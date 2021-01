Conforme a los criterios de Saber más

Ha pasado de palpar la arena de la playa al frente de su casa de en la Encantada de Villa en Lima a utilizar hoy casaca gruesa, chullo, guantes y pelotas naranjas para que no se pierdan en canchas bañadas por nieve. Matías Succar se adapta a un mundo desconocido en Austria y, en ese trance, nos detalla sus pretensiones europeas: su ambición de debutar en LASK, marcar goles y permanecer por muchas temporadas en dicho continente. Quién sabe si en una liga y un club de mayor trascendencia.

-De vivir cerca a la playa a la nieve de Linz, ¡qué cambio estás viviendo!

Están siendo cambios drásticos, repentinos. Yo estaba mentalizado en que podía pasar. El cambio meteorológico fue el más brusco. De pasar del verano de Lima al invierno de Austria, es bien fuerte. Nunca me había tocado estar en nieve y aquí hay mucho frío. Toca adaptarme.

-¿Por qué Austria?

Por el proyecto que presentó LASK. Fue lindo lo que nos propusieron a mi agente (Raúl Gonzáles) y a mí. Es un contrato largo y mostraron mucho interés. Es un club serio, que es lo más importante. Vienen haciendo las cosas bien y el mundo ya se dio cuenta. No solo compite con el Salzburgo en la Liga, sino también en la Europa League. Incluso, le empataron recientemente al Tottenham en la fase de grupos.

Matías Succar marcó su primer gol con la camiseta de LASK Linz. (Video: Instagram)





-Mencionaste a Raúl Gonzáles y al Salzburgo. ¿Tu agente te habló de la experiencia de Yordy Reyna y su primer gran contrato justamente al Salzburgo en 2013?

Sí. Me comentó sobre el caso de Yordy porque fue similar al mío. Me contó sobre sus vivencias y cómo se dio su movimiento al Salzburgo. Él sabía que LASK era el lugar indicado para que pueda dar mis primeros pasos en Europa. Hay que saber elegirlo para después usarlo como trampolín para llegar a las grandes ligas.

-Entonces, el LASK puede catapultarte a un equipo más grande…

No solo yo lo veo así, también el club. Ellos buscan eso. Valorizarme y potenciarme como futbolista y persona. Tengo que demostrar en los torneos oficiales y así dar el salto a una liga superior para que todos salgan ganando.

- Ya tuviste minutos en dos amistosos... y respondiste con gol este sábado.

Muy feliz por haber podido anotar. Siempre para los delanteros es importantísimo, para el tema de la confianza, hacer goles. Me suma muchísimo por las circunstancias. los pocos días que tengo acá, estuvo nevando durante todo el partido. Las condiciones no eran fáciles. Bueno, esto recién es el inicio. Hay que seguir trabajando duro, seguir adaptándose. Poco a poco que esto recién es el comienzo.





-¿Cuánto te sirvió el diálogo con tu hermano Alex, quien ya jugó en Europa?

Hablé muchísimo con él antes del viaje. Tener un hermano mayor que ya vivió una experiencia parecida ayuda. Me contó muchas cosas para no sorprenderme cuando llegue acá. Obviamente hizo más fácil mi llegada.

-¿Cuánto juega la cabeza para mentalizarse en triunfar y no extrañar Perú?

Es difícil. Veo que se critica mucho a los jugadores que les tocó volver. Yo recién lo estoy experimentando. Estoy con la intención de quedarme muchos años por acá. Si pudiese lograr hacer toda mi carrera en Europa estaría feliz. Es mi sueño. Además, estar acá aumenta mis posibilidades de volver a ser convocado a la Selección.

Matías Succar y Alex Valera ya se encuentran concentrados con la Selección Peruana

-¿Sueñas con jugar Clasificatorias en el corto plazo?

No me vuelvo loco, pero es un objetivo que ya no lo veo a largo plazo. Ahora, lo veo a corto plazo. El torneo de Austria se reinicia en enero y espero utilizar algunos partidos para mostrarme.

