El día 4 de agosto del presente año, el máximo ente nacional de fútbol remitió una carta a las empresas que planean participar en el proceso de licitación por los derechos televisivos de la Liga 1. Además, informó que las diferentes ofertas serán recepcionadas en una notaría chilena. Deporte Total buscó al versión desde Videna y nos aseguran que lo que buscan es mejorar las condiciones para todos los clubes, y quienes aún tengan contrato con Gol Perú, se beneficiarán al término del mismo.

Ante ello, Gol Perú, canal de televisión que transmite la mayoría de partidos del certamen local desde el 2016, ha decidido elevar su voz de protesta a través de sus medios en los últimos días. Mientras tanto, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) advirtió los problemas legales que pueden tener los clubes nacionales con este proceso con un comunicado.

Estos temas muchas veces resultan relativamente confusos. Por ello, en esta nota, profundizaremos en cinco preguntas generales acerca del tema en cuestión, que nos permitirán entender mejor la controversia.

1. ¿Qué son los derechos de TV en el ámbito deportivo?

Con el crecimiento constante de las tecnologías de comunicación, es inevitable que los acontecimientos deportivos no tengan una amplia difusión hoy en día. En el caso del fútbol, el deporte más popular en varios rincones del mundo, la rentabilidad es realmente impresionante en este sentido, por lo que distintas cadenas televisivas luchan por obtener exclusivamente los derechos de transmisión de los encuentros, tanto nacionalmente como internacionalmente.

“Los derechos de televisión en el ámbito deportivo son una figura protegida por las normas conexas del derecho de autor. Tienen muchos elementos similares”, describe Julio García, abogado especialista en temas legales del fútbol peruano.

Bajo esa misma línea, los derechos de TV, además de ser la base de la relación entre el deporte y los medios de comunicación, son una de las principales fuentes de ingresos de los clubes de fútbol. En el Perú, el propietario original de estos derechos es la Federación Peruana de Fútbol (FPF), de acuerdo a lo que se demarca en los Estatutos de la FIFA y los de la misma FPF.

Estatutos de la FIFA sobre los derechos televisivos | Foto: Captura

Sin embargo, la FPF cedió estos derechos audiovisuales de forma exclusiva a los mismos clubes nacionales (titularidad derivada), que individualmente firmaron contratos con el Consorcio Fútbol Perú (CFP), conformado por Media Networks Latin America y GolTV.

“En el caso peruano, en el 2013 se firmaron contratos entre el Consorcio y cada uno de los clubes. Esos contratos reconocen y señalan que los clubes son titulares. Esos contratos fueron aceptados y validados en la Federación”, explica Julio García.

“El titular de los derechos de televisión es la FPF, efectivamente, pero ya los cedió económicamente, porque cobra el 10% por el contrato de cada club”, dice por su parte Oscar Romero, presidente de la ADFP.

Gracias a ello, actualmente, el canal Gol Perú transmite los partidos de 16 de los 20 equipos de la Liga 1, por lo que prácticamente goza de relativa exclusividad a nivel local. Sin embargo, esto podría cambiar pronto. En vista de que la mayoría de contratos de los clubes están cerca de llegar a su fin, la FPF ha comunicado el proceso de licitación de los derechos de transmisión del certamen.

2. ¿Cuándo y cómo se lleva a cabo el proceso de licitación de los derechos de TV en la Liga 1?

El máximo ente del fútbol nacional constituyó una comisión -integrada por algunos clubes nacionales como Sporting Cristal, César Vallejo, Cantolao, entre otros- para manejar el tema de los derechos de televisión de la Liga 1. A partir de ahí, convocó a un proceso de licitación, que -en otras palabras- refiere a una subasta, en el que se evalúan las distintas ofertas que lleguen a la institución.

En cuanto a la fecha, el proceso ya inició este lunes 8 de agosto y finalizará el miércoles 10 del mismo mes. Los medios interesados en adquirir estos derechos televisivos, según el comunicado de la FPF, deberán presentar su oferta en una notaría de Santiago de Chile en los días mencionados.

Asimismo, en caso exista cualquier tipo de defectos u omisiones en la documentación presentada por los oferentes, la Comisión les dará entre 10 a 15 días hábiles como máximo para que puedan subsanarlos, con la posibilidad de excluirlos en caso no cumplan con el plazo establecido.

Cabe señalar que, a partir del 10 de agosto, la FPF revisará todas las ofertas que se hayan presentado en la notaría chilena y, tras ello, próximamente dará a conocer a la nueva casa televisora que se encargará de transmitir, en su mayoría, los partidos del campeonato peruano a partir del 2023.

Agustín Lozano y su junta directiva no tiene representación legal ni inscripción en Los RRPP, por eso la decisión de licitar los derechos televisivos de Liga 1 en el país de Chile y no en el Perú como corresponde, pagando comisión a empresa chilena. Es correcto? Se debe Permitir? pic.twitter.com/QZeJsWKlBw — Tito Ordóñez (@Tito_Ordonez6) August 7, 2022

3. ¿Por qué la FPF realiza el proceso de licitación en Chile?

