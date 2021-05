Conforme a los criterios de Saber más

1997. Diciembre. Invierno. Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano por octava vez en su historia tras vencer a León 2-1 (1-0 y 1-1). Desde entonces han pasado 23 años y cinco meses, y el cuadro cementero no volvió a consagrarse, incluso perdió las seis finales que disputó después. El mundo evolucionó. El fútbol también. Pero hay alguien que no cambió: Juan Máximo Reynoso Guzmán. Capitán y referente de aquel equipo. Técnico y líder del actual plantel que está a 90 minutos de levantar un título nuevamente. La ‘Máquina’ recibirá este sábado (8:15 p.m., hora peruana) a Santos Laguna en el estadio Azteca por la final de vuelta del Clausura de la Liga MX. La ida quedó 1-0 a favor del club que tiene al ‘Cabezón’ en el banco y a Yotún entre sus filas.

“ Una de las claves es que Juan está transmitiendo ese liderazgo que siempre tuvo dentro del campo como jugador, esa intensidad de trabajar día a día . El equipo lo ha entendido de la mejor manera y ahora nos tiene en la final”, analiza Óscar Pérez para Deporte Total. El ‘Conejo’, compañero y amigo de Reynoso desde el título del 97, hoy trabaja junto al peruano en el club. El exarquero de la selección mexicana es el preparador de arqueros y su trabajo está dando sus frutos: Cruz Azul acabó el Clausura como el menos batido (11) y desde cuartos de final apenas recibió tres goles .

“He tenido la oportunidad de conocerlo. Es un gran ser humano, una gran persona . Eso es un plus para llegar al jugador y convencerlo para ir por un objetivo. Un líder nato”, señala Tania Ventimilla, periodista de Azteca Deportes.

Liderazgo. Una de las virtudes que tiene impregnado Juan Máximo. Más allá de esquemas tácticos y posiciones dentro del campo, el entrenador logra convencer a sus dirigidos al punto de que ellos “matan por él” en cualquier circunstancia. Así lo hizo con Universitario en 2009 y Melgar en 2015. En ambos clubes salió campeón.

“ Desde que llegó solo se ha encargado de callar bocas . Mucha gente pensaba que no lo iba a lograr. Fue criticado, pocos apostaban por él y ahora está a un paso de coronarse”, añade Ventimilla sobre el DT que arribó en enero de 2021 a Cruz Azul, luego de la renuncia de Robert Dante Siboldi. Desde entonces solo coleccionó triunfos, alegrías y batió récords.

Una foto que demuestra el liderazgo de Juan Reynoso como jugador de Cruz Azul.

El recuerdo del título del 97

“Era de las piezas claves del técnico. Mucho se habla de que es importante tener jugadores con experiencia para poder ayudar al entrenador dentro del campo, auxiliarle cuando era necesario. Él era así”.

-Óscar Pérez sobre Juan Reynoso.

El ‘Cabezón’ llegó a México en 1994, con un nombre ya ganado en el fútbol peruano. Un año antes había conseguido el título con Universitario de la mano de Sergio Markarián. Y antes había ganado otros trofeos con Alianza Lima.

Férreo defensor central, Juan no tardó mucho en asentarse en el cuadro cementero y desde el primer momento mostró sus dotes de liderazgo. “ Era un jugador con clase, que vino a complementar lo que es Cruz Azul. Yo aprendí muchas cosas de él en el terreno de juego ”, confesó a El Comercio hace poco José Luis Sixtos, excompañero del peruano en el campeonato ganado en 1997.

“Siempre era el que hablaba. Exigente y muy intenso en las jugadas, en el día a día. Era un líder solidario que se preocupaba porque el resto del grupo estuviera bien. Nos quería unidos. Eso ha sabido canalizar ahora a su etapa como entrenador”, agrega Pérez.

Reynoso formó junto a Jorge Campos, Joaquín Moreno y Omar Rodríguez la mejor defensa de aquella temporada. En el Torneo de Invierno fueron el equipo menos batido: solo recibieron 16 goles . Y en la liguilla solo encajaron tres tantos. Ese pilar es una de las virtudes del nuevo Cruz Azul.

“ Él como capitán y jugando ahí como central, siempre fue un líder en el equipo de Cruz Azul , y en los otros equipos que ha jugado Juan, porque está ahí atrás, siempre armaba los equipos”, contó Tomás Campos en una entrevista con ESPN.

Reynoso ganó cuatro títulos: Liga de Campeones de la Concacaf en 1996 y 1997, la Copa México 1996-97 y el Torneo de Invierno 1997. En 2002 dio por finalizada su exitosa etapa en la ‘Máquina’ y arriba a Necaxa, club donde se retiró en 2004.

Además de cortar la racha negativa de Cruz Azul como jugador

🏆 Campeón Invierno 1997



Reynoso, el estudioso que busca romper una sequía

Apoyado en las filosofías defensivas de sus extécnicos como Sergio Markarián, Luis Fernando Tena, Enrique Meza y Víctor Manuel Vucetich; Juan Reynoso ha sabido plasmar eso en sus equipos. Primero se protege la defensa y luego se piensa en el ataque.

“He tenido la fortuna de ir a ver los entrenamientos de Cruz Azul. Juan es un tipo muy exigente al que no se le pasa nada. Es muy detallista ”. Las palabras de Sixtos son más verdades que elogio. El entrenador peruano es muy estudioso. De hecho, la periodista Ventimilla nos contó una anécdota que recuerda muy bien del técnico. Un suceso que deja en evidencia lo dicho líneas atrás:

“Una vez me tocó tomar un vuelo en el que viajaba él. Era después de un partido que dirigió. Me senté detrás de él en el avión e intentaba ‘espiarlo’. Él miraba el encuentro que había pasado hacía unas horas. Repetía y repetía las jugadas . También apuntaba en un cuaderno. No descansó ni en ese momento. Eso dice mucho de él”.

Juan Reynoso está a 90 minutos de sacar campeón a Cruz Azul después de 23 años.

Probablemente en estos momentos no lo tenga en cuenta, pero hay un dato que acerca más a Cruz Azul con el título. En 2009, cuando dirigía a la ‘U’, su equipo disputó la final nacional ante Alianza. La ida quedó 1-0 a favor de los merengues y en la vuelta se proclamaron campeones tras 9 años luego de ganar por el mismo marcador.

En 2015, ya en Melgar, hubo un resultado similar: 2-2 en la ida frente a Sporting Cristal y 3-2 en el segundo encuentro. El ‘Dominó’ se proclamó después de 24 años. Esta vez, Cruz Azul arrancó la llave definitoria arriba (1-0). Ahora va por el trofeo luego de 23 años.

¿La selección peruana en el horizonte?

No es que se dude de la capacidad de Ricardo Gareca. Pero el nombre de Juan Reynoso siempre ha sonado para dirigir la selección peruana. Argumentos tiene y de sobra. Hoy, el técnico está concentrado plenamente en Cruz Azul, pero siempre que se puede se le relaciona con la ‘Bicolor’.

“ Está preparado para estar en la selección peruana . Hoy lo está demostrando en uno de los equipos más importantes de nuestro país, como es Cruz Azul. Lo veo maduro para seguir creciendo y aportar muchísimo. Ojalá que se quede algunos años más por acá”, nos dice el ‘Conejo’ Pérez.

“Es un tipo que merece todo lo bueno”, señaló José Luis Sixtos. Los mismo deseos tenemos desde acá, el país que lo vio nacer y triunfar.

