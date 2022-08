Desde hace varios años, Goicochea viene deleitando a los aliancistas con muchas anotaciones. No es ninguna casualidad ni novedad que en este 2022 haya sido el goleador de la Copa Milo Mitad del Mundo. Incluso, después de haber brillado en ese torneo, llamó la atención de scouts de diferentes clubes que pudieron comprobar en vivo y en directo su gran talento.

Por el momento, no hay nada concreto para su futuro. Él prefiere concentrarse en su presente con Alianza Lima y también en la Sub-20 de Perú, donde espera consolidarse pronto. De hecho, ya ha participado en tres microciclos de dicha categoría este año y espera que Gustavo Roverano le otorgue la confianza final para el Sudamericano del próximo año en Colombia.

Esa es su meta principal, aunque su enorme capacidad ya le ha llevado a ser parte, incluso, del universo de jugadores de la Sub-23. En estos días, viene entrenando con muchos jugadores que son mayores que él, pero no se achica bajo ningún modo. En la Videna, él ya está celebrando goles.

Juan Pablo Goicochea entrenando con la Sub-23 de Perú | Foto: Instagram Selección peruana

Mientras tanto, en esta entrevista exclusiva con El Comercio, ‘Juanpa’ nos habla sobre sus inicios en el fútbol formativo peruano, sus objetivos con Alianza Lima, su especial preferencia en su ídolo Claudio Pizarro antes que Paolo Guerrero y los sueños que espera cumplir próximamente.

— ¿Cómo empezó tu aventura en el mundo del fútbol?

Bueno, yo empecé a los cinco años por curiosidad, por gusto propio. Primero comienzo jugando en el colegio, con mis amigos en el recreo. Luego quedo seleccionado para la selección del colegio, que jugamos Adecopa y salimos campeones. Me comenzó a gustar. Entonces, en el año 2014 entro a Esther Grande de Bentín (EGB), y ahí debuté en Federaciones con la 2004, juego Copa Regatas. Luego, Bentín se une con Boys y juego ahí un tiempo. Cuando Bentín cierra y ya no tiene más opciones, es cuando me voy a Alianza.

— ¿Cómo así llegaste a Alianza Lima?

Bueno, el profesor César Santolalla y el profe (Ernesto) Arakaki lo llamaron a mi papá y le dicen para que vaya. Al principio, nosotros lo escuchamos, pero aún no era cierto que Bentín cerraba y no continuaba. Entonces, nosotros dijimos que vamos a esperar a ver qué pasa en Bentín y bueno, al final se cerró y, entre comillas, nos quedamos en el aire. Tomamos la decisión de ir a Alianza, que nos abrió las puertas desde el día uno.

— ¿Siempre has sido delantero?

No, yo he jugado de ‘6′, de ‘10′, de extremo y bueno, cuando llegué a Alianza, ya me pasaron de delantero.

Juan Pablo Goicochea es una de las 'joyas' más prometedores de Alianza Lima

— ¿Cómo fue esa transición?

Yo llegué a Alianza como extremo y el profe Santolalla, apenas llegué, me dijo ‘yo te veo como delantero, vamos a probar’. Y bueno, me probó y me acuerdo que en mi debut como delantero metí dos goles con Alianza. Entonces me gustó, me acomodé y seguí. Lo escuchaba bastante al profe, me aconsejaba con los movimientos y con el posicionamiento. Y sí me acomodó.

— ¿Qué tipo de dificultades has experimentado en el camino?

Sinceramente, siento que he tenido muy pocas dificultades. Siempre tengo a mi familia, que está atrás mío apoyándome… Bueno, hace poco, se murió mi abuelo y yo siento que eso sí fue algo que me chocó. Es más, tuve que pedir un par de días de permiso, porque me había chocado bastante perder a alguien tan importante.

— ¿Cómo es el trabajo formativo en Alianza Lima? ¿Cómo lo llevas? ¿Hay cosas que crees que se deben mejorar?

El trabajo formativo es muy bueno. Yo, desde que llegué, me sentí muy bien, muy cómodo sobre todo con mis compañeros y con los profes que están ahí detrás tuyo apoyándote. Considero que Alianza es uno de los mejores formadores del Perú, pero lo que mejoraría sería con el tema de las infraestructuras. Hace falta canchas, gimnasio y cosas así.

— ¿La reciente Copa Milo Mitad del Mundo te ha abierto algunas puertas?

Sí, bueno, eso lo maneja mi representante con mi papá. Yo tengo que seguir enfocado en jugar, en seguir haciendo goles, en aportar al equipo en la reserva.

