Una frase del “Poema de Fútbol” en la voz de Quique Wolf recita que “cómo vas a saber lo que es el insomnio, si jamás te fuiste al descenso”. Cuántos noches han -hemos- pasado mirando al techo, mientras se calculan resultados de otros partidos para ver si nuestro equipo enciende la luz y mira debajo de la cama esperando a no encontrar a ningún fantasma de la baja. Este año le tocó al club Alianza Lima.

La razón más fuerte que existe para que los íntimos no pierdan pronto la categoría es que tiene debajo, en la tabla de posiciones de la Liga 1, a tres clubes en peor situación deportiva, y también dirigencial. Los íntimos han echado por la borda el trabajo en el último lustro que se vio reflejado en el título nacional del 2017, y los subcampeonatos 2018 y 2019. Alistaron un plantel 2020 para pelear en la Copa Libertadores, y entre la pandemia, casos de indisciplinas y despidos, han cavado un hoyo que los tiene con el agua hasta el cuello.

A falta de dos fechas para el final de la Liga 1 2020, el frente que más angustias genera es la lucha por el descenso. Atlético Grau (22 puntos), Carlos Stein (23), Alianza Lima 26 y Academia Cantolao (28). Dos de estos cuatro clubes jugará en la Liga 2 el próximo año. Por historia, hinchada y tradición, es al cuadro blanquiazul al que más se le reclama en esta lucha por irse a Segunda.

El motivo es inmenso y exige comportarse como gigante para responder en la adversidad. De esta versión de Alianza Lima se han hecho decenas de análisis en números, estadísticas, táctica y técnica. Pero la mayor respuesta se encuentra en lo que pueden hacer sus jugadores dentro del campo. Solo ellos pueden ponerse la camiseta y demostrar que no les queda grande.

En este enésimo repaso, recordamos las veces que clubes como Universitario, Sporting Cristal o el mismo Alianza Lima encendieron velitas misioneras para recibir el regalo de la salvación antes de Navidad.

2007: Incendio en La Forida

Cuando casi un ‘Hombrecito’ rompe el cristal. Visto desde el 2020, que Jorge Sampaoli se haya puesto el buzo de Sporting Cristal es muestra de cierto orgullo. Sin embargo, en el 2007 la historia celeste casi se pinta de oscuro luto. Todo comenzó mal y terminó peor. Con el técnico argentino en el banco desde enero, el equipo cayó 5-0 ante América en México por la Pre-Libertadores. Solo el triunfo 2-1 en Lima alivió el dolor de la eliminación.

En el Apertura, el fuego bielsista alcanzó en las cuatro primeras fechas: empate 0-0 ante Alianza Atlético, victorias 3-1 sobre Municipal y 1-0 ante Sport Boys en el Callao, y otro empate 1-1 frente a Alianza Lima. Las siguientes 12 fechas fueron: seis derrotas, 4 empates y solo dos victorias.

Esto publicó El Comercio el lunes 7 de mayo, horas después de conocerse la salida de Sampaoli en La Florida.

“Esta no era su hora, o tal vez nunca lo fue. [...] Y le fue mal, dándole la razón a los que pensaron que a este ‘Hombrecito’ le queda inmenso el traje de los grandes. Con Boys y Bolo fue otra historia, pero en Cristal su estilo bielsista no funcionó. No midió riesgos y tampoco supo elegir bien a sus piezas. Los plazos se le acabaron y el crédito también, porque los clubes grandes no esperan ni aguantan tanto tiempo una crisis. Sampaoli se fue y dejó La Florida patas arriba, con la peor campaña cervecera que se recuerde, fue el equipo menos ganador del Apertura. Tal vez no era su hora y nunca lo fue, hizo de Cristal un equipo a su medida: de talla small”.

Una dolorosa goleada por 3-0 ante U. San Martín fue el motivo de la despedida de Jorge Sampaoli, en mayo de 2007. (USI)

La respuesta de la directiva no llegó de inmediato. Asumió de forma interina Walter Fiori y lo mejor que consiguió fue ganarle por 3-1 a Universitario en el Nacional, aunque perdió contra Sport Áncash (0-2, de local) y ante Cienciano (1-0, de visita). El 25 de mayo, en la sala de conferencias de La Florida, con un terno de gala, fue presentado Juan Carlos Oblitas.

