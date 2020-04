Oviedo: “El 2017 será el año de oportunidades para los jóvenes”

Termina su segundo año de gestión en la federación con el 54% de aprobación –una cifra no menor considerando que la administración anterior de Burga dinamitó la credibilidad en la Videna– y Gareca, el técnico de la selección, cierra el 2016 con un 81%. Pero la gran apuesta de Edwin Oviedo está en el proyecto de menores y todo el 2017 girará en torno a él, aunque sabe bien que no le dará réditos inmediatos para aumentar su popularidad.

¿Cuál es su balance del 2016?

El titular de la FPF redobla su apuesta por el trabajo en menores y explica todas las modificaciones del próximo Descentralizado en favor de los jugadores juveniles. Además, aclara que su institución goza de una inmejorable salud económica. La Copa América Centenario fue fundamental, fue un punto de quiebre. No podíamos seguir dependiendo de los referentes de siempre. La Copa nos permitió enfrentar a Ecuador, Brasil y Colombia en partidos intensos que no perdimos, excepto el último por penales, y comprobar la calidad de nuestros jugadores jóvenes del torneo local. Las decisiones del profesor Gareca fueron las más adecuadas. Abrir el universo para la selección fue un gran acierto.

¿Más que los resultados valora el acierto de Gareca de incorporar nuevos jugadores a la selección?

Efectivamente. Esa visión y valentía de tomar esa decisión ha sido buena. Normalmente, los técnicos –yo tuve como siete técnicos en el Aurich–quieren jugar con jugadores experimentados y no quieren arriesgar. El profesor Gareca hizo una apertura total para darle oportunidad a quienes verdaderamente quieren dejar todo en la cancha por la selección.

La gente también le da la razón a Gareca pese a no estar en puestos de clasificación a Rusia 2018.

Yo estoy muy agradecido al público por el reconocimiento a Ricardo. Él está muy enfocado en su trabajo, convencido de que tenemos una oportunidad de lograr nuestro objetivo que es ir al Mundial.

¿Estaba de acuerdo con Gareca cuando decidió marginar a los referentes en la Copa América?

Cuando vi la lista con muchos jugadores del torneo local –que encima eran jóvenes– y no estaban los referentes de siempre, me preocupó.

¿Y como presidente no estuvo tentado de hablar con él?

No. En esos temas soy bastante cuidadoso de no cruzar la línea. Como dirigente veo temas institucionales y no quiero meterme en los asuntos deportivos porque para eso hemos contratado a Juan Carlos Oblitas, que con su experiencia es la persona indicada para hablar esos temas.

¿Le gustó cómo terminó jugando la selección?

Muchísimo, sobre todo la actitud con la que enfrentan cada partido estos chicos ante selecciones con jugadores importantes. Eso es emocionante. Hoy nuestros jugadores no se amilanan para nada. Valoro mucho el cambio de actitud que se ha visto.

Considerando los grandes avances de la selección con Gareca que ustedes valoran mucho, ¿no sería coherente renovarle el contrato?

Todavía no es momento de conversar sobre ese tema, aunque seguramente llegará la ocasión. Estamos enfocados, tanto él como nosotros, en afrontar los compromisos que hemos asumido.

¿Qué pasará con los 3 puntos que la FIFA nos dio por el partido ante Bolivia?

Todo puede suceder, está en manos de la FIFA. Pero nosotros tenemos confianza en que eso no va a cambiar. Creemos que es una justicia deportiva la que se está ejerciendo y para nosotros eso no debería variar. Confiamos en que el resultado se mantenga.

¿Por qué cree que cierra el año con un 54% de aprobación?

Creo que la gente está viendo los cambios que hacemos de manera enérgica pensando en el bien del fútbol peruano. Cuando entramos empezamos a profesionalizar la institución. Hoy tenemos un equipo de ejecutivos en cada área que nos permite tener eficacia. Por ejemplo: no contábamos con un director deportivo. En esa área necesitábamos una persona que conozca del tema y sea el nexo entre los jugadores y el comando técnico con la directiva. Era importante. Yo lo viví en Aurich. Los jugadores no le prestan mucha atención a los dirigentes porque sienten que no saben de fútbol. Lo mismo en otras áreas como en márketing, que nos permite negociar con nuestros patrocinadores en mejores condiciones y nos ha permitido tener mayores beneficios.

