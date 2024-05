Aquí te vamos a contar QUÉ CANAL PASA EN VIVO ONLINE y GRATIS por Internet el Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal, y así puedas verlo. Los celestes y el conjunto amarillo disputarán un duelo que puede decir al ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. El partido se jugará este sábado 25 de mayo desde las 3: 00 pm de Perú en el estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba. A la misma hora jugarán Universitario vs. Los Chankas. Porque sabemos que no te vas a perder este esperado encuentro, te dejamos qué canal transmite el Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal por la jornada 17.

Para poder llevarse el Apertura, los dirigidos por Enderson Moreira deben ganar y esperar un empate o caída de la ‘U’. En caso ganen los merengues, los ‘Cerveceros’ deberán obtener una victoria con una cantidad de goles que los ayude a mantener la diferencia de tantos que tienen sobre los de Ate (+21 de la ‘U’ contra +23 de los celestes). Ambos jugarán en simultáneo, por lo que se espera un final de película este fin de semana en el fútbol peruano.

Qué canal pasa el Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Desde las 3 P.M. horas de Perú se podrá empezar a vivir el encuentro entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal, y lo podrás ver minuto a minuto por el canal L1 Max. También puedes verlo por las siguientes señales:

DIRECTV - Best Cable - USA RED - Cable Mundo Perú (CMP) - Latin Cable - Claro TV

Dónde seguir Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Este partido, como la gran mayoría de la Liga 1, puedes verlo por la señal de L1 Max para todo el Perú. También, podrás seguir las incidencias en la web de DT El Comercio.

Dónde ver el Comerciantes vs. Sporting Cristal por streaming

Puede seguir el Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal vía streaming por medio de la aplicación oficial del canal L1: L1 Play. el plan mensual para acceder a la transmisión vía streaming es de S/59.90.

¿Qué incluye?

Mayor cantidad y variedad de partidos de la Liga 1 Betsson de Perú en vivo.

de Perú en vivo. Partidos a demanda (para que el usuario pueda verlos cuando quiera).

Una sola suscripción que sirve para poder ver los partidos en cualquier parte del mundo.

Programas y contenido exclusivo con toda la información de la Liga 1 Betsson, además de estadísticas y más.

además de estadísticas y más. Relatos en español o con sonido ambiente.

¿Dónde se puede escuchar y seguir Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal por la Liga 1?

Así como desde la comodidad de tu hogar frente al televisor o dispositivo móvil, también es posible que sigas el Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal, mediante las frecuencias radiales que postularon para transmitir todo el campeonato. Podemos destacar a Ovación en los 620 AM, y a RPP en los 89.7 FM y también 730 AM, con las narraciones del ‘Tanque’ Arias y Gino Bonatti.

Cómo contratar L1 Max para ver Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal por la Liga 1





-DIREC TV

Para contratar la Liga 1 Max puedes ingresar a la sección Paquetes Premium Pospago, dirigirte a la opción del producto y gestionar la adquisición previo registro.

Costo: S/45 mensuales

Ten en cuenta que este paquete ofrece 2 canales 604 en SD y 1604 en HD de manera adicional, es decir que para poder contratarlo, debes contar con un plan Postpago (Cable + Internet / Dúo) que oscila actualmente entre los S/149 y 298 según el alcance de la Fibra Óptica.

Canales de atención: WhatsApp +51 993560000 / App MiDirectv (iStore o Play Store) / DIRECTV con usuario y contraseña

- BEST CABLE

Instalación gratuita de más de 80 canales incluido el canal de la Liga 1 y la Liga 1 Max por un costo de S/60 mensuales.

Para suscribirte a este plan, ingresa al enlace adjunto e inicialmente llena todos los campos solicitados para finalmente “Enviar”, o también comunícate al (01) 640-9380 o envía un mensaje a informes@bestcableperu.com.pe

- USA RED

Pago de S/50 por TV cable en cualquiera de los planes (Básico / Familiar / Premium / Sin Límites) para disfrutar de la Liga 1 Max.

Afíliate, considerando que la cobertura se extiende por distritos de Lima Norte como Ventanilla, Santa Rosa y Ancón, ingresando al facebook oficial de Cable Netword u obteniendo informes al 480-0512 o 988829043

- CMP

Con cobertura al 100% en San Juan de Lurigancho, Pachacamac, Cieneguilla, Santa Anita, Ate Vitarte, esta operadora te ofrece la Liga 1 Max en sus canales 3 (SD) y 3.3 (HD).

Costo: S/50 al mes

Adquiere TV cable en línea o comunicándote al (01) 748-4160

- LATIN CABLE

Para contratar este servicio con la Liga 1 Max incluida, solo se requiere realizar un pago ascendente a los S/49 teniendo como cobertura a los distritos de Breña, San Martín de Porres e Independencia.

Llama al (01) 680-5680 o escribe por WhatsApp al +51 956 534 625

- CLARO TV

Para esta operadora con cobertura a nivel nacional, puedes contratar el servicio adicional a tu paquete dúo o trío por un valor ascendente a los S/45.

Si te interesa contratarlo, accede a los partidos de la Liga 1 Max por la web o contratando a través del 0800 00200 de lunes a domingo de 8 a.m. a 10 p.m.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal EN VIVO y ONLINE?

En Perú el partido inicia desde las 3:00 p.m.

En Ecuador el partido inicia desde las 3:00 p.m.

En Colombia el partido inicia desde las 3:00 p.m.

En México el partido inicia desde las 2:00 p.m.

En Argentina el partido inicia desde las 5:00 p.m.

En Chile el partido inicia desde las 4:00 p.m.

Cuáles son las posibles alineaciones de Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Comerciantes Unidos: García, Toledo, Almirón, Caro, Palacio; Noriega, Paucar, Lestre, Santamaría, Magallanes; Gonzáles.

Sporting Cristal: Solis; Lora, Chávez, Ignácio, Nicolás Pasquini; Santiago González, Cazonatti, Távara, Jostin Alarcón; Grimaldo y Cauteruccio.

¿Cómo llegan Comerciantes Unidos y Sporting Cristal?

Comerciantes Unidos

ADT 2-0 Comerciantes Unidos

Sport Boys 1-1 Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos 3-1 Unión Comercio





Sporting Cristal

Sporting Cristal 5 - 1 Unión Comercio

Universitario 4 - 1 Sporting Cristal

Sporting Cristal 2 - 1 Alianza Atlético