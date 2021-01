2 de 5

Quienes lo vieron jugar coinciden: más que ojos, tenía brújula. Sabía de memoria los rincones con desnivel del viejo Estadio Nacional, donde jugó y fue campeón, y hacia allí lanzaba sus teledirigidos: pases seguros, directos o bombeaditos, que siempre encontraban la huella de los chimpunes de Gallardo, de Perico León o de Sotil. ¿Dónde aprendió eso? En la calle. Arriba y abajo: pasó del San Julián de Barranco al Bartolomé Herrera de Magdalena y terminó secundaria en el colegio Guadalupe. Pista, tierra y poste. Allí se aprende a escapar, clave para jugar bien al fútbol. Por eso, que otros llaman picardía, Ramón Mifflin fue el envidiado futbolista peruano del 70 que intercambió camiseta con O'Rei Pelé. Esta foto, publicada en una revista extranjera, es la prueba. "Todavía conservo la camiseta del partido de México 70, la tengo aquí conmigo. ¿Venderla? No, ni loco. Nunca me han ofrecido dinero por ella pero no es necesario: no voy a desprenderme", me dijo hace unos meses, cuando tuve que hacerle la pregunta. El secreto mejor guardado del fútbol mundial en esa chompa de fino hilo tejido.