Ángel David Comizzo. Tiene 58 años, le dicen el Indio y tiene contrato todo el 2021 como técnico de la ‘U’. Es una gran apuesta de la administración Gremco, que en días de pandemia resolvió el contrato de otro entrenador y fichó al argentino, nostálgicos por ese rush del 2019 en que olía a campeón, perdió la ventaja y con los días tuvo que ver las finales por TV. Cerrado el año, y una derrota dolorosa encima, estos son unos apuntes que pueden servir para polemizar sobre lo que necesita la ‘U’ para el 2021, a solo cuatro años del Centenario. ¿Es Comizzo el líder ideal del proyecto pensando en ganar el campeonato nacional la próxima temporada y hacer una Copa digna?

Dos años, dos finales, dos derrotas

Resumamos: un equipo como la ‘U’, un sobreviviente, no está para darse lujos. No le da para comprarse un Porsche si se alumbra con velas. Y es precisamente esa circunstancia la que permite una primera conclusión sobre Comizzo en la ‘U’. Dirigió tres temporadas al club, y de esas tres, disputó dos finales (ganó el 2013, perdió el 2020) y un tramo decisivo para ganar un torneo corto y jugar el Play Off (el Clausura del año pasado). Tenía cinco puntos de ventaja entonces y, como los nueve que llegó a tener con el segundo del acumulado este 2020, también los perdió. Sobre lo ocurrido ante Cristal y sus consecuencias, ya se escribió AQUÍ y AQUÍ, por lo que seré breve: Comizzo tuvo dos semanas para preparar las finales y solo la segunda, la ‘U’ lo jugó como se esperaba. Peleando, corriendo, imponiendo. A lo la ‘U’. No puedo saber si le alcanzaba, pero era lo que podía hacerle frente al mejor equipo del año, el Cristal campeón de Mosquera.

Hechas las sumas y restas, la gestión Comizzo podría definirse como un proceso que posicionó a Universitario nuevamente en puestos de vanguardia, pero perdió más de lo que ganó. La información que es pública, y la que los reporteros que cubren al cuadro de Odriozola manejan, coincide en que ha modernizado pautas de entrenamiento, hecho aún más rígidos los protocolos de concentración y exigido siempre mejoras a la altura de una institución que, pese a su crisis, sigue siendo la más ganadora del país. Pero la evaluación final no solo incluye las ganancias -mucho dinero-, también se analiza con derrotas -el prestigio-. Un equipo como la ‘U’, un sobreviviente, no está para estos lujos, con todo lo que cuesta acceder a ellos: Comizzo perdió dos finales en dos años consecutivos. Su propuesta se agotó en la Fase 1. Por menos se fue Reynoso (eliminado de la mejor Copa de la ‘U’ en 20 años), por menos se fue Gregorio Pérez.

El equipo sin promesas

Difícil saber cuál plantel fue mejor de los dos que llevó a una final. El 2013 tenía a Ruidíaz, a Christofer Gonzales, al mejor Gómez. A Carvallo. Ahora tuvo a Quintero, a Hohberg, al implacable Dos Santos. A Carvallo. Quizá el que fue campeón en Huancayo tenía otro vértigo, apostaría que por su juventud promedio (23 años), frente a este plantel 2020 con hombres de otra experiencia (26). Las mejores versiones de ambos equipos se parecen por su contundencia, su fiabilidad en el arco propio y su estado físico. Las peores, por el abuso en un único plan y el profundo hoyo en el que caen sus individualidades. En los últimos 6 meses, la ‘U’ de Comizzo perdió todo eso, explicaciones urgentes para su jefatura. Lo cierto es que terminado el año, y fuera de lo visto en el campo, la gestión Comizzo no deja un nombre para ilusionarse, no hereda un futbolista consolidado de la cantera, no tiene apuestas a las que seguir para garantizar la economía del club. Al contrario: Velarde dejó de ser titular y promesa, Morales fue rescatado un par de partidos y en la final no salió en lista, luego nadie más. Incluso quienes podríamos llamar “sus hijos”, muchachos que conoce de otro tiempo tipo Nelson Cabanillas y Paulo de la Cruz jugaron poco y nada: 3 y 7 partidos en el año. El 2024 es el Centenario de la ‘U’: ese inmediato futuro, un club saneado devuelto a sus hinchas, necesita fortalecer sus inferiores, el metal precioso que garantiza pertenencia, posibilidad de venta y dinero fresco para sobrevivir. En este rubro, el año es una deuda.

La Copa, una pesadilla

La Copa Libertadores reta a los equipos peruanos. Hace 50 años, obligaba a la ‘U’ a pelearla. Hace 30, a soñarla. Y hace 10, cuando menos, a no hacer un papelón. Se fue pervirtiendo el sentido de la competencia, básicamente porque Universitario no ha podido reforzar a sus planteles exitosos en el sentido más puro de la palabra: fichar elementos que igualen o superen a los que ya se tenían. La Libertadores del 2014 con Ángel Comizzo como técnico campeón del club fue todo derrota: perdió los dos primeros partidos, con Vélez y The Strongest, los tres amistosos de pretemporada y los tres del arranque de la Copa del Inca. Un bache al que no le encontró salida. Pero se lee aún más derrota por la inversión en refuerzos: ni Dalton Moreira, ni Sebastián Luna, ni Luis García, ni Cris Martínez ni Gonzalo Soto fueron solución, sino gasto. Todos elegidos por el técnico argentino. Universitario hizo un punto -ya con Chemo del Solar en el banco-, y ya sin Comizzo: renunció para dirigir al Monarcas Morelia en México. Esta vez no se puede equivocar tanto.

TRES POSTALES DE LA ‘U’ FINALISTA

Alberto Quintero marco el 1-0 de Universitario ante Sporting Cristal. FOTO: Captura GOL Perú

Expulsión de Ángel Comizzo en el Sporting Cristal vs. Universitario | Video: Gol Perú

Última foto del plantel 2020 de la 'U'.

LA CAMPAÑA DE LA ‘U’ 2020

(Clasificado a la Copa Libertadores 2021 en calidad de subcampeón) Partidos jugados 28 Ganados 16 Empatados 6 Perdidos 6 Goles a favor 50 Goles en contra 35 Diferencia de goles +15

📝⚽️ #RENOVACIÓN | El defensa Federico Alonso renovó su contrato con Universitario por una temporada más.



¡Felicidades, @Fede_alonso17! 🇺🇾💪🏼🛡 pic.twitter.com/gOddekveFV — Universitario (@Universitario) December 21, 2020

ÁNGEL DAVID COMIZZO

Estadísticas totales con Universitario (2013-2014, 2019, 2020) TOTAL

Partidos

Victorias

Empates

Derrotas

Goles a favor

Goles en contra (2013-14, 19 y 20)

98

46

27

25

128

92 TEMPORADA

Partidos

Victorias

Empates

Derrotas

Goles a favor

Goles en contra 2013

47

23

13

11

67

43 TEMPORADA

Partidos

Victorias

Empates

Derrotas

Goles a favor

Goles en contra 2014

5

0

1

4

1

5 TEMPORADA

Partidos

Victorias

Empates

Derrotas

Goles a favor

Goles en contra 2019

22

11

7

4

20

14 TEMPORADA

Partidos

Victorias

Empates

Derrotas

Goles a favor

Goles en contra 2020

24

12

6

6

40

30

