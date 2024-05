Te contamos qué canal pasa, Universitario-Los Chankas. Los cremas y los ‘Guerreros de Andahuaylas’ disputarán un duelo decisivo por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. El partido se jugará este sábado 25 de mayo desde las 3: 00 pm de Perú en el estadio Monumental de Ate. Los dirigidos por Fabián Bustos pueden proclamarse como ganadores del Apertura, siempre y cuando Sporting Cristal empate o pierda ante Comerciantes Unidos en Cajabamba. Si los celestes ganan, la ‘U’ está obligada a conseguir una victoria que los posicione por encima de los ‘Cerveceros’ en la diferencia gol (+21 de la ‘U’ contra +23 de los celestes). Porque sabemos que no te vas a perder este esperado encuentro, te dejamos qué canal transmite la gran final entre Universitario vs. Los Chankas por la Liga 1.

Qué canal pasa EN VIVO el Universitario vs. Los Chankas

Desde las 3 P.M. horas de Perú se podrá empezar a vivir el encuentro entre Universitario vs. Los Chankas , y lo podrás ver minuto a minuto por la señal de Gol Perú de Movistar.

Dónde seguir el Universitario vs. Los Chankas

Este partido, a excepción de la gran mayoría de la Liga 1, puedes verlo por la señal de Gol Perú para todo el Perú. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

Dónde ver el Universitario vs. Los Chankas por streaming

Puede seguir el Universitario vs. Los Chankas vía streaming por medio de Movistar TV App, la cual es una plataforma de propiedad de Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Movistar) que permite a los Clientes residenciales acceder a través del sitio web https://tv.movistar.com.pe , y según el servicio que tenga contratado, a: (i) contenido online y programación en vivo de canales de televisión; (ii) al servicio de suscripción de video bajo demanda que brinda acceso a una selección de contenidos audiovisuales que se transmiten vía Streaming por internet.

¿Dónde se puede escuchar y seguir el Universitario vs. Los Chankas por la Liga 1?

Así como desde la comodidad de tu hogar frente al televisor o dispositivo móvil, también es posible que sigas el Universitario vs. Los Chankas, mediante las frecuencias radiales que postularon para transmitir todo el campeonato. Podemos destacar a Ovación en los 620 AM, y a RPP en los 89.7 FM y también 730 AM, con las narraciones del ‘Tanque’ Arias y Gino Bonatti.

Cómo contratar Gol Perú para ver el Universitario vs. Los Chankas por la Liga 1

- MOVISTAR TV (GOLPERU)

Mediante el canal 14 y 714 en HD de esta señal de cable podrás ver en vivo y en directo la primera gran final de la Liga 1 entre Universitario y Alianza Lima debido a los derechos televisivos que le permite a GOLPERU transmitir los partidos de local del cuadro crema.

Puedes contratar TV e Internet con un monto estándar de S/159, ingresando a la plataforma web oficial o por WhatsApp al +51 999 955 555

¿A qué hora juegan Universitario vs. Los Chankas, EN VIVO y ONLINE?

En Perú el partido inicia desde las 3:00 p.m.

En Ecuador el partido inicia desde las 3:00 p.m.

En Colombia el partido inicia desde las 3:00 p.m.

En México el partido inicia desde las 2:00 p.m.

En Argentina el partido inicia desde las 5:00 p.m.

En Chile el partido inicia desde las 4:00 p.m.

Cuáles son las posibles alineaciones del Universitario vs. Los Chankas

Univerisitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, William Riveros, Matias Di Benedetto; Segundo Portocarrero, Andy Polo; Jorge Murrugarra, Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra; Edison Flores, Alex Valera. DT: Fabián Bustos.

Los Chankas: Daniel Ferreyra; Ederson Mogollón, Kevin Becerra, Carlos Gamarra; Marlon Ruidias, Abel Casquete, Cristian Mejía, Axel Chávez; Carlos López Vanegas, Ángel Ledesma, José Miguel Manzaneda. DT: Pablo Bossi.

¿Cómo llegan Universitario y Los Chankas?

Universitario:

Cienciano 0-0 Universitario

Universitario 0-1 Botafogo

Universitario 4-1 Sporting Cristal

Universitario 1-1 Junior

Los Chankas:

Los Chankas 2-0 Alianza Atlético

César Vallejo 1-1 Los Chankas

Los Chankas 2-0 Cusco FC

Deportivo Garcilaso 1-1 Los Chankas