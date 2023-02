¿Qué canal pasa, Alianza Lima vs Universitario ? Este 19 de febrero los fanáticos del fútbol peruano y en especial de los equipos más populares de nuestro país esperan con ansias este partido por la rivalidad histórica que existe entre ambos elencos. Para ello te contamos que hay diversas opciones las cuales llevan la señal oficial del clásico. Cabe mencionar, que aún no está definido la vía de transmisión del choque entre blanquiazules y merengues, puesto que el cuadro local aún no anuncia por dónde se podrá ver el juego por la fecha 5 del campeonato doméstico.

Según la programación de la Liga 1 de Fútbol Profesional, el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima está pactado para jugarse este domingo, 19 de febrero del 2023 desde las 3:30 pm del territorio peruano. Pero si estás en otros países aquí te deciamos a qué hora podrás disfruta del partido más esperado en el fútbol peruano: En Argentina (17:30 horas), en Chile (17:30 horas), en Colombia (15:30 horas), en Ecuador (15:30 horas), en Brasil (17:30 horas) y en México (16:30 horas).

¿Qué canal pasa EN VIVO, Alianza Lima vs. Universitario por la Liga 1?

El partido, Universitario vs. Alianza Lima se jugará este domingo, 19 de febrero desde las 3:30 pm en el estadio Monumental. En las dos fechas que se han jugado en la presente temporada de la Liga 1, los canales que han transmitido los diversos partidos han sido, DIRECTV Sports, Liga 1 Max y en el caso del conjunto merengue, sus propias redes sociales como Facebook y Youtube.

Sin embargo, Golperú confirmó a través de sus redes sociales que transmitirán el clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes por la jornada cinco de la Liga 1 2023. ¿Qué link es? Aquí te lo mostramos.

Qué dijo Universitario sobre la transmisión del clásico ante Alianza Lima

En la previa al clásico entre Universitario-Alianza, el gerente de marketing de la ‘U’, Daniel Amador, aseguró que el tema de la transmisión aún no está definida, y que este viernes 17 de febrero se tendrá una decisión al respecto.

“Estamos viendo el tema de la transmisión. Aún no se define y esperemos que esta tarde-noche de este jueves para comunicarlo. Por el momento no hay una comunicación del club de parte oficial. A más tardar sería mañana (viernes). El partido con Cantolao, Universitario lo transmitió por YouTube”, sostuvo Amador.

Cómo quedaron los últimos clásicos ante Alianza y Universitario

2022: Alianza Lima 0-2 Universitario

2022: Universitario 1-4 Alianza Lima

2021: Universitario de Deportes 1 - 2 Alianza Lima

2020: Universitario de Deportes 2 - 0 Alianza Lima

2019: Universitario de Deportes 1 - 0 Alianza Lima

Historial de clásicos entre Alianza y Universitario