“Me siento feliz de volver, ya estoy viejo para estar viajando de un lado a otro. Tenía que ser muy buena la oferta del exterior para irme”, dijo el ‘Ciego’ en su presentación. Desestimó las ofertas de clubes del extranjero, no quiso responder sobre un acercamiento por parte de Alianza Lima y aseguró la vuelta del ‘Chorri’ Palacios y el ‘Camello’ Soto para el Clausura.

Con Oblitas en el banco, Cristal no acabó bien el Apertura: derrota ante Sport Áncash (2-0), empate 0-0 ante el colero Bolognesi (0-0) y derrota ante Total Clean (2-1), que luego descendió.

“Me siento feliz de haber regresado a mi casa y estoy aquí para repetir las alegrías que sentí al inicio de mi carrera”, dijo el Chorri el día que volvió al club celeste. “Me retiro en Cristal”, declaró el ‘Camello’ Soto a DT El Comercio tras meses en silencio por sus diferencias con Sampaoli. “El título del Clausura curará todo”, remarcó el ‘Loco’ Delgado como referente del equipo.

La paralización por la Copa América 2007 en Venezuela pudo darle un respiro al club, pero nada se notó en el arranque del Torneo Clausura. Su primer triunfo llegó recién en la fecha 7 de visita ante Bolognesi por 1-0. Antes había sumado cuatro derrotas (Sport Áncash, Universitario, Cienciano y Alianza Lima) y dos empates (Total Clean y San Martín). Cerró la primera rueda contra Melgar (1-1), Municipal (derrota 1-0), Alianza Atlético (triunfo 1-0) y Sport Boys (derrota 3-0).

Cristal venció en Matute con gol de cabeza de Cristiano da Silva. (Foto: USI / Video: YouTube)

En 11 fechas sumaba 9 puntos en el Clausura, y 31 en el Acumulado. El descenso era un aire frío que recorría los entrenamientos en el Rímac todas las mañanas. En la rueda de revanchas no arrancó con el pie derecho ya que empató 1-1 contra Total Clean. Y a pesar que una fecha más tarde venció por 2-0 a Sport Áncash, volvió a demostrar no ser solvente empatando 1-1 contra San Martín.

El destino, sin embargo, comenzó a cambiar hacia finales de octubre. Venció 1-0 a Universitario, y luego entró en racha de victorias ante Cienciano (1-0), Alianza Lima (1-0) y Bolognesi (1-0). En las últimas cuatro jornadas consiguió empatar siempre para no perder la categoría: Melgar (0-0), Municipal (3-3), Alianza Atlético (0-0) y Sport Boys (1-1).

Cristal tuvo que esperar hasta la última jornada para saber sobre su destino en el 2008. Con tres puntos de ventaja sobre Municipal, a los rimenses les bastaba sumar un punto contra Sport Boys para quedarse en Primera. En cambio, la ‘Academia’ no solo tenía que vencer a Alianza Lima en Matute sino, también, esperar una caída rimense. En la semana previa, y ante el abandono de sus dirigentes, el plantel de Deportivo Municipal amenazó con no presentarse al partido en La Victoria. Y lo cumplió. La goleada 5-0 ante Alianza Lima fue con algunos juveniles en el campo.

El club celeste terminó la campaña 2007 en el puesto 10 de 12 participantes con 12 clubes. Dos años después de ser campeón nacional con Chemo Del Solar, y cinco años antes de volver a dar una vuelta olímpica con Roberto Mosquera en el banco. En La Florida aprendieron la lección y nunca más dejaron que el insomnio del descenso le arruine los sueños.

2008: Terremoto en Matute

“Nadie más quería agarrar el equipo”. Más que una frase, parece el epitafio de una tumba que casi tenía el nombre de Alianza Lima. La declaración le pertenece a José Soto y la dijo en el Aeropuerto Jorge Chávez camino una nueva derrota blanquiazul en Cusco por el Clausura 2008. Fue 4-1 y ‘Pepe’, que había reconocido en la previa -”acepté por ser hincha”- tenía sobre sus hombros el peso de más de 100 años de historia blanquiazul.

