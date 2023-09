El volante de Sporting Cristal, Martín Távara, sufrió un accidente de tránsito la madrugada del miércoles 27 de setiembre en Surquillo. Este hecho generó cuestionamientos por parte de la hinchada; sin embargo, el técnico Tiago Nunes salió en defensa del futbolista.

“Yo mismo ya me choqué dos veces aquí en Lima por el tráfico. Se ha generado algo que no es. Martín entrenó hoy con normalidad. Gracias a Dios no pasó nada con él. Pregunté y no estaba borracho, no fue necesario hacerle ni una prueba de alcohol. Yo sé manejar estos momentos. Siempre con Cristal hay un tema mediático en el final del torneo y, en especial, con los tuiteros, los de las redes. Solo fue un choque normal”, declaró el DT a Liga 1 Max.

MARTÍN TÁVARA SE PRONUNCIA TRAS ACCIDENTE VEHICULAR

Martín Távara estuvo involucrado en un accidente vehicular en Surquillo. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del 27 de setiembre, un día después del empate 1-1 entre Sporting Cristal y UTC por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

Horas después del hecho, el volante celeste emitió un breve comunicado en sus redes sociales, en el cual informó que se encontraba bien de salud tras el incidente.

“A todos los que se han preocupado por mí, a través de mensajes y llamadas, les quería agradecer y comunicarles que felizmente estoy bien luego del incidente de anoche con mi auto. Les agradezco por las muestras de cariño y preocupación. Seguimos firmes por el objetivo. ¡Fuerza SC!”, informó Távara.

¿CUÁNDO JUGARÁ SPORTING CRISTAL?

Sporting Cristal se viene preparando para su próximo encuentro contra Cusco FC por la fecha 16 del Torneo Clausura. El evento se llevará a cabo el viernes 29 de setiembre en el Estadio Garcilaso de la Vega desde las 6:00 pm y será transmitido por la señal de Liga 1 MAX.