— ¿En el torneo ese algún scout se te acercó? ¿Sabes de algunas propuestas?

Sí, sí se me acercaron, pero eso, como te digo, lo manejan mi representante y mi papá. Yo no sé detalles sinceramente. Te mentiría si te dijera algo. Yo tengo que seguir enfocado en seguir haciendo las cosas bien.

— ¿Qué significó para ti ser el goleador de ese torneo?

Bueno, estoy muy feliz y muy emocionado por ese objetivo que lo tenía planificado antes de viajar. Era un objetivo personal y la verdad agradezco a todos mis compañeros y a los ‘profes’ que me apoyaron. Este premio es de todos, no solo mío. Me voy feliz, con bastante aprendizaje y una buena experiencia.

Juan Pablo Goicochea fue goleador en la Copa Mila Mitad del Mundo 2022 | Foto: Alianza Lima Los Potrillos

— ¿Qué consejos has recibido de los actuales referentes de Alianza Lima?

Las oportunidades que yo he tenido cuando me han subido a Primera, ellos me hablan, están ahí y nos apoyan. (Hernán) Barcos me aconseja, por ejemplo, lo que tengo que mejorar de mi juego de espaldas. (Josepmir) Ballón nos transmite confianza, nos apoya dentro y fuera del campo. En un evento de Nike, (Jefferson) Farfán, lo que me dijo en general fue que tengo que seguir paso a paso, que hay que hacer las cosas bien 100% comprometido y enfocado.

— Justamente Barcos ya te ha elogiado anteriormente. Conoce de tu gran capacidad y te tiene bien referenciado…

Sí, es un referente. Bueno, primero agradecerle, porque yo lo tengo como ejemplo a seguir y él me apoya bastante. Me ha aconsejado para mejorar en mi juego aéreo también. Eso lo tengo que ir practicando poco a poco en los entrenamientos y partidos.

— ¿Ya has conversado con el profe Carlos Bustos?

Sí, cuando he tenido la oportunidad de subir, sí hemos hablado. Muy corto, pero sí hemos hablado.

— ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué panorama te dio sobre poder debutar con el primer equipo?

En la oportunidad que conversé con él me dijo que tenía que mejorar mi físico, el tren superior, que tenía que estar más armado. Bueno, yo me puse a trabajar mi doble horario con mi rutina que me dieron en Alianza y se ha logrado. Me hicieron el análisis y he subido masa muscular. Recientemente no he tenido la oportunidad de hablar con él.

Juan Pablo Goicochea espera debutar pronto en Alianza Lima | Foto: Alianza Lima Los Potrillos

— ¿Cómo te defines como ‘9′? ¿Virtudes y defectos?

Soy un ‘9′ rápido, fuerte, defino bien. También me considero inteligente, pongo buenos pases y buenas asistencias. Lo de los defectos, tengo que mejorar el juego de espaldas y el aéreo.

— Según como ves al primer equipo, ¿crees que te adaptarías bien al sistema de juego?

Creo que sí me adaptaría. Intentaría, al menos, adaptarme lo más rápido posible. Me gustaría jugar ahí de delantero o extremo, que son las posiciones que más domino y me acomodo.

— Alianza tiene varios delanteros, ¿qué de diferente le puedes otorgar al equipo en el campo?

Sinceramente, no sabría qué decirte, porque no he tenido la oportunidad de tener partidos con ellos. Pero el día que tenga la oportunidad de hacerlo voy a dar mi 100%. Voy a intentar aportar lo mejor de mí para ver en qué situación están y sacar los tres puntos. Mi objetivo personal es hacer un buen debut cuando me llegue la oportunidad.

Foto: Alianza Lima Los Potrillos

— Personalmente, ¿cómo manejas la presión de destacar en menores de Alianza y que los hinchas te pidan en Primera?

Yo lo tomo del lado bueno. Agradezco a todos los hinchas, me siento feliz porque siento que estoy en un buen momento a nivel personal. La presión la intento manejar lo más leve posible. Tengo un psicólogo en Alianza, mi padrino también ve por esos temas, y siempre hablo con ellos. Estoy en constante comunicación y ellos me ayudan bastante a manejar la presión.

— ¿Te has venido abajo en algún momento? ¿Cómo has logrado lidiar con ello?

Yo sentí que me vine abajo después del partido de la Sub 20 con Chile, antes del viaje a Ecuador, pero ahí al toque el psicólogo de la selección me habló, me aconsejó y me apoyó. Igual los profes y mis compañeros también me hablaron. Ese día tuve una charla con mi padrino también que me aconsejó y, básicamente mi familia, que siempre me apoyan.

