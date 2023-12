En los próximos meses, la selección peruana podría quedarse sin director técnico debido a los malos resultados de Juan Reynoso en las primeras 6 jornadas de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde su equipo solo anotó 2 goles y sumó 2 puntos, hasta el momento, la ‘Bicolor’ no sabe lo que es ganar en el proceso Clasificatorio, es por eso que, la FPF se encuentra en la búsqueda del despido de Juan y su reemplazante que sería: Jorge Fossati.

En una entrevista para Teledoce, el entrenador uruguayo dijo lo siguiente: “Hace un par de días me dijeron que se iban a comunicar de la Federación conmigo. Cuando hice la nota en la radio el viernes, yo hablé abiertamente pensando que el tema del técnico saliente estaba solucionado, pero ayer me entero que recién el lunes firman la rescisión, y mientras eso no ocurra, no puedo hablar”.

Tras esto, el periodista le consulta “¿Eso te obligaría a dejar a Universitario, Jorge?”, a los que Fossati responde con un contundente: “Sí”.

“Sacando que es Perú, siempre es un orgullo que te llame una selección, pero valoro mucho más que te llamen de un lugar donde te conocen, donde has trabajado”, agregó.

“A mí me parece en principio que no. Tendría que analizarlo bien, ver ambos calendarios, no sería la primera vez que un técnico esté en dos lados. Tendría que tener dos grupos de trabajo fuertes y comandarlos. Me queda un año de contrato en la U, pero vamos a esperar que se decidan las cosas (salida de Reynoso) y solo ahí empezar a hablar”, confirmó.