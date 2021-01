Conforme a los criterios de Saber más

Matías Succar fue presentado en el LASK de Austria y de inmediato encontró minutos de juego. El miércoles posaba con la camiseta y hoy la vestía en un amistoso ante la filial Juniors OO. El peruano ingresó en el minuto 60 y tuvo algunas chances. ¿Es un buen inicio para Succar? Quizás sí, pero el futuro que le espera solo lo determinará él y lo que pueda hacer dentro del campo. Existía la opción de que sea prestado, pero por el momento jugó en el primer equipo.

Durante el 2020 el fútbol peruano ha exportado a varios futbolistas, y salvo Aldair Rodríguez, todos han sido Sub 23. Una buena noticia en el momento que se dan, pero luego nos encontramos con que no tienen minutos en los clubes que los llevaron o que podrían ser prestados o peor, que marcarán el regreso a suelo peruano.

¿Por qué pasa eso? Luego de conversar con personajes ligados al tema, ensayamos tres problemas principales que hacen que al futbolista peruano le cueste asentarse en el fútbol del exterior.

MALAS NEGOCIACIONES

Una venta nace desde el interés de un club por adquirir a un jugador. Durante el 2020, salieron cinco jugadores al mercado exterior, dos de ellos en calidad de jugadores libres: Kevin Quevedo y Alexander Lecaros. Y justamente es el primero de ellos quien ya fue desvinculado del equipo que lo fichó, el Goias. Otro caso es Gustavo Dulanto, quien se desvinculó de Boavista de Portugal a fines de año.

De los recientemente vendidos, solo Fernando Pacheco tiene cierta actividad. Suma en promedio 20 minutos por partido en el Fluminense, mientras que Lecaros apenas ha visto juego en dos partidos del Brasileirao. Aldair Fuentes no llega ni a 10 minutos las veces que saltado al campo en seis partidos en Fuenlabrada.

El mejor de los casos viene a ser el de Rodrigo Vilca que fue comprado por el Newcastle, pero juega en el equipo Sub 23 de las ‘Urracas’. Ha sido titular en los siete partidos que ha disputado. En él está en aguardar por esa oportunidad para subir al primer equipo.

Para un agente peruano con el que conversamos, el primer error al momento de exportar jugadores es hacerlo sin transferencia, es decir, se espera a que esté libre para que pueda emigrar. “El gran problema radica en que los jugadores regresan porque no se ha hecho una inversión en el jugador que le dé un crédito para jugar en el exterior”, nos dice el representante, que prefirió no ser identificado por él ser parte involucrada en el tema de venta de jugadores.

“No se puede negociar bien porque hay mucha presión por salir. Si tienes desesperación por salir, bajas el precio”, también nos comenta el representante. Es decir, ante el apuro por jugar en el exterior, no se analizan bien las propuestas, la liga a donde va y se abaratan los precios que pueden llegar a valer cada pase e incluso solo se hacen contratos cortos. Y esto es peor si no se negocia de club a club.

“En general no hay paciencia y se busca sacar al jugador, pero hay casos y casos, como Paolo que salió muy joven y se terminó de formar en Alemania. Pero sí hay muchos que han salido sin estar formados, pero hay que ver caso por caso”; nos dice Alfredo Valverde, gerente general de la firma que gestiona carreras deportivas Igma Sports. Para él, la venta no solo pasa por la salida, sino a dónde va, si la liga a la que va le sirve al crecimiento deportivo. Él sugiere hacer uso al máximo de la tecnología que existe para tomar una buena decisión.

Para Eduardo Flores, director general de la agencia de marketing deportivo Toque Fino, también hay una segunda intención cuando se apuran los pases. “Hay intención de muchos representantes que como sea, el chico debe jugar en Europa, pero solo para valorizarlo”. Claro, se da que un jugador que regresa del Viejo Continente retorno a un club peruano con un contrato más alto que previo a ese paso.

