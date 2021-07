Conforme a los criterios de Saber más

Hace doce años un defensa argentino, recio, con voz de mando y de juego aguerrido, como exige el perfil del jugador en Universitario, se metió al bolsillo a la exigente hinchada tras alzar entre hombros el trofeo del título nacional ante los ojos del eterno rival, Alianza Lima, en el Monumental, en el 2009. Hoy, a sus 47 años, el ex futbolista Carlos Galván, ahora con cabellera corta y con algunas arrugas ya remarcadas, se juega otro partido por Universitario de Deportes, alejado de las canchas, en la vereda del hincha con el proyecto Embajadur. “A los socios, hinchas y simpatizantes, les están mintiendo con la realidad del club”, reveló el “Negro”.

Directo y contundente, Galván evalúa la actualidad futbolística y administrativa de los cremas. “Hay gente que busca vivir de Universitario de Deportes, eso no lo vamos a permitir”, asegura el ex entrenador de UTC de Cajamarca. Ni Ángel Comizzo se escapó de su marcación, pues también le fue con la pierna en alto, como en su época de jugador. Eso sí, aclaró que no quiere el buzo de entrenador.

—¿Qué opinas del actual plantel de Universitario?

Tiene carencia de ídolos. El hincha está con la necesidad de buscar ídolos. Ya no hay jugadores de tanto renombre como antes. Y no cuando yo estaba, sino antes. Hasta hoy, el hincha se acuerda de las figuras de años. Pasarán diez años y se acordarán de los mismos, no de estos. No me cabe la menor duda.

—Dos títulos en los últimos veinte años. ¿Qué sucede?

No hay ninguno que haga la diferencia. No hay, pero es el fútbol moderno. Veo un club con muchos problemas económicos, que se pelean por el poder. ¿Por qué? Hay negocio adentro, es la realidad. Me parece que estamos en una situación complicada, con un club rico pero endeudado.

—A Jean Ferrari no le desagrada la idea de ser administrador de Universitario, si es que la Sunat lo propone. ¿Qué piensas?

No tendría que volver gente que ya trabajó en Universitario. La deuda comercial sigue aumentando. A mí me parece que debería ser alguien neutral.

Carlos Galván jugó en Universitario de Deportes entre los años 2007 y 2011. (Foto: GEC)

—¿A quién postularías?

No, yo no tengo idea. Sinceramente si queremos que las cosas vayan para delante, no se está tomando el camino correcto.

—¿Por qué llueven críticas a EmbajadUr?

Cuando haces algo nuevo o diferente, siempre serás criticado, pero el tiempo te dará la razón. Ejemplo: cuando Juan Reynoso llegó a la “U”, empezó las rotaciones, y todo el mundo lo mataba. Decían que era un desastre, que no servía, que no le gusta dar entrevistas. Mírenlo ahora. Siempre sucede cuando eres el primer en cambiar o mostrar un nuevo futuro. Todos quisieron hacer nuestro proyecto, pero nadie se atrevió. Fuimos exfutbolistas con un equipo atrás que pusimos el pecho a las balas, pero somos criticados por todos lados. Nosotros no nos queremos quedar en el club, se lo queremos dar a los socios, al hincha, no queremos entrar, sino sanear. No queremos vivir del club.

—La hinchada está dividida…

Sí, pero hay hinchas y simpatizantes, dos cosas distintas. Me parece que el hincha se está dejando engañar. Tienen que escuchar bien para después actuar, me parece que están siendo engañados. Con el tiempo se darán cuenta, y será muy tarde.

—¿Qué opinas de los cuestionamientos al técnico Ángel Comizzo?

Yo soy entrenador, doy ideas, soluciones, para que los jugadores las ejecuten dentro del campo, pero los que deciden son los futbolistas. Son ellos los que toman las decisiones. Yo no estoy defendido a Comizzo, pues me parece que cometió muchísimos errores, a la hora de declarar y trabajar. Hay jugadores que no tienen el nivel para la U, y poca gente se anima a decirlo.

—¿Ser entrenador de la “U” está en tus planes?

No, no, no.

Carlos Galván cerró su carrera deportiva con la camiseta de la Universidad César Vallejo. (Foto: UCV).

—¿Por qué?

No, simplemente, no.

—En un grande como la “U”, no hay otra opción que campeonar…

Desde el 2014 están obligados a campeonar. Hace nueve años.

—Dejaste la valla alta como defensa en a “U”. Cada central lo comparan contigo…

Pero no habrá otro, el fútbol cambió. Jamás vas a tener otro “Puma”, Grondona, Esidio, Ibáñez, el fútbol ya cambió. El hincha se tiene que meter en la cabeza que no va a existir nunca más eso. Lo que verán será todo muy superficial. Yo lo noto, todo superficial.

—¿Superficial, como son algunos futbolistas, en las redes sociales?

Hay los que hacen gestos para vender, los que agarran la camarita de acá para allá. Están pendientes de sus redes. Igual es como eso del “chocolate”, es una huev… lo que ponen ahora.

—En el fútbol de hoy, el árbitro paraliza mucho el juego. ¿Qué opinas del VAR?

Hoy no puedes tocar a un jugador. El fútbol actual no me gusta. Esto del VAR es un negocio. Me gustaría que la máxima autoridad, que es el árbitro, muera en sus propias convicciones a la hora de tomar una decisión. Que cobre lo que ve, no lo que quieren hacerle ver. Yo veo el fútbol muy superficial, mentiroso. Hay hinchas que les gusta el VAR, y hay otros que no, pero el fútbol es de contacto. Hoy veo a todos los jugadores pidiendo disculpas por hacer una falta. Si yo pedía disculpas, hasta el entrenador me sacaba. Hacen el cambio por pedirle disculpas a un rival, muchas cosas han cambiado, y a mi no me gusta.

—¿Y el fútbol europeo?

Copiamos cosas de Sudamérica que son distintas a Europa. Nosotros no podemos perder nuestra esencia sudamericana, es diferente a la europea. Somos más calientes, tenemos mucha más virtudes. Por algo los europeos vienen a buscarnos. Tienen mayor formación, técnica muy trabajada, pero la nuestra es innata, de los potreros, ya no existe. Es mucho más natural, lo de ellos es trabajado.

—¿Viste las críticas al portero argentino Emiliano Martínez en la previa de los penales ante Brasil en la final de la Copa América?

Sí, la gente se mata diciendo que es leal, correcta, buenita, por favor. Hay gente que tiene mucha careta, que es cara de palo. Si están libre de pecados, que tiren la primera piedra, sino que se dejen de hinchas las pelotas, y no hablen de fútbol.

