Esta tarde, Roberto Mosquera fue presentado como el nuevo director técnico de Sporting Cristal. Una de las preguntas que surgió durante la conferencia de prensa fue sobre el posible regreso de Carlos Lobatón al primer equipo celeste. “Nunca le he pedido a Lobatón regresar al fútbol”, sostuvo el DT respecto al tema.

Cabe señalar que el Lobatón no renovó su contrato como futbolista a inicio de año, sino que más bien fue presentado en un cargo administrativo. “Hablé con muchos equipos las últimas semanas, y tomé la decisión de quedarme en mi casa el último día del año. Desde que entré en la mañana y me encontré con muchas personas, me di cuenta que esta sigue siendo mi casa”, aseguró ‘Loba’ tras su presentación.

Sporting Cristal no inició con buen pie la temporada 2020 ya que, hasta la fecha, solo ha logrado sumar cuatro unidades en el Torneo Apertura. Asimismo el equipo celeste quedó eliminado en la Copa Libertadores 2020 luego de caer (5-2 en el marcador acumulado) ante Barcelona FC.

Roberto Mosquera volverá a vestir el buzo celeste después de 7 años y dirigirá su primer partido en el duelo ante César Vallejo, en Trujillo, por la quinta jornada del Torneo Apertura.