-¿Se comunicó contigo algún integrante del comando técnico de la Selección?

Directamente del cuerpo técnico de Gareca no se comunicaron, pero sí personas que trabajan con ellos para felicitarme y desearme lo mejor.

-¿Te ves en la lista de Gareca de marzo?

Mi foco está en mi club. Si se da, será por su propio peso. Sería un sueño muy lindo.

-Ahora hay más competencia, en 2020 aparecieron Lapadula, Aldair Rodríguez, Valera, entre otros.

Me parece que eso viene bien a la Selección, mientras más opciones aparezcan será mejor aún. La competencia siempre te hace mejor.

Hizo cinco goles con U. Comercio. (Foto: Francisco Neyra)

-Hoy estás en Austria, pero, ¿un punto de inflexión en tu carrera fue irte a Unión Comercio a la selva de muy chico?

Totalmente. Esa etapa que viví en la selva me ayudó mucho. Ha hecho que esta salida no sea tan dura. Fue complicado para mí, a pesar que no estaba tan lejos de Lima como ahora. Me costó dejar mi casa y mi familia. Ahora es distinto por el cambio de clima y porque no hablan español como en Comercio. Son salidas diferentes en muchos sentidos. Hoy puedo decir que ir a Comercio fue un punto de quiebre y me ayudó muchísimo a crecer y madurar como persona.

-¿Por parte de Alianza Lima hubo acercamientos?

Con Alianza Lima no hubo acuerdo, sí interés. Una oferta también, pero en mis planes no estaba jugar en Alianza. Lo evaluamos como cualquier opción. Mi prioridad era jugar en el exterior o, de no darse, quedarme en Municipal.

Estuvo en la órbita de Alianza. (Foto: Joel Alonzo)

- Al delantero siempre lo van a medir por el gol. ¿Había que hacer más de diez para que te miren de afuera?

Sí, de todas maneras. Aunque en los últimos años se le está dando mucho valor al colectivo. A lo que pueda hacer el delantero con y sin balón. Es algo que he podido notar en estos pocos días en Austria. A los atacantes les piden mucho sacrificio. Si no lo tienes, no juegas. Así de simple.

- ¿Cuánto valoras el protagonismo que te dio Municipal?

Mucho. Estuve cinco años y terminó siendo mi segunda casa. Yo estoy muy agradecido al club por servir de plataforma para poder mostrarme y cumplir mis sueños. Si te pones a revisar los delanteros de la liga peruana, no sé si fui el único nueve peruano, joven y titular. Por ahí que había uno u otro más. Entonces, no sé si otro club me hubiese dado la chance de jugar tanto con 21 años. Por eso, siempre le estaré agradecido a ‘Muni’ y al profesor Rivera.

- En pocos meses, de ‘Muni’ salieron Vilca y después a Succar. Van a estar a algunos kilómetros de distancia.

Sí, con Rodrigo hablamos. Hicimos una linda dupla en Municipal. Me alegró mucho cuando se fue al Newcastle. Obviamente que me comentó algunas cosas sobre vivir por acá, pese a que son países e idiomas distintos. Conversamos y esperamos poder jugar juntos otra vez.

Rodrigo Vilca se lució con golazo en calentamiento de Newcastle. (Video: Lee Ryder / Twitter)

- ¿Cómo avizoras este 2021 para Matías Succar?

Mi objetivo principal es debutar y ganar minutos. Ojalá sea con goles. Es un sueño ganar títulos. Sería lindo llegar a una Champions, por qué no pensarlo. Y también la Selección está siempre presente. Espero estar en esa lista de marzo.

- ¿Hay alguna palabra que pueda sintetizar estos cambios que estás viviendo en tu vida?

Resiliencia. Es anteponerse a las adversidades. Me tocó caminar más con perfil bajo, lejos de los reflectores porque no me tocó estar en selecciones menores. No he logrado nada aún. Todavía no me he consolidado. Sobreponerme a las adversidades es lo que más frutos me dio en mi carrera.