No hacer una inversión por el jugador, quiere decir que el club que compra no hace un pago a otro club para adquirir el pase. Solo paga los derechos de formación y negocia directamente con el futbolista las condiciones para adquirir su tranfer. “Cuando vienen a ver jugadores peruanos preguntan cuándo queda libre y no cuánto vale”, nos comenta el agente.

“Matías Succar es una ganga para el LASK”, se lee en un medio de comunicación austríaco publicado por el periodista Renzo Galiano. El artículo de prensa da cuenta que el peruano llegar libre y que el equipo europeo solo tiene que pagar los derechos de formación. La ecuación es simple: si me costó barato, no me genera pérdida si no me funciona.

Al no haber inversión por un jugador, la apuesta es mínima y la paciencia poca. Si no destacada en los primeros meses, lo pueden sacar del primer equipo o prestar a otro porque no pierden inversión. En cambio, si el jugador fue comprado, hay un dinero que tiene que cuidar el equipo que lo adquirió, por lo que apuestas más por él o le generas más posibilidades.

El ejemplo de ambas posturas es el de Kevin Quevedo, que llegó libre al Goias y tras un año con el santo de espaldas -lesiones, coronavirus, etc-, el cuadro brasileño decidió no renovarle. Y del otro lado está Yordy Reyna, quien en el 2013 fue vendido al Red Bul Salzburg por una fuerte cantidad. Entonces, el cuadro austríaco le fue danto minutos, los prestó a un equipo de segunda, pero lo recuperó para luego llegar al Leipzig -también del grupo Red Bull-, que en ese momento estaba en la Segunda de Alemania.

ASPECTO MENTAL

“El consejero de un futbolista termina siendo otro futbolista”, nos dice un representante. Si bien existen casos de jugadores que han ayudado en la formación de los jóvenes, aún no existe en el fútbol peruano la cultura del trabajo profesional en ese aspecto.

Salvo lo que se ha visto en la selección con el trabajo de un psicólogo deportivo o de un coach, los clubes peruanos aún no deciden apostar por este tipo de trabajo. En algunos casos son las agencias que lo representan los que dan esta ayuda, pero es muy eventual.

“Los futbolistas peruanos maduran muy tarde. Tu comparas con los argentinos y uruguayos, a los 19 años ya la tienen clara. Acá llamas a un jugador maduro después de los 23 años”; nos comenta Eduardo Flores de Toque Fino. Existe este problema de considerar juveniles a futbolistas que ya superaron los 20 años.

Con el sueldo que ganan, un futbolista piensa en la casa, la moda y los lujos antes que en la ayuda profesional de un psicoanalista. Eso no se hace porque somos una sociedad que no tiene asumida la tarea mental. “Los apoyos que se les da a los jugadores son básicamente personal trainers físicos no psicológicos”, nos comentan.

Y así es que el futbolista peruano toma decisiones apuradas o no entiende el porqué de lo que le va pasando. Se asume como estrella y no concibe ser prestado a un club de segunda, por ejemplo. “Si la cabeza la tiene bien amoblada, va a funcionar. Si no, no”. El peruano antes que pensar en posibilidades cree que son atentados en su contra.

“Un tema sustancial es que mentalmente se sostengan muy fuertes para adaptarse a la liga a la cual han decidido ir y, de ser el caso, tener la paciencia necesaria para esperar oportunidades en sus equipos y aprovecharlas al máximo”, nos comenta Alfredo Valverde, de Igma Sports.

“Uno se da cuenta la formación de los chicos. En algunos hay madurez que permiten darle esas alas y sabes que no se van a desviar”, nos dice Edu Flores y coloca en este grupo a Matías Succar. “No me cabe duda que va a dar el 200% por las metas que se ha propuesto y tiene la cabeza fuerte”, asegura.

Nadie niega el talento de los futbolistas peruanos, pero sea su familia o sus representantes, no aceptan que juegue en un equipo de Segunda o en la Reserva de algún equipo. Creen que, si lo compra el City, debe jugar en el City.