La pregunta del millón. ¿Por qué realizar la licitación en Chile y no en el Perú? La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) se encargó de dar una explicación al respecto en un comunicado con un tono de advertencia. De acuerdo a esta institución, la FPF ha organizado el concurso fuera del país básicamente por la falta de poderes de Agustín Lozano.

Los nuevos estatutos aprobados en octubre del 2021 en la Asamblea de Bases con el visto bueno de la FIFA y que posteriormente fueron ratificados por el TAS (julio del 2022), todavía no son reconocidos en los Registros Públicos. La SUNARP rechazó la inscripción de la Junta Directiva de la Federación, al considerar que el puesto de presidente no está vigente “por haber caducado el plazo para el ejercicio de sus funciones”.

Agustín Lozano y su Junta Directiva de la FPF aún no son reconocidos en los Registros Públicos FOTOS: JESUS SAUCEDO / JESUS SAUCEDO

En ese contexto, no existe en la actualidad un representante oficial a cargo de la FPF, al menos ante los ojos del Estado Peruano. Por ello, la ADFP considera que Agustín Lozano no tiene el poder para firmar ningún tipo de acuerdo en nombre del ente futbolístico.

A partir de esa situación, la versión de la ADFP sostiene que Lozano ha encargado la licitación a la empresa chilena Prisma, gracias a la asesoría de Landmark Alantra, banco de inversión con la que la Federación firmó un acuerdo en 2020 justamente para la licitación de derechos televisivos.

“Puede hacer la licitación en cualquier parte del mundo, pero lo ha hecho en Chile, porque en Registros Públicos Agustín Lozano no tiene sus poderes inscritos desde el primero de enero hasta la actualidad; por ende, no tiene representación legal”, profundiza Oscar Romero, presidente de la ADFP.

Sin embargo, el escudo que tiene la FPF es que tiene el aval de la Conmebol y la FIFA y es del cual se vale para seguir ejerciendo su papel como ente máximo del fútbol peruano.

4. ¿Qué es lo que critica y reclama la ADFP?

En su comunicado, la ADFP alertó a los clubes peruanos las posibles consecuencias que puede ocasionar la licitación realizada por la FPF. Para ello, profundizaremos en los puntos de reclamo que plantea esta institución sobre el proceso de subasta de los derechos de televisión del fútbol peruano.

* Licitación en Chile: Desde ya, el hecho de que el proceso se efectúe en Chile y no en nuestro país representa -para esta institución- un “hecho irregular”, en el que Agustín Lozano y su Junta Directiva tratan de “evadir los requisitos que requiere un convenio de esta naturaleza en el Perú”.

“Me parece que esta empresa administradora (Prisma), lo que está haciendo ahí en Chile, sería firmar el contrato allá con el que va a generarse como postor. Y a este contrato se supone que la ley que se aplicaría es la del lugar donde se firmó el contrato, que es en Chile”, detalla Oscar Romero.

“El principio básico es la transparencia. ¿Cuál es la imposibilidad de que se pueda hacer en el Perú? Si yo soy el titular de los derechos de TV, no tengo ni siquiera que llamar a un concurso público o adjudicación”, agrega.

Por el contrario, Julio García considera que no hay forma de que legalmente esta situación tenga algún impacto. Si bien tampoco está de acuerdo con que el desarrollo de la licitación se haga en Chile, el abogado asegura que este proceso es legítimo.

“Esta interpretación de que la Federación lo hace por falta de poderes, me parece una locura. A la luz de la información que hemos visto, no creo que tenga ningún impacto legal. Las leyes no van a variar en la aplicación del contrato. El contrato final se firmará acá en el Perú y estará amparado en las leyes peruanas, bajo el estatuto de la FPF y va a regir las normas internacionales de FIFA y eventualmente el código civil peruano. Eso no se va a ver afectado”, asegura.

“El concurso lo lógico es que se debió hacer acá. Me parece muy desatinado que se haga en Chile, pero no creo tenga ningún efecto legal, de nulidad, de afectación o de falta de poderes. No coincido con eso. Legalmente, no creo que tenga ningún efecto sustancial más allá del desatino terrible”, añade.

¡TEMA URGENTE! 🚨 @BeingoleaA en #TIEMPOEXTRA 📺: "La FPF pretende hacer una licitación de derechos televisivos en Chile con un notario chileno. Ese acto es sospechoso. ¿No hay notarios en Perú? ¿Cuál es la necesidad de ir a Santiago?". pic.twitter.com/hCcnXAm5lt — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 7, 2022

* Contratos vigentes: Un punto muy importante para la ADFP es el tema de la vigencia de los contratos actuales. Aunque la gran mayoría de los clubes peruanos finalizan su vínculo con el Consorcio Fútbol Perú ya en diciembre del 2022, la Asociación hace hincapié en las “cláusulas de preferencia e igualdad”.