El año pasado anunció que la federación llegaba a 10 millones de soles en utilidades, una cifra muy superior a los 2 millones que dejó el último ciclo de Burga. ¿Este año generaron más beneficios?

Hemos generado mucho más que el año pasado. Hoy la federación está más sólida que nunca. Eso se debe a que tenemos un buen equipo de trabajo. Hoy tenemos la tranquilidad de que los planes que hemos emprendido a largo plazo tienen la garantía de que van a ser sostenidos. Eso te demuestra que valió la pena la profesionalización de la federación.

¿Ello le permite que el financiamiento para los proyectos de menores estén asegurados entonces?

Sí, porque no solo estamos pendientes del trabajo de la selección, de si vamos a Rusia, que obviamente es uno de los objetivos. Si no hacemos un trabajo paralelo y a largo plazo con los menores vamos a seguir igual en cada proceso. Había que hacer un trabajo serio, por eso contratamos a Daniel Ahmed como jefe de la unidad técnica. Es un proyecto nacional, en todas las regiones.

¿De qué manera se involucrará a los clubes en esta gran apuesta por los menores?

Este año hemos implantado el sistema de licencias FIFA para los clubes que están obligados a cumplir ciertas reglas año a año. Se busca que también se profesionalicen, que se involucren en el tema de menores. Si un club no implementa esta estructura, la comisión de licencias tendrá que tomar decisiones drásticas.

¿Podrían correr el riesgo de empezar el torneo sin 16 equipos?

Esperemos que no, pero si se da el caso lo hacemos. Tenemos que ser firmes. Queremos clubes organizados porque son ellos los que se convierten en las universidades para nuestros jugadores. Si los clubes no están preparados para ofrecer esa línea de carrera que necesitamos, no vamos a tener los jugadores que buscamos.

¿La exigencia de los 4.000 minutos de la bolsa de jugadores Sub 21, los nuevos torneos Sub 15 y Sub 17 que darán un punto a los equipos profesionales y la reducción a tres extranjeros en cancha son las grandes medidas para darle oportunidad a los jóvenes?

Queremos que el 2017 sea el año de las oportunidades para los jóvenes, debemos darles mayor atención. Entiendo que los clubes no estén de acuerdo, pero creemos que estas medidas son saludables para ir en la misma línea que la selección. Voy a contar una experiencia: en el 2009, como presidente del Aurich, tenía que cumplir una bolsa de minutos. Salimos a buscar con Franco Navarro a jóvenes que no teníamos. Encontramos uno en el Bentín y otro en Alianza. Ambos empezaron a jugar, se convirtieron en titulares y hoy están en el extranjero. ¿Quiénes son? Luis Advíncula y Paolo Hurtado. Sin esa exigencia no hubiésemos ido a buscarlos. Además, para los clubes será más beneficioso. Contratarán un extranjero menos para tener un jugador joven a un costo mucho menor. En ese tema somos tercos y vamos a ser inflexibles.

Los clubes se han quejado de que les informaron muy tarde el tema de la reducción de extranjeros...

Entendemos su incomodidad, pero hemos hecho un análisis de la participación de los extranjeros en el campeonato y el promedio es de tres en cancha por equipo en cada partido. Entonces, no es tan dramático.

¿Esos problemas no se evitarían si en lugar de dos entes existiese uno solo?

En la ADFP aprueban algunas reglas que la federación no. Hoy la organización es de esa forma y la tenemos que respetar. Hay algunas modificaciones que estamos haciendo y la federación tiene más injerencia en todos los temas, como la supervisión de los estadios. Hay muchas reformas que se van a ir adecuando.

Terminamos el año y no tenemos campeón de la Segunda.

Este atraso no compete a la federación, viene de la Comisión de Justicia de Segunda. Recién hemos visto la apelación, que la tendrá que ver la CJ de la federación. Estamos preocupados por esta situación.

El problema es que las asociaciones de Primera y Segunda no se profesionalizan a la par que la federación y ocurren suspensiones de partidos, malas inscripciones de jugadores, triunfos en mesa...

Totalmente de acuerdo. Para que esto no se repita tenemos que ir regulando muchas cosas. Vamos a hacer reformas para que esto no se repita.