— ¿Qué experiencias gratas te ha dado este deporte?

Salir campeón con Alianza Lima, los viajes que hemos tenido también son experiencias inolvidables. La selección de sparring también, entrenar ahí con la selección mayor es algo que me puso muy feliz, me sentí muy emocionado. Y este campeonato (Copa Milo), que salí goleador.

— ¿En esa etapa de sparring pudiste tomar algunos consejos de los seleccionados?

Sí, hablé bastante con Miguel Araujo, con Yotún, Valera, Raziel y bueno, ahí siempre están apoyando. Son muy buena gente todos. Te transmiten confianza dentro y fuera del campo.

Juan Pablo Goicochea fue sparring de la selección mayor | Foto: Instagram

— Ya entrando más al tema de la Sub-20, ¿cómo llegaste a ser considerado en la selección? ¿Cómo empezó ese contacto?

Mi primer microciclo fue con la Sub 15. Yo me acuerdo que el profe Edgar Teixeira fue a ver un partido de la 2005, Alianza - San Martín, y ahí tuve la oportunidad de meter dos goles. Después de ese partido, me llamó para la Sub 15, me fue muy bien y me siguió llamando. Jugué el cuadrangular en el AELU, pero no tuve la oportunidad para ir al Sudamericano. Me acuerdo que regalaba un año de edad, yo tenía 14. Y después ya, en la Sub-17, el Mundial lo cancelaron por la pandemia. Y ahora estoy en la Sub-20.

— ¿Cómo te sientes siendo parte de un proceso importante para la Sub-20?

Me siento muy feliz, muy emocionado, por vestir la camiseta del Perú. Creo que eso no tiene precio. Tengo que seguir trabajando, entrenando y seguir comprometido con mis compañeros, que este proceso es largo. El Sudamericano es en enero y mi objetivo es estar en esa lista de los 23.

— En la Sub-20, hay alta competencia en tu puesto. Está Diego Otoya de Estados Unidos, está Bruno Portugal de Melgar, el mismo Sebatien Pineau que es tu compañero en Alianza Lima. ¿Cómo ves tu panorama dentro de esta categoría? ¿Sientes que puedes ganarte el puesto?

Sí, bueno, todos son mis compañeros y los aprecio mucho. Intento aprender de cada uno de ellos. Siempre los miro y los analizo cuando estamos ahí entrenando. Yo considero que sí puedo ganarme un puesto ahí por las cualidades que tengo. Igual tengo que seguir trabajando e intento ver lo que me falta a mí que tienen ellos para intentar cogerlo.

Juan Pablo Goicochea ha sido parte de la selección peruana en distintas categorías

— Ahora has sido convocado para el primer microciclo de la Sub 23 con solo 17 años. ¿Qué representa eso para ti?

Me sentí muy feliz y emocionado por la convocatoria. Lo compartí con mis familiares y también estuvieron muy emocionados, me felicitaron. Bueno, sinceramente mi objetivo principal es la sub 20, consolidarme ahí y tener minutos. Después, ya se verá.

— ¿Piensas que algún día puedes llegar a la selección mayor?

Tengo que seguir trabajando para eso. Es un objetivo a largo plazo que me gustaría cumplir. Como dije, la camiseta de Perú, de la selección, no tiene precio

— ¿En qué referente deportivo te inspiras para lograr eso?

Yo me inspiro en Claudio Pizarro. Quiero seguir la carrera que hizo, que fue impecable. Luego, también me gusta Paolo Guerrero por su estilo de juego, pero más me gusta Pizarro por la gran carrera que tuvo: se fue a Europa, se mantuvo en Europa y se quedó en Europa. Incluso, ahorita sigue ahí, siendo embajador del Bayern.

Juan Pablo Goicochea usa la '14' por su ídolo Claudio Pizarro | Foto: Alianza Lima Los Potrillos

— ¿Qué planes tienes para el futuro?

A mí me gustaría llegar a Europa, pero previo a eso, me gustaría debutar en Alianza Lima. Esos objetivos los tengo ahí a no tan largo plazo. Ahorita mi objetivo a corto plazo es consolidarme en la Reserva, seguir teniendo minutos y seguir haciendo goles.

— ¿Cuál es tu principal sueño?

Jugar en Europa y ganar la Champions.

— ¿Cómo te ves de aquí a cinco años?

Si Dios quiere, en un equipo de Europa, sea en España, Alemania o Francia, haciendo goles, jugando Champions y haciendo las cosas bien. Y si Dios quiere, también representar al Perú en la selección mayor.