El 18 de abril de 2020 Alianza Lima anunció la venta de Kluiverth Aguilar al Manchester City. Sin embargo, desde la institución blanquiazul afirmaban que, recién cuando el jugador cumpla la mayoría de edad (5 de mayo del 2021), se uniría al conjunto celeste y blanco. A pocos meses de que Aguilar sea registrado legalmente como ciudadano en nuestro país (18 años), todavía no queda claro cuál será el siguiente paso del futbolista nacido en 2003. Actualmente es la mayor promesa peruana por la trascendencia de su fichaje, récord histórico en el mercado nacional (la operación se hizo en 2.5 millones euros según Transfermarkt).

Bajo este escenario, El Comercio conversó con cuatro especialistas en la materia, los cuales, desde su perspectiva y experiencia, nos permiten construir algunas de las principales alternativas en la línea de carrera del lateral peruano. Eso sí, dentro de este conjunto de posibilidades, resalta un claro punto de coincidencia: el camino de Aguilar hacia Pep Guardiola luce atiborrado de escalas.

¿Qué tan remota es la posibilidad de que Kluiverth llegue al Manchester City? ¿Qué oportunidad tiene la máxima promesa del fútbol peruano de pertenecer a alguno de los clubes del City Football Group (CFC), accionista de once equipos de fútbol alrededor del mundo, incluyendo al cuadro ‘citizen’? Por lo pronto, no sería la primera vez que un jugador comprado por el Manchester City termine siendo cedido a un equipo vinculado a este grupo empresarial.

LA VOZ INGLESA

Sam Lee, corresponsal del Manchester City para el medio británico The Athletic, precisa que es muy poco probable que el lateral derecho de 17 años pueda llegar de inmediato al equipo inglés y lo sustenta así: “No se sabe mucho de Aguilar. Lo que tengo claro es que es un fichaje del City Football Group (CFG) y seguro estará cedido a otro equipo dentro del grupo o donde pueda encontrar buenas oportunidades. Generalmente, los jugadores del CFG nunca juegan un partido para el Manchester City, pero siempre están siendo bien observados”.

Lee lanza un dato contundente sobre las aspiraciones de Aguilar en su periplo al City. “Con respecto a que pueda llegar a entrenar al equipo juvenil del City, esto es complicado por el tema de la visa de trabajo”, advierte.

Cabe precisar que la oficialización de la salida del Reino Unido de la Unión Europea – popularmente conocida como Brexit- será uno de los principales impedimentos para que los futbolistas juveniles puedan recalar fácilmente en Inglaterra. A partir del 1 enero del 2021 tienen que cumplir una serie de estrictos requisitos para obtener el permiso de trabajo. Se tendrá en cuenta las apariciones internacionales, tanto a nivel juvenil y absoluta, como el éxito internacional de la liga y equipo de procedencia, entre otras variables.

Kluiverth Aguilar debutó con Alianza Lima en noviembre del 2019. (Foto: Alianza Lima)

LÍNEA DE CARRERA

Con varios años en el mundo de scouting, el ojeador peruano Victor Zaferson, quien trabajó para el Bayer Leverkusen, analiza desde su óptica cuál sería el conducto regular a seguir para el exseleccionado Sub 23.

“Kluiverth Aguilar es una apuesta. Muchos clubes grandes en el mundo compran talentos Sub 20 para fortalecer el proceso de formación hasta que esté listo para el primer equipo. Hay clubes que, por ejemplo, contratan o compran 20 futbolistas Sub 20 y los prestan a diferentes clubes para que tengan roce. No todos regresarán a la vez o no todos volverán. Yo creo que Aguilar puede jugar en su categoría en Inglaterra y luego, ya más maduro, tener alguna opción. Seguramente lo prestarán a alguno de los clubes que pertenecen al City Football Group”, detalla.