Las últimas dos fechas tenía en la tabla de posiciones al descendido Sport Boys (37 puntos), y a Atlético Minero (58), Juan Aurich (58) y Alianza Lima (60). Uno de los tres se iba a la baja. Los íntimos recibían a Cristal en Matute, Minero visitaba a Sport Áncash en Huaraz y Aurich recibía al Alianza Atlético en Chiclayo.

Alianza Lima se jugó su propia 'final' en el 2008 contra Sporting Cristal.

Domingo 7 de diciembre, 4:00 p.m. en las siete canchas donde se jugaría la fecha 25 del Clausura 2008. Soto mandó al campo a Libman, Tenemás, Diego Martínez, Aparicio, Carlos Fernández, Manuel Corrales, Marko Ciurlizza, Alexander Sánchez, Henry Quinteros, Johnnier Montaño y Wilmer Aguirre. Juan Carlos Oblitas, en el banco de Cristal, respondía con Delgado, Prado, Wenceslao Fernández, Villalta, Christian Ramos, Razzotti, el ‘Chorri’ Palacios, Lobatón, Quiñónez, Murillo y Ximénez.

Apenas a los 6′, Montaño sacó un córner en la esquina entre norte y occidente directo a la cabeza de Pedro Aparicio. El gol del zaguero central terminaría definiendo el destino blanquiazul. En el Rosas Pampas de Huaraz, encima, Calheira anotaba el 1-0 para Sport Áncash (35′) y todo en Matute parecía controlado. No importaba que el Aurich goleara 3-0 sin problemas al Alianza Atlético, la suerte del equipo estaba en campo ancashino. Y allí todo comenzó a ponerse color de hormiga con la remontada (2-1) de Minero con doblete de Renzo Benavides (45′, 63′).

Los resultados en ambas canchas, hasta ese momento, llevaba la definición a la última fecha, donde Alianza Lima visitaría a Atlético Minero en Matucana. Los íntimos aguantaron contra Cristal hasta que sonó el pitazo final, pero minutos antes las tribunas aliancistas habían celebrado como suyo el gol del empate agónico (2-2) de Sport Áncash con tanto de Juan Carrillo, el ‘Drogba de los Andes’.

Alianza Lima se jugó su propia 'final' en el 2008 contra Sporting Cristal.

“Se acabó la pesadilla”, título DT El Comercio con el triunfo blanquiazul y una postal de Pepe Soto reventando una botella de agua contra el piso para soltar toda la bronca acumulada en el año más difícil de Alianza Lima en el siglo XXI. Bueno, hasta que llegó este 2020 que lo ha vuelto a poner a prueba.

La campaña del 2008 comenzó con Miguel Ángel Arrué en el banco. Llegó, luego, Richard Páez y su hijo -Richard Páez junior- sin ningún mediano éxito. Los blanquiazules terminaron el Apertura en el puesto 12 de 14 clubes participantes (29 puntos), y en el Clausura alcanzaron la casilla 11 con 34 unidades.

Para anécdota final: en la última fecha, Alianza Lima perdió 1-0 ante Atlético Minero. Los de Matucana forzaron un desempate ante Juan Aurich, que en la jornada 26 terminó 0-0 ante César Vallejo. Ese partido extra fue victoria de los chiclayanos y el adiós definitivo del club de Huarochirí de la Primera División del fútbol peruano.

2011: Catástrofe en Ate

Si hay un año en el que Universitario comenzó a acrecentar su deuda con sus acreedores, ese fue el 2011. Con Julio Pacheco a la cabeza se armó un equipo con sueldos millonarios y el descalabro estuvo cerca, principalmente, porque el Descentralizado de aquel año tuvo hasta siete partidos que se definieron en mesas por culpa de la llamadas “planillas no firmadas”.