Y mucho se ha hablado de que los peruanos que emigran regresan porque no se adaptan. Extrañan sus hábitos en el Perú o los amigos. Para los entendidos, lo mejor es que los chicos se vayan bien formados o bajo el techo de un buen matrimonio, como sucedió con Claudio Pizarro o yendo más lejos, como es la historia de Lionel Messi, que se fue muy joven y si bien nunca perdió el vínculo con Rosario, siempre decidió quedarse en Barcelona.

“Es muy común que vayan con sus parejas o con sus hermanos, porque no tienen la madurez y necesitan un apoyo. El representante no está para hacer ese papel”, entiende Edu Flores, pero esto no siempre da la tranquilidad que necesitan.

La palabra clave es la formación. Muchos futbolistas jóvenes se encuentran con sueldos de 5-10 mil dólares de la noche a la mañana y no logran manejarlo. Otros, recién entienden lo que es ser profesional luego de haber padecido algo en su carrera o cuando ya dejan de tener propuestas. De nada sirve un buen futbolista si su presencia en la prensa de espectáculos es continua.

Alfredo Valverde nos explica que ellos en Igma trabajan este tema muy de cerca. “Lo que buscamos nosotros como agencia es estar siempre cerca de cada futbolista, entender las necesidades que tiene para lograr una exitosa línea de carrera. Priorizamos siempre el tema de los valores de respeto, honestidad y confianza que trabajamos en cada uno de los chicos”.

RITMO DE JUEGO

El mercado nos dicta la realidad peruana. Tenemos representantes en la MLS, Liga MX, Argentina, Brasil en esta parte del mundo y en Europa como los más referentes a Renato Tapia (Celta - España), Miguel Trauco (Saint-Étienne - Francia), Luis Advíncula (Rayo - Segunda de España). No más.

Pero regresamos al punto de partido. El fútbol peruano apura las ventas de los jugadores porque no apuestan por ellos. Tras una buena campaña, de inmediato tanto el futbolista como el club ya piensan en exportarlo, antes de que se consolide dentro por el temor a que no repita el buen momento.

Por ejemplo, en el caso de Matías Succar: brilló el 2020 con 11 goles y decidió marchar. No renovó con Municipal para seguir brillando y tentar así su presencia en la selección peruana. Desde Turquía tendrá que hacer eso y más para poder hacerse un lugar en el primer equipo y con ello mantener el nivel de selección.

Para Alfredo Valverde, la preparación de los jugadores debe potenciarse. “Hay que llevar su estado físico al máximo. El fútbol moderno exige jugadores con mucha dinámica en la mayoría de posiciones y para ello los jugadores tienen que estar físicamente impecables”, nos dice.

De otro lado, lamentablemente lo clubes peruano no son vendedores, por lo que los jóvenes no tienen mucha vitrina. Salvo Cristal o San Martín que apuestan por figuras que se vienen proyectando, los demás clubes prefieren garantizar un premio por clasificación a torneo internacional que por la venta de alguno de sus juveniles.

Mauricio Montes te garantiza una decena de goles por temporada, y llevó a Ayacucho FC a la Copa Libertadores, pero tiene 38 años. O el nuevo fichaje de Municipal Luis Cardoza puede frenar el avance de los defensas más jóvenes. E incluso, veremos cómo Cristal maneja su defensa central, porque tienen a Alejandro González, Omar Merlo y Gianfranco Chávez. Este último, con 22 años, es exportable, pero para ello deberá tener la vitrina de la Copa Libertadores.

Incluso, los futbolistas cambian de equipo dentro del fútbol peruano año a año. “Si no generas una buena conexión con los clubes, te quedarías más tiempos. Qué dirigentes no quieren que los jugadores buenos, los que forman un camerín se queden. Ahí también está la respuesta de qué futbolistas son los que valen,” concluye Edu Flores.

Esta es la realidad de los jóvenes que buscan el sueño en el extranjero. Deben adecuarse a un sin fin de circunstancias para que su retorno no sea de forma rápida. Los sueños no se cumplen de la noche a la mañana.

