porque Battaglia los puso igual. — JORGE RIAL (@rialjorge) December 1, 2021

Boca Juniors no pasó del empate frente a Newell’s y momentáneamente está fuera de puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2022. Sin embargo, la noticia de la mañana gira en torno a una supuesta indisciplina que habrían cometido Carlos Zambrano, Sebastián Villa y Edwin Cardona.

El partido se iba a disputar el domingo; no obstante, la fuerte lluvia postergó el encuentro. Para dicha fecha, Zambrano, Villa y Cardona aparecían como titulares para enfrentar a la ‘Lepra’ en la Bombonera.

Sebastián Battaglia decidió darles la noche libre y que vuelvan a concentrar para el duelo que se disputó anoche en la cancha de Boca Juniors. Para sorpresa de todos, Zambrano, Villa y Cardona no aparecieron en el XI inicial; en su lugar jugaron López, Salvio y Zevallos.

"Hubo un acto de indisciplina de #Zambrano, #Cardona y #Villa. Los capitanes lo tomaron mal. Y el grupo avaló que NO sean titulares. Ante la falta de pocos partidos, el DT no prescindirá de NADIE. Luego la dirigencia decidirá qué hacer". @Tato_Aguilera x @Sportia pic.twitter.com/Nq55vmD8dZ — La12tuittera ⑫ Boca Juniors (@La12tuittera) December 1, 2021

Pese a que el entrenador no tenía contemplado que jueguen, el trámite del partido lo obligó a que Villa y Cardona ingresen en el segundo tiempo; sin embargo, el resultado no se movió.

En la conferencia de prensa post-partido, el estratega afirmó que llegaron intoxicados y por eso no puedo alinearlos desde el inicio. Ante ello, el periodista Jorge Rial fue contundente: “No fue intoxicación. Llegaron borrachos y fuera de hora. Admiro a los periodistas deportivos haciendo malabares para no decir la verdad. Hay mucha calentura en Boca. El resto de los jugadores no entienden porque Battaglia los puso igual”.

Aún no hay un parte oficial que esclarezca lo sucedido la noche del martes en la ‘Bombonera’, pero todo hace indicar que los tres jugadores no serán tomados en cuenta para el próximo partido.

