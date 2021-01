Conforme a los criterios de Saber más

Martes, 3 de enero de 2012. Carlos Benavides está sentado en medio de la mesa en la sala de prensa de La Florida, complejo de Sporting Cristal. El ‘Chino’ empieza hablando acerca de dos contrataciones, el argentino Nicolás Ayr, sentado a su derecha, y el uruguayo Jorge Cazulo, a su izquierda. Con un polo verde, un jean y sin barba, el oriental en ese entonces de 29 años no imaginó lo que viviría en las siguientes temporadas.

“Quería presentar a Jorge Cazulo, ya conocido por todos. Jugó año y medio en la Universidad César Vallejo, creo que con grandes actuaciones. El año pasado tuvo una muy buena Copa Sudamericana y, luego, una muy buena parte final del año. Mostró mucho carácter dentro del momento que vivía César Vallejo y vimos por conveniente traerlo también al club por lo que muestra dentro de la cancha, el buen fútbol que tiene y es un jugador que puede ser utilizado en varias posiciones. Es una de las cosas que el comando técnico nos había solicitado”, lo describió el hoy directivo del Bolívar de La Paz.

La primeras palabras de Jorge Cazulo como futbolista de Sporting Cristal fueron, tal vez sin querer, un adelanto de lo que vendría. “En lo personal, el desafío y lo que significa Sporting Cristal, no solo a nivel peruano, sino también a nivel personal. Estoy aquí por lo que hizo en la década de 1990. (...) Opté por esta opción porque es subir un escalón en mi carrera, por lo que significa el club y por el desafío lindo y grande de poder devolverlo a su época más gloriosa”, comentó, en medio de los flashes y atención de los periodistas.

El mismo Jorge Cazulo contó para una entrevista con Cristal TV que fue el profesor Fernando Mellán quien más le inculcó lo que significa Sporting Cristal. “El primer día cruzo el portón, me bajo del auto y me agarra. Me dice: “mire que acá usted llega a la mejor institución de país. Usted no puede pasar de largo, tiene que venir a aportar”. Me quedó grabado”, contó el volante. El tiempo le podrá responder que logró el pedido del profesor, tan querido en el universo celeste.

Nueve años después, el 12 de enero de 2021, Jorge Cazulo se retira del fútbol con cinco títulos nacionales, capitán e ídolo de Sporting Cristal. Quizás, sentado en esa mesa, hizo una ‘película’ de lo que sería su paso por el club, pero es más que seguro que ni el mejor director habría preparado una historia mejor. Con sus altas y bajas, se quedó para siempre en la historia celeste de la que se despide a los 38 años.

Cobertura en DT de El Comercio del primer partido de Jorge Cazulo en Sporting Cristal, hace casi nueve años. (Foto: Archivo El Comercio)

- SU EXITOSO PASO -

Jorge Cazulo debía debutar con Sporting Cristal el 18 de febrero de 2012, ante Cobresol en el Alberto Gallardo, pero una huelga de futbolistas impidió que sea así. Recién sucedió el sábado 3 de marzo, en una goleada por 5-0 contra Sport Boys en el Callao. Con la ‘23′ en la espalda, dorsal que nunca dejó. No desentonó en la primera línea de volantes. Saltó al campo con Erick Delgado; Walter Vílchez, Nicolás Ayr, Marcio Valverde; Carlos Lobatón, Yoshimar Yotún, Hernán Rengifo, Junior Ross e Irven Ávila. Roberto Mosquera era el entrenador.

Con este abultado resultado, se iniciaron sus 389 partidos oficiales en la escuadra bajopontina. Se reparten entre el torneo local (347), Libertadores (31), Sudamericana (6) y Copa Bicentenario (5). Se despidió el domingo 20 de diciembre de 2020, alzando su quinto trofeo, primero como capitán absoluto, tras un empate ante Universitario por la final de la Liga 1. En 2018 superó en la definición a Alianza Lima y, dos años después, lo hizo ante el ‘compadre’.

El oriental esperó hasta su partido doce para celebrar su primer tanto. Fue con un fuerte remate de derecha al borde del área ante José Gálvez. Un golazo para recordar, aquella tarde vistiendo de azul, en un contundente 4-0, el 19 de mayo. Nunca anotó un doblete y su año con más anotaciones sucedió en 2012, 2017 y 2020, en su despedida, con cuatro en cada uno.

Roberto Mosquera, Claudio Vivas, Daniel Ahmed, Mariano Soso, José del Solar, Pablo Zegarra, Mario Salas, Alexis Mendoza y Manuel Barreto fueron sus entrenadores. Con todos fue titular. Sin dudas, su mejor rendimiento se vio con Mosquera, pero fue con Ahmed en donde se convirtió en un referente. ‘Chemo’ del Solar, en su corto paso, se animó a ubicarlo de central.

Jorge Cazulo fue campeón cinco veces con Sporting Cristal, así como una vez subcampeón y tres terceros lugares. (Foto: Francisco Neyra / GEC)

- LOS TÍTULOS -

Jorge Cazulo sumaba 40 presencias en Sporting Cristal cuando dio su primera vuelta olímpica. Los bajopontinos no tuvieron problemas en superar por 1-0 en ambas finales a Real Garcilaso, hoy Cusco FC, en 2012. Jugó los 180 minutos completos en esa definición, en la que celebró con la bandera de su país, que quedaría como marca registrada en su paso por el Rímac.

Quedó muy cerca de llegar otra vez en 2013, pero la segunda ocasión se dio una temporada después. Ya más afianzado y con 128 partidos a sus espaldas, estuvo en dos de las tres peleadas finales ante el Juan Aurich. Su segunda estrella la consiguió jugando en el Mansiche, luego de ganar por 3-2 en los tiempos extras. Aún al mando de Daniel Ahmed, un año más tarde, tuvo una desafortunada acción al perder un balón ante Rainer Torres que le dio el título a FBC Melgar.





La revancha no tardó en llegar. En 2016, ya como peruano y uno de los capitanes, consiguió su tercer título con camiseta celeste. Bastó empatar dos partidos ante Melgar para lograr el objetivo. Eran ya 226 los encuentros en los que defendió a Sporting Cristal. Más allá de su buen nivel y liderazgo, nada pudo hacer para evitar la terrible campaña de 2017. Aún así, estaba entre los favoritos de la hinchada.

Pero todo cambió en su séptima temporada en el Rímac. Sporting Cristal no dejó dudas para quedarse con el título nacional. Jorge Cazulo fue una de las piezas más importantes en el esquema de Mario Salas. Anotó uno de los siete goles rimenses en la final de 2018, el quinto del marcador global. Esa tarde vistió la cinta de capitán. Los hinchas ya lo tenía como ídolo.

Jorge Cazulo no pudo elegir cual fue el título que más disfrutó en Sporting Cristal





Quedó cerca a dos partidos de ser campeón en 2019, pero las cosas acabaron bien en 2020. Luego de un irregular arranque, el regreso de Roberto Mosquera lo potenció. Fue relegado como alternativa, cambiando la cara de Sporting Cristal en cada ingreso suyo. Alzó el trofeo, quinto en su cuenta personal, y cumplió con su palabra. Se retiró del fútbol. En el Rímac, y en donde esté la mayoría de los hinchas del fútbol peruano, se le va a extrañar.

Nicolás Ayr y Jorge Cazulo en la noche que llegaron a Lima para jugar por Sporting Cristal. (Foto: Fernando Sangama / GEC)





