Por aquel entonces la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no contaba con ningún departamento que scouting. Eran los primeros diez meses de Ricardo Gareca en el banquillo nacional y esa idea no formaba parte del plan que tenía el ‘Tigre’ en la Videna. La primera vez que se involucraron con un scout fue cuando Zaferson le comentó a Víctor River (DT Sub 20) sobre el ‘Bambino’. Mucho tiempo después se pudo ver al italo-peruano con nuestro colores y el resto es historia.

Actualmente la FPF ya cuenta con el área de captación liderada por Pablo Bossi, quien hace unos días dio a conocer que su departamento le sigue el rastro a más de 530 jugadores elegibles para la ‘Blanquirroja’. Depor armó un once con los prospectos más prometedores, que podrían dar mucho que hablar en el corto y mediano plazo.

El once de lujo con jugadores de sangre peruana. (Foto: Difusión)

Paolo Doneda (Arquero / Italia)

Nació en Milán el 2007 y tiene sangre peruana gracias a su madre. Desde la Videna ya lo vienen siguiendo hace un buen tiempo y señalan que cuenta con los papeles en orden para vestirse con la bicolor. Por su edad podría ser una opción para la Selección Sub 17 y casi un hecho que será llamado en los siguiente microciclos.

Pese a su edad (15 años) es arquero del AC Milan Sub-17 desde el año pasado, club donde tiene contrato por tres temporadas más. Llegó proveniente de la Accademia Portieri di Calcio y es una de las apuestas a futuro del vigente campeón de Italia.

Paolo Doneda - Italia (Foto: Difusión)

Oliver Sonne (Lateral derecho / Dinamarca)

Su abuela es la que le permitiría jugar por Perú, pese a que nació en la ciudad danesa de Kogen y sus progenitores son de dicho país. Es uno de los pocos casos que aún no se conoce si desde la FPF ya lo contactaron.

Puede jugar como lateral derecho o izquierdo. Tiene 21 años y actualmente milita en el Silkeborg de Dinamarca, club que disputará la siguiente edición de la Europa League, su primera experiencia en un torneo de esta trascendencia.

Oliver Sonne - Dinamarca (Foto: Agencias)

Fabio Gruber (Defensan central / Alemania)

De padre alemán y madre peruana. Tuvo un primer acercamiento con la Selección Peruana hace un par de años para formar parte de la Sub-17, hecho que finalmente no se pudo dar por un tema logístico. Su nombre sigue siendo una opción para ser visto.

Llegó hace cuatro años a Augsburgo. Después de que el campeonato pasado la rompió en el equipo filial fue promovido para realizar la pretemporada con el plantel principal. Defensa que parece estar listo para empezar a ganar rodaje en la Bundesliga 22-23.

Quembol Guadalupe (Defensan central / Estados Unidos)

Sus padres son peruanos, pero los destinos de la vida confabularon para que su nacimiento se de en New Jersey. Se formó en Sporting Cristal y llegó a integrar la Sub 15 de Perú. Acaba de ser convocado por Gustavo Roverano para el quinto microciclo de la Sub 20.

Ya firmó su primer contrato profesional con Orlando City, aunque armará maletas para regresar a nuestro territorio y jugar a préstamo en UTC. Quiere empezar a jugar en primera división y demostrar toda su valía en la zaga central.

Quembol Guadalupe

John Cortéz (Lateral izquierdo / Estados Unidos)

Nació en New Jersey, de padres estadounidenses y abuelos paternos peruanos. Ha sido citado en varios microciclo por Roverano y según lo mostrado se perfila como el lateral izquierdo titular de la Selección Peruana Sub 20.

Desde hace una temporada fue promovido con 17 años al New York Red Bull II y viene disputando la USL Championship 2022 (segunda división de los Estados Unidos).

John Cortez juega en el New York Red Bulls II | Foto: Alonso El Inca

Catriel Cabellos (Mediocampista / Argentina)

Su papá no solo le dio la nacionalidad peruana, sino también le inculcó el amor por el fútbol. Desde la Sub 17 es tenido en cuenta en la ‘Sele’. Hoy es habitual llamado a la Sub 20 y pese a jugar en la primera línea de volantes viene siendo uno de los goleadores.

Hizo la formativas en Racing Club de Argentina. En la ‘Academia’ es considerado uno de los mejores prospectos para llegar al plantel principal. Si todo sigue el buen curso debería estar estrenándose profesionalmente antes de fin de año.

Catriel Cabellos (Racing Club) (Foto: Difusión)

Alexander Robertson (Mediocampista / Escocia)

Puede jugar por cuatro selecciones: Perú; país de su madre, Australia; país de su padre, Escocia; lugar de nacimiento e Inglaterra, tierra donde creció. Aunque ya defendió al combinado de los ‘Tres Leones’, existe la posibilidad de que pueda terminar jugando para el combinado patrio. Ya se empezó a acelerar el tema de sus papeles.

Desde el 2017 forma parte del Manchester City. A sus 19 años defiende al equipo reserva que juega la Premier League II. El curso pasado debutó en primera división cuando fue prestado al Ross County de Escocia.

/ Instagram Alexander Robertson

Ryan Chávez (Mediocampista / Inglaterra)

Vio la vida en Inglaterra. Sus padres son ingleses y el vínculo peruano es a través de su abuelo paterno. Desde la FPF afirman que el joven de 17 años ya aceptó representar nuestro colores cuando sea requerido.

En julio del 2021 renovó contrato su vínculo por dos temporadas más con el Southampton FC, institución a la que llegó con 13 abriles en el calendario. Integra el conjunto Sub 19 del equipo que milita en la Premier League.

Ryan Chávez - Inglaterra (Foto: Difusión)

Tristan Hammond (Extremo derecho / Australia)

Lleva nuestro colores gracias a su mamá. En inicio, después de defender a Australia a nivel juveniles, señaló que por ahora quería seguir jugando para los ‘Canguros’. Eso habría cambiado en el último tiempo, ya que el jugador de 19 años ha mostrado interés en vestir de blanco y rojo.

El 2021 firmó por Austria Viena, después de darse a conocer en los últimos años de juvenil con Sporting Lisboa de Portugal. Se espera que este campeonato pueda darse su debut en la Bundesliga austriaca.

Tristan Hammond - Australia (Foto: Difusión)

Matteo Pérez (Extremo izquierdo / Suecia)

Es sueco de nacimiento y tiene raíces nacionales por su lado paterno. Cuenta con la documentación para ser citado a algún microciclo de la Sub 20. Se prevé que Roverano lo tiene en cuenta para verlo en el siguiente semestre del año.

A inicio del 2022 estampó su firma con el Bayern Munich por los próximos tres años. Con 16 años ya forma parte del cuadro bávaro Sub 19 que disputara la Bundesliga Junior Sud de dicha categoría.

Nació en Suecia y fichó por Bayern Múnich hasta el 2024. / Bayern Múnich

Diego Otoya (Delantero / Estados Unidos)

Oriundo de California y con sangre bicolor gracias a su progenitor. Se encuentra dentro de la nómina del último microciclo de la Sub 20. Antes estuvo a principios de año como sparring del elenco absoluto. Es un atacante con características que agradan mucho en la Videna.

Llegó a los 10 años a San José Earthquakes y hoy milita en el conjunto que disputa la MLS Next Pro (tercera división de EE.UU y Canadá). Asimismo, ya tuvo presencia en varios entrenamientos del primer equipo, compartiendo vestuario con Marcos López.

Diego Otoya (San José) (Foto: Agencias)

***