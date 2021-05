Jefferson Farfán utilizó las redes sociales para dejar claro que no pretende dejar Alianza Lima, y mucho menos el fútbol, como se llegó a especular en los últimos días por la lesión que lo obliga a hacer una nueva pausa en su carrera. “No me detendrán ni me daré por vencido”, aclaró este lunes de manera contundente.

“Quisiera agradecer todos los mensajes de aliento que he recibido en estos últimos días. Después de tantos años en el fútbol, ya no me sorprende lo mucho que se dice y se especula...”, señaló en el inicio de su mensaje.

“La vida siempre tendrá obstáculos y dificultades en el camino, pero no me detendrán ni me daré por vencido. Volveremos a encontrarnos pronto”, añadió.

La ‘Foquita’ responde así a una serie de rumores que se originaron por su reciente alejamiento de las canchas debido a una molestia en la rodilla izquierda.

“Él tuvo un golpe y se le inflamó un poco la rodilla... nada más”, explicó Carlos Bustos, técnico de Alianza Lima, luego de la victoria de los ‘íntimos’ sobre Alianza UDH en el cierre de la Fase 1 de la Liga 1.

Farfán registra seis partidos en su regreso al equipo de sus amores y nunca perdió (registró tres empates y tres victorias). En los 302 minutos que lleva con Alianza Lima, fue titular frente a Alianza Atlético y Sport Boys. Su único tanto fue contra Deportivo Municipal, justamente en su debut con la camiseta blanquiazul.

