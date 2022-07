El partido de Sport Boys vs. Sport Huancayo, válido por la fecha 19 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022, no soló dejó el triunfo del ‘Rojo Matador’, sino también un insólito momento que se vivió en Villa El Salvador. Y es que Renzo Revoredo recibió dos tarjetas amarillas, lo que significó su expulsión del compromiso, pero este no salió del campo y terminó jugando el tiempo completo.

El árbitro amonestó al defensor de la ‘Misilera’ a los 71 y 91 minutos de juego, pero nunca le mostró la tarjeta roja y este se mantuvo jugando hasta el pitazo final. Ni los jugadores de Sport Huancayo se dieron cuenta de lo sucedido, dado que tampoco reclamaron.

Cabe mencionar que, igualmente, Renzo Revoredo no podrá jugar la primera fecha del Torneo Clausura que inicia este fin de semana.

MINUTO 33 DEL VIDEO DE YOUTUBE

RESULTADO SPORT BOYS VS. SPORT HUANCAYO

El conjunto de la Incontrastable se impuso por 3-2 con anotaciones de Luis Benties (33′ de penal), Carlos Ross (51′) y Ronal Huaccha (73′), mientras que para los del Callao anotaron Alexis Blanco (6′) y Jesús Chavez (87′).