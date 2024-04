Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso en vivo

Sporting Cristal visita a Deportivo Garcilaso en el Cusco por la undécima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Sigue la transmisión minuto a minuto aquí.

CUÁNDO JUEGA CRISTAL VS GARCILASO

El partido se juega el lunes 15 de abril de 2024 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco.

A QUÉ HORA JUEGA CRISTAL VS GARCILASO

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso jugarán desde las 7:30 de la noche (hora peruana) por la fecha 11 del Apertura 2024La transmisión del partido por Liga 1 Betsson estará a cargo del canal Liga 1 MAX, que se emite a través de DirecTV, Claro TV y Best Cable..

DÓNDE VER CRISTAL VS GARCILASO

La transmisión del partido de Cristal vs Deportivo Garcilaso se puede mirar en el canal Liga 1 MAX, que se emite a través de DirecTV, Claro TV y Best Cable. La señal también se puede ver por internet (streaming) en DGO (DirecTV GO) y Liga 1 Play.