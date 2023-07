Paolo Guerrero se encuentra como agente libre, luego de desvincularse de Racing. El delantero de la selección peruana se encuentra en la búsqueda de un nuevo club para continuar con su carrera fubolística.

En un diálogo con F90, programa que se emite por las pantallas de ESPN, Paolo Guerrero confirma que le cuesta pensar en retirarse y por el momento espera seguir jugando profesionalmente.

“El fútbol es mi vida, el día a día, no pienso en dejarlo. Me afecta. Me cuesta tener que pensar y decir que ya me queda poco tiempo”, expresó para el programa argentino.