Pablo Vitti, Martín Morel, Cristian Álvarez, Johan Fano llegaron como los refuerzos de renombre a un plantel que ya tenía por entonces a Raúl Ruidíaz, Piero Alva, Carlos Galván, Rainer Torres, Renzo Revoredo y John Galliquio como sus referentes. Todo era ostentoso en ese plantel que tuvo una gran Noche Crema, y el resto del año se volvió en una larga noche para los cremas.

Morel y Vitti, dos fichajes que no pudieron destacar en Universitario en la campaña 2011. (Foto: El Comercio)

Con la Copa América en medio, el torneo del 2011 constaría con 16 equipos y 30 fechas. Es decir, ronda de ida y vuelta. Los dos primeros definían el título nacional. Universitario no arrancó bien, pero en la fecha 7 y 11 alcanzó el tercer lugar de la tabla. En la jornada 19 llegó a compartir el cuarto puesto con Sport Huancayo y Cobresol. Sin embargo, había vuelto obligación en el torneo presentar la planilla firmada por todos los jugadores con los pagos al día.

Y ahí llegó el bajón merengue en el Descentralizado, mientras comenzaba a avanzar de rondas en la Copa Sudamericana. En la fecha 10, Cristal le ganó un partido en mesa tras el 0-0 en el campo por deudas con el plantel. En la fecha 24, Alianza Atlético reclamó -luego del 0-0- que la ‘U’ jugó sin haber presentado firmadas las plantilla de jugadores y la Comisión de Justicia de la ADFP le dio el partido a los norteños. En la fecha 17, los merengues vencieron 2-0 a CNI y se repitió la queja anterior y sumó su tercera derrota en los escritorios.

A la fecha 29, los cremas llegaron 33 puntos en el puesto 12. Debajo estaban Melgar (31, 13°), CNI (30, 14°), César Vallejo (30, 15°) y Alianza Atlético (30, 16°). Universitario, que tenía meses con Chemo Del Solar haciendo malabares con los sueldos, le habían cerrado el Estadio Monumental por la muerte de Walter Oyarce, y tuvo que jugar en esa penúltima fecha en el Estadio Nacional. El rival fue Vallejo, también complicado con el descenso.

Universitario de Deportes se salvó del descenso en 2011 por un punto. (Foto: USI)

Aquella jornada se resolvió el tema de la baja, al menos de forma matemática. Melgar venció 3-2 a Alianza Lima y se salvó. Universitario ganaba hasta los minutos finales 2-1 a Vallejo, pero un gol de Saulo Aponte decretó el 2-2 final. Y solo se salvó porque CNI perdió ante Inti Gas (hoy Ayacucho FC) en Iquitos, y Alianza Atlético cayó goleado 3-0 en cancha de Sport Huancayo.

Así quedó la tabla: Melgar (34, 12°) y Universitario (34, 13°). Vallejo esperó a la última jornada (victoria 1-0 sobre Aurich) para mantener la categoría.

Sin embargo, en la semana previa a la fecha final, cuando Universitario debía visitar a Unión Comercio en Moyobamba, se escucharon rumores en las oficinas de la FPF y la ADFP. Que la baja se cancelaba y no descendía ningún club, y que el 2012 se disputaría con 18 equipos, por ejemplo. O el más conspirativo: Vallejo reclamaría los puntos contra la ‘U’ por falta de pagos en el plantel merengue.

La ‘U’ viajó primero con un equipo alterno y, finalmente, llegaron algunos titulares para disputar el partido. Fue el encuentro en el que los cremas comenzaron ganando con gol de Álvaro Ampuero, y Unión Comercio se lo dio vuelta con tantos de ‘Malingas’ Jiménez y doblete de Sinisterra. Para terminar un año de alegrías y penas, Johan Fano anotó un golazo de chalaca que selló el 3-2 final.

El 2011 solo sería el inicio de la caída dirigencial de Universitario en los siguientes años con el arribo de las administraciones concursales. Imaginar que en aquella campaña el equipo Sub 20 del club levantó la Copa Libertadores de la categoría es solo amagar una sonrisa en el mar de lamentos que fue el primer equipo en el torneo local.

