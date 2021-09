Conforme a los criterios de Saber más

Fue la noche del 18 de junio de 1998. Estaba a la salida de un escenario que en 1981 fue, más bien, un teatro para nosotros, y allí estaba Jean-Paul Belmondo, el actor francés que este lunes falleció a los 88 años en París. Un príncipe en el Parque de los Príncipes.

Ocurrió a la salida del estadio Parque de los Príncipes en pleno Mundial francés donde logré entrevistarlo para Deporte Total de El Comercio. La Francia de Michel Platini había goleado 4-0 a Arabia Saudita y Jean Paul, vestido con un impecable terno blanco, como si estuviera camino a una cena de gala, caminaba raudo hacia el automóvil que ya lo esperaba con la puerta abierta. En esa corta caminata y con un traductor al lado le logramos hacer ocho preguntas y todas las respondió, siempre con su eterna sonrisa y saludando a la vez, mano en alto, al público que lo llamaba por su nombre.

Foto tomada el 8 de abril de 1975 en París mostrando al actor Jean-Paul Belmondo durante la filmación de la película "Miedo a la ciudad" (Peur sur la ville) de Henri Verneuil. (Foto: OFF / AFP)

—¿Le gusta mucho el fútbol, Jean Paul?

—Claro que me gusta, lo mismo que el tenis, al que veo acompañado de mis dos mascotas, dos perritas. Se han acostumbrado a que las lleve al Roland Garros.

—Pero al fútbol no las trae...

—No, pero vengo bien acompañado.

—Ya no filma muchas películas.

—Es que estoy metido más en el teatro. Actualmente estoy trabajando en el Teatro, Maringny, cerca a los Campos Eliseos, con la obra Desiré.

—¿Qué sabe del fútbol peruano?

—Que no está en el Mundial y sí estuvo en otros.

—Quedó fuera de Francia 98 por diferencia de goles.

—Entonces el que lo superó hizo lo más efectivo en el fútbol, que no son los goles. ¿Está bien?

Conmigo se despidió con un fuerte apretón de manos. En estas breves líneas le brindo un homenaje a un actor al que nunca le fue difícil aprender los papeles de los grandes directores de cine como Godard, Mallé, Truffaut o Chabrol, casi como las muchachas que aprenden a besar con los ojos cerrados. De paso transcribo aquella entrevista del año en que Francia ganó el título mundial sobre el Brasil de Ronaldo y Rivaldo. Hoy solo me queda el recuerdo de Jean Paul quién dijo un día: “No me importa morir porque he tenido una vida plena y feliz”.

