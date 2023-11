Pablo Míguez publicó un sentido mensaje en las redes sociales tras conocer que no continuará en Alianza Lima de cara a la temporada 2024, tras la llegada del entrenador Alejandro Restrepo al equipo blanquiazul.

La ‘Cotorra’ indicó que se despide del club y los hinchas “llorando” y recordó todos los momentos que vivió en el equipo blanquiazul, como la obtención del bicampeonato.

“Lo que es el fútbol, un día como hoy en el 2021 estaba levantando la copa de campeón con una felicidad incalculable, y hoy me dan la noticia de que no sigo en el club, no sé, no me lo esperaba, no lo imaginé, lo que sí sé es que esta camiseta me enseñó a jamás rendirme, a jugar con el corazón, y a qué cuánto más difícil era el obstáculo, más me gustaba y más quería”, señaló Míguez.

“Fueron cinco años de mi carrera vistiendo la gloriosa blanquiazul, me siento orgulloso de haber sido parte de la historia de Alianza. Hoy, llorando (sí, Miguez llora) me despido con un ¡gracias para siempre!”, agregó.

En su mensaje, Míguez señaló que su paso por Alianza Lima estuvo marcada por dos épocas, ya que defendió al equipo en las temporadas 2014 y 2015, y regresó en el 2021 con la idea de jugar en segunda división tras el descenso, pero, ante el fallo del TAS, pudo alternar en la primera división y obtener el bicampeonato.

Reacciones

Varios jugadores reaccionaron a la publicación de Míguez y le desearon lo mejor, como Jairo Concha, Ángelo Campos, Pablo Lavandeira y Hernán Barcos. Precisamente, el ‘Pirata’ destacó el profesionalismo de su compañero y le agradeció su entrega a Alianza Lima.

“Un gran ejemplo para todos, Pablito querido. Nos dejaste un legado, fuiste un profesional del día 1, independiente de la situación. Siempre estabas ahí. Nada que reprochar. Nada que pensar, solo agradecerte todo lo que le diste al club y a todos nosotros tus amigos o algunos compañeros. Un líder nato que vas a seguir brillando. Porque la entrega no se negocia. Abrazo grande amigo y nos encontramos pronto. Lo mejor siempre para vos y tu familia”, escribió Barcos en los comentarios de la publicación de Míguez.