¿Quién es tu favorito para llevarse el Clausura y por qué? ¿Cómo explicas el bajón de Melgar, la caída de Cristal después de 25 partidos y el repunte de Alianza Lima?

David Chávez, periodista en Movistar Deportes





1. Creo que Alianza Lima parte como favorito para ganar el Clausura por la solidez que el equipo de ‘Chicho’ Salas ha demostrado con 4 victorias consecutivas, ganando en la altura como en Cusco y Ayacucho. Además, de local es un equipo imbatible que desde el arranque impone condiciones.

2. A Melgar le pasó lo que le sucede a todos los equipos que llegan a un tope alto de rendimiento: bajan un poco su nivel. De hecho, afectó la salida de Lorenzo y Lavallén ha tenido que convivir con los problemas del equipo. En cuanto a Cristal, algún día tenía que perder el invicto de 25 partidos, pero le sucedió en un momento donde Alianza venía repuntando. Los celestes dependían de sí mismos, si ganaban ese partido a Grau no estarían dependiendo de otros resultados para ganar el Clausura ahora. A Alianza tener a ‘Chicho’ Salas en el banquillo lo ha levantado enormemente. Cuando se creía que se resignaba a perder el año, si gana mañana se asegurará el Clausura y, además, un lugar en la final de manera directa.

Ana Lucía Rodríguez, periodista en GOLPERÚ





1. Hoy mi favorito es, sin duda, Alianza Lima. Yo creo que el torneo tuvo un cambio rotundo en las últimas fechas. De hecho, al inicio mi candidato era Cristal, por esa racha de 25 partidos sin perder y por cómo venía jugando. Alianza nos sorprendió a todos y termina el Clausura siendo local, frente a ADT, como favorito y viene de un triunfo muy importante en Ayacucho. El plantel está muy motivado. Alianza depende de Alianza y eso los hace candidatos.

2. A Melgar le termina pasando factura la segunda mitad del año tras el desgate de la Copa Sudamericana. Su juego cambió en relación a la primera parte y esa seguidilla de partidos del torneo local y la Sudamericana donde peleó siempre, repito, le pasó factura. Por el lado de Cristal, si bien ha tenido un juego bastante resaltante, de los mejores del torneo, le costó mucho cuando tuvo que enfrentar a equipos que se replegaban. En muchos partidos donde era favorito terminó sacando el resultado a favor, pero complicándose también, la contra le hizo mucho daño. Son cosas del fútbol, el perder el invicto le puede costar el torneo. Sobre el repunte de Alianza tiene mucho que ver con la mano de ‘Chicho’ Salas. Se ha ganado la confianza del plantel, le ha dado un nuevo aire al equipo y tiene que ver con algunos cambios que ha hecho. Muchos de los futbolistas han mejorado en cuanto al nivel bastante gracias a él. Ha sabido plantear bien los partidos y eso ha funcionado.

Eddie Fleischman, periodista





1. Mi favorito es Alianza Lima porque depende de sí mismo. Tiene un partido que para un equipo aspirante a ser campeón debería sacarlo adelante, con su público, en su escenario seguramente lleno, con su plantel completo frente a un rival como el ADT que no tiene una motivación especial, sí tiene algunos jugadores interesantes, pero no tiene el nivel de plantilla que tiene Alianza. Yo creo que se dan todas las condiciones para que gane Alianza, Cristal y Melgar, pero el triunfo de Alianza basta para definir al campeón del Clausura.

2. Creo que es la irregularidad de los equipos. Melgar afrontó todo el primer semestre dos torneos intensos, ganó uno, llegó a la semifinal de otro, pero luego se desinflo un poco y no le vino bien el cambio de técnico y eso lo hizo caer en irregularidad de resultados. Cristal, por el otro lado, creo que no tiene un especialista del gol, pero estuvo ganando partidos. Mérito de Mosquera y su comando técnico, del plantel, pero dejó escapar algunos resultados. Dejó escapar el invicto en el momento menos indicado, cuando ya no había margen de error o no había posibilidad de recuperación y, bueno, le toco perder y darle la posibilidad a Alianza de alcanzar la punta.