Zaferson argumenta la razón por la que Aguilar es el único jugador juvenil peruano que ha llegado a a ser fichado a un nivel top. Entre la variables, resalta el número de minutos en primera división, algo que el futbolista chorrillano registra desde que tiene 16 años, edad a la que llegó a jugar su primera final nacional con Alianza Lima ante Deportivo Binacional por la Liga 1 2019.

“Te puedo asegurar que en Europa siguen a todos los Sub 17 y Sub 20 de Perú, pero los minutos en Primera División pesan para tomar la decisión de ficharlos. Es más, hay muchos clubes -es prácticamente una regla- que exigen minutos en Primera y pagan por partido que dispute el jugador que está ya contratado. Por ejemplo, que juegue mil minutos en el año y lo fichamos”, explica el también periodista deportivo.

Víctor resume así las características de Aguilar: “Por lo que he visto maneja las dos piernas y cuando se proyecta tiene ida y vuelta. Cuando entra al área no se nubla y decide bien, generalmente. Lo que le falta es la marca cuando retrocede y el juego aéreo. Eso es lo que he notado. Todo lo puede mejorar con entrenadores más especializados”.

BÉLGICA, UNA OPCIÓN FACTIBLE

Uno de los últimos equipos en sumarse a la familia del City Football Group fue el Lommel SK, de la segunda división belga. En mayo de 2020 se hizo oficial el acuerdo y a partir de entonces empezaron a llegar un gran número de jugadores del CFG, tal como lo explica el periodista belga Luc Dujourie.

“El club parece una academia juvenil internacional para los mejores talentos del City Group. Esa es una razón por la que no les va bien en el campeonato. Lommel solo es un equipo temporal donde se observa al jugador y después tal vez se le puede enviar a otros clubes. Los últimos jugadores que llegaron han sido Marlos Moreno (Colombia), Diego Rosa y Vinicius Souza (Brasil), Manfred Ugalde (Costa Rica) y Koki Saito (Japón)”, detalla Dujourie.

Kluiverth Aguilar en una actividad en su colegio. (Foto: GEC)

YANGEL HERRERA, UN CASO SIMILAR

A fines de enero de 2017 se confirmó el fichaje de Yangel Herrera por el Manchester City. Tras ser finalista del Mundial Sub 20 con Venezuela, el futbolista ‘llanero’ destacó como una de las figuras del campeonato, incluso siendo premiado con el balón de bronce, detrás del inglés Dominic Solanke y el uruguayo Federico Valverde.

En aquel entonces, el mediocampista militaba en el Atlético Venezuela, club que hizo el negocio directamente con los ‘citizens’. Rubén Villavicencio, presidente de dicha institución, dio a conocer detalles de la transferencia. “Cuando ficharon a Yangel nosotros sabíamos cuáles eran los planes que tenía el Manchester City con él. Dentro de los planes estaba que si el jugador no tenía espacio en el momento dentro del club inglés, iba a recalar en equipos del City Group”, cuenta.

Villavicencio relata el camino de Herrera –muy similar, posiblemente, al que tenga Aguilar si logra destacar desde un inicio- con el City Group: “Con un año y medio en la MLS llegó a un tope, siendo uno de los mejores juveniles del torneo. Después su agente consigue que llegue al Huesca de España, aunque también el CFG ofreció otro clubes. Finalmente, destaca en el país ibérico y es cedido al Granada, donde hoy en día es figura”.

El presidente del Atlético Venezuela deja un indicio de oportunidad hacia ese sueño máximo de llegar a Etihad Stadium. “Si bien el City lo ha fichado y en primera instancia pasó por uno de sus clubes filiales (New York City), siempre ha sido figura en los otros equipos donde ha militado. Esto puede llevarlo a ser requerido desde Inglaterra y ser bien posicionado dentro de Europa”, concluye.

Ese es el camino que le puede esperar a Kluiverth Aguilar en su llegada a Europa. El talento y calidad lo tiene y se tendrá que valer de eso para llegar a lo más alto posible.

