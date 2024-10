No te pierdas la fecha 15 de la Liga 1-2024. El torneo sigue su curso con el encuentro entre Los Chankas vs César Vallejo en vivo y online. El partido está programado para este martes 22 de octubre para las 3:15 p.m. en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina. El encuentro es crucial para ambos equipos que vienen de resultados negativos en este segundo semestre de la Liga 1. Los Chankas fueron superados 2-1 por Cusco FC en su último encuentro. Por su parte, César Vallejo igualó 2-2 con Cienciano en la última fecha, complicando su posición en la lucha por no descender en la Liga 1. El partido lo podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Liga 1 MAX y Liga 1 Play. Además todas las incidencias, goles, jugadas y resumen del mismo lo encontrarás en DT de El Comercio.