Jampool Cuadros, periodista en Fútbol en América

1. Generalmente quien cierra mejor la temporada llega más empoderado. En ese caso, Alianza ha demostrado en sus últimos siete triunfos -resaltando los de Cusco y Ayacucho- que cuando quiere, puede. Los íntimos son favoritos por poco e impulsados por el oportuno liderazgo de Guillermo Salas.

2. Es difícil sostener una buena campaña sin relajarse como ocurrió con Melgar. La eliminación de la Copa Sudamericana le significó un pequeño punto de quiebre pero suficiente pero ceder espacio en la tabla. En el caso de Cristal, el gran responsable de cortar su buena racha fue Grau, equipo serio y consistente. Así de simple. A Alianza le vino bien el cambio de técnico. Salas demostró su practicidad y conocimiento del grupo en un momento complicado del equipo. Virtud por donde se le mire.





Eduardo Combe, periodista en América Deportes y Canal N

1. Hasta el martes a las 3 de la tarde era Cristal. Pero algo que he aprendido es que quien viene como caballito de carrera pasa a ser el favorito, y en ese caso es Alianza. Alianza tiene la primera opción. Puede ser finalista directo y eso significa esperar tranquilo una semana mientras Cristal tendría que viajar a Arequipa. Alianza está más cuajado. Que esté Farfán presente no es poca cosa. La contraparte de Cristal: Yotún está lesionado. Más para en la Videna que en la Florida.

2. El bajón de Melgar lo tienen casi todos los campeones del Apertura. Son muy pocos que campeonan los dos torneos tranquilos como Alianza del 97, la ‘U’ de 2000 y Alianza de 2017. El entrevero del reglamento, nace porque en 2001, Alianza hizo un Apertura estupendo y un Clausura terrible. Y entonces hubo quienes objetaron por qué un equipo irregular tenía esa chance de ser campeón. Es una regla para que el campeón del Apertura no tenga bajones. Ahora, lo de Melgar coincide con la salida de Lorenzo. Es para tenerlo en cuenta. En cuanto a Cristal, perdió el invicto porque Grau juega bien. No es tan fácil analizarlo: la mitad de sus partidos de local no se televisan. Pero Grau cierra con confianza el torneo. El repunte de Alianza Lima tiene que ver mucho con el cambio de técnico. A Salas no se le nota distante como a Bustos.

Gustavo Peralta, periodista en Campeonísimo





1. Por números y todo es Alianza. Yo sostuve antes de que Cristal perdiera el paso que Alianza era mi favorito. El cambio de técnico le hizo bien, vi a un Alianza diferente. Y Cristal es irregular. Igual, tiene sus chances, pero veo a un Alianza tan fuerte dentro y fuera de la cancha. Lo del Chicho Salas es un plus. Es ese técnico que transmite, que sabe llegar al jugador. Cuando tienes a un técnico así, tienes el 50% del trabajo hecho. Entiende perfectamente lo que significa Alianza Lima. Pero ojo, al otro lado está Mosquera que tiene kilómetros de fútbol.

2. El bajón de Melgar es natural porque tenían una ilusión que era llegar a la final de la Copa Sudamericana. Y no se da en un contexto de lucha, sino en un global muy feo. Se cae ante Independiente del Valle. Que no era merecido para Melgar por lo que había hecho. Hay un desgaste psicológico y físico. Hoy se nota. A eso se le suma que Lavallén no le agarra la mano al equipo. Hoy de Lavallén se escuchan más quejas. No puede achacarle su suerte al arbitraje que es malo para todos. La caída de Cristal habla de lo irregular que es. Es un equipo que se siente más cómodo de visita que de local. Grau, el ‘matagigantes’, lo sorprendió. Además carecen de variantes en ataque. Si tuviesen a un Emanuel Herrera del nivel cuando salió goleador del año, seguramente hace rato se hubiese llevado el Clausura.

------------