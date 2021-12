Conforme a los criterios de Saber más

Se acerca una nueva versión del clásico entre Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund por la Bundesliga. Ante ello, la liga alemana invitó a El Comercio a una conferencia de prensa con Giovane Élber, exdelantero y embajador del conjunto bávaro. El brasileño, en perfecto ‘portuñol’ habló sobre su relación con Claudio Pizarro, a quien considera un amigo, la selección de Tite, el Balón de Oro y las expectativas que tiene sobre ‘Der Klassiker’.

Al promediar las 9:00 a.m. de Perú, apareció el nombre de “Elber” en zoom con su voz de fondo pero sin su imagen. “Eu tengo un problema con ordenador, voy a cambiarlo”, le indicó a la moderadora de la conferencia. Sin embargo, no tuvo suerte: tuvimos que escuchar a Giovane pero no poder verlo. Según el orden, El Comercio estaba en segundo lugar para realizar nuestras dos primeras consultas. Los temas: Claudio Pizarro y las selecciones.

Élber compartió el vestuario del Bayer Múnich con Claudio Pizarro al inicio de la década del 2000. De inmediato se hicieron amigos tanto fuera del campo como dentro debido a la sangre latina. El brasileño afirmó lo siguiente sobre el exdelantero de la selección peruana.

Dupla letal en Bayern: Elber y Pizarro. Se hicieron muy amigos y marcaron gran cantidad de goles.

“Claudio Pizarro no es solo un embajador del Bayern Múnich, para mí es un hermano, un amigo muy cercano. Lo conocí cuando él era muy joven, procedente del Werder Bremen, con el miedo que representa jugar en un club grande como el Bayern Múnich. Aquí se juega distinto, se busca ganar todo, no solo la Bundesliga, también la Champions League. Yo siempre busqué ayudarlo, ya que no es fácil llegar tan joven a un equipo como el Bayern. Yo lo traté como un hijo mío, lo apadriné, hicimos muchas tonterías juntos, sería complicado quedarme con una sola. Pero sí te puedo decir que hubo una gran química desde el inicio, la pasamos muy bien y es innegable que Claudio escribió páginas doradas en el Bayern”, acotó Elber.

Giovane Élber conversó con El Comercio sobre Claudio Pizarro

La segunda pregunta radicó en torno a las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Le consulté por un balance del ‘Scratch’ y una opinión sobre la selección peruana que marcha quinta a falta de solo cuatro jornadas para el final del certamen. Élber aprobó lo realizado por Tite y pidió disculpas por no poder hablar de Perú, puesto que “no ha visto mucho las Eliminatorias”.

“Las Eliminatorias las hemos jugado con mucha eficiencia. Brasil no ha sufrido demasiado, no hemos perdido hasta ahora y hemos dominado a varios rivales. Hay personas que critican su estilo de juego, en Brasil ha recibido muchas críticas e incluso han puesto en duda su puesto como entrenador. Yo creo que debe seguir adelante, sé que puede hacer un gran papel en Qatar 2022, por su experiencia y por los jugadores que tenemos. Sobre la selección peruana no puedo decir mucho porque no he visto las Eliminatorias completas, solo a Brasil. Sé que están por clasificar, ojalá puedan conseguirlo, sería bueno verlos en el Mundial”, afirmó.

La selección peruana logró un triunfo valioso en Caracas y llegó a los 17 puntos en las Eliminatorias Qatar 2022. En el siguiente video conoce cuántos puntos necesita y los resultados que favorecerían al equipo de Ricardo Gareca para seguir soñando con el Mundial.

En la segunda ronda de preguntas, consulté por dos temas de actualidad: el Balón de Oro y el clásico del fin de semana entre Bayern Múnich frente al Borussia Dortmund.

Sobre el primer tema, consulté por lo que debe hacer Robert Lewandowski para ganar el Balón de Oro. Élber respondió: “Ganar la Copa América, creo (risas). Es lo único que ganó Messi por encima de Lewandowski. Obviamente es un gran jugador, no me malinterpretes, pero Robert ganó todo lo que se podía ganar con el Bayern Múnich en 2020, le faltó ganar algo con la selección de Polonia, pero hizo todo lo que estuvo a su alcance. Lamento mucho que no lo hayan premiado con el Balón de Oro, creo que lo merecía”.

Giovane Élber conversó con El Comercio sobre el Balón de Oro

Por último, habló sobre ‘Der Klassiker’: “Espero que sea un partido interesante, con mucho ritmo. Hace tiempo que espero el clásico. Yo trabajo en el Bayern Múnich, como embajador, y puedo notar que en el mundo no hay interés en la Bundesliga cuando el Bayern le saca 10 puntos al segundo a mitad de temporada. El campeonato se vuelve aburrido, los fanáticos prefieren mirar LaLiga, Serie A o Premier. La Bundesliga está como me gusta, peleada, con el Dortmund a un punto del Bayern. No es un partido que definirá al campeón, pero será importante para los dos equipos desde lo anímico. El Borussia tiene que darle mucha importancia a este partido porque lo juegan en casa y están obligados a ganar. Con un empate me conformo, no estaría mal para nosotros igualar en campo visitante, en la próxima rueda podemos vencerlos en el Allianz Arena”

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

El delantero de la selección argentina y PSG alzó el séptimo trofeo en su trayectoria, y sigue haciendo historia en el balompié. ¿Recuerdas las ceremonias del Balón de Oro donde Lionel Messi fue ganador?