“Hay una cláusula de igualación o derecho de preferencia. Lo que quiere decir esto es que, vencido el contrato, si mañana viene un operador y le dice al club x, que le van a pagar el doble de lo que le pagaban, lo que tiene que hacer el club es ir con ese contrato en firme al actual operador y comentarle la oferta. Si el operador actual iguala la oferta, el club tiene que continuar con su contrato. Y si no lo puede igualar, el club queda libre y tranquilamente puede firmar su contrato con cualquier otro operador”, explica Oscar Romero.

Bajo ese panorama, la licitación está vista por la ADFP como una irregularidad, ya que puede causarle problemas legales a los clubes con el Consorcio Fútbol Perú - GOLPERÚ, tras las cláusulas que existen en los respectivos contratos de cada uno.

“La Federación está licitando estos derechos de TV cuando los contratos están vigentes y más aún venciendo el 31 de diciembre, todavía continúa válida la cláusula de derecho a preferencia que los clubes tienen que respetar”, apunta Romero.

* Posibles demandas: Tras lo explicado en el punto anterior, la ADFP advierte que toda esta situación puede desencadenar no solo consecuencias legales, sino también fuertes penalidades económicas, ya que también existen cláusulas de penalidad en casos de incumplimiento.

“Si los clubes no respetan este derecho de igualdad, lo que va a hacer el operador, y lo dice en otra cláusula, es que va a ejecutar una cláusula penal económica. Prácticamente, le va a decir devuélveme desde que te di toda la plata (desde que comenzó el contrato) hasta la finalización y aparte un pago por indemnización por daños y perjuicios”, señala Oscar Romero.

Todo ello puede ocasionar, según la ADFP, pérdidas económicas, inestabilidad jurídica en los contratos y que el Campeonato Nacional corra el peligro de paralizarse. Incluso, Romero reveló a este Diario que el Consorcio Fútbol Perú ya envió una carta a los diferentes clubes nacionales exhortando el cumplimiento de su contrato.

* Suspicacia en la garantía: Entre otros reclamos, el presidente de la ADFP da cuenta de una garantía bastante mínima que se ha establecido presuntamente en el proceso de licitación, según lo que pudo interpretar en el último comunicado de la Federación.

“Lo que me causa suspicacia es que la carta de la FPF a los postores, la del 4 de agosto del 2022, la Federación señala que la garantía que tiene que poner el postor, al cual se le adjudique estos derechos de TV, simplemente va a ser un año de garantía económico respecto al monto, cuando el paquete es por 12 años. Eso es una locura”, declara indignado Romero.

5. ¿Cuál es el panorama de los clubes en este proceso?

Como ya se ha mencionado, casi todos los clubes nacionales terminan su contrato en diciembre del 2022 y la gran mayoría está de acuerdo con el proceso de licitación de la FPF. Solo Carlos Mannucci (2023), Universitario, Sport Boys y Deportivo Municipal (2024) tendrán que seguir trabajando con Gol Perú por el tiempo que acordaron individualmente.

Eso sí, fuentes cercanas a la FPF le confirmaron a este Diario que absolutamente todos los clubes peruanos, sin excepción, entran a la licitación. En los casos de Mannucci, ‘U’, Boys y Muni, estos equipos recibirán el importe de los nuevos derechos televisivos recién cuando terminen su vínculo contractual con Gol Perú. Y en cuanto a los derechos de la Liga 2, estos entrarán en venta el próximo mes de septiembre.

FIN DE CONTRATO CLUBES 2022 - Alianza Lima

- Cienciano

- Atlético Grau

- César Vallejo

- Sporting Cristal

- Binacional

- Melgar

- ADT

- Alianza Atlético

- Cantolao

- Sport Huancayo

- Carlos Stein

- San Martín

- Ayacucho FC

- UTC 2023 - Carlos Mannucci 2024 - Universitario

- Sport Boys

- Deportivo Municipal *Todos los clubes entran en la licitación

El punto más controversial en todo esto, más allá de que se respetarán los contratos actuales, es la cláusula de preferencia (para renovación) que se ha detallado anteriormente. Eso es lo único que puede detener a los equipos nacionales a apostar por una nueva casa televisiva, pues puede derivar en consecuencias legales.

“Los clubes tienen la libertad de poder renegociar sus contratos, porque están dentro de la ejecución todavía en su contrato inicial. Y lo pueden hacer. Los respaldan los estatutos de la FPF y también la ley con la libre contratación”, asegura Oscar Romero.

En tanto, Julio García opina distinto: “La Federación tiene la potestad absoluta para poder hacer la licitación. Es la titular, es la dueña. Los derechos de los clubes se van a respetar y sus contratos también. En cuanto a las particularidades de los contratos, como el derecho de preferencia a futuro, creo que los clubes ya no pueden ejercitar ese derecho, porque ya le cortaron esa posibilidad. Ahora la Federación ha recuperado la gestión de los derechos de transmisión. En cualquier caso, si el Consorcio considera que hay una afectación legal, me da la impresión que contra quien tendría que ir es contra la Federación, no contra los clubes”.