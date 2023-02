No obstante sumado a este problema, el hincha de Universitario tuvo que ver el partido por algún dispositivo electrónico, puesto que debido a los problemas legales de derechos de televisión y la única forma de ver el partido era el canal oficial de YouTube del club.

Por ello, El Comercio realizó tres preguntas a periodistas y exfutbolista de Universitario para que analicen todo lo que sucede en la institución crema.

¿Está bien que la ‘U’ decida jugar pese a tener contrato con el Consorcio? ¿Cómo vio a la U en el debut con un nuevo equipo? ¿Cómo analiza a los refuerzos? ¿Quién fue el mejor?





Luis ‘Cuto’ Guadalupe - exjugador de Universitario

1. Es un tema muy polémico y controversial en la que el tiempo dirá quién tiene la razón. Pero sin duda que a muchos sorprendió la posición final de Universitario.

2. Sinceramente no vi el partido del debut de Universitario ante Cantolao. No lo pude ver ya que no lo transmitieron por TV. Me imagino que no debo haber sido el único que se quedó sin ver el encuentro.

3. Luego del partido vi algunos resúmenes del encuentro contra Cantolao. Bien Alex Valera, fue un buen comienzo con gol incluido. Fue un general un buen inicio.

Andrea Closa - RPP

1. A mi parecer sí, porque una cosa es la transmisión televisiva y otra la participación. Que no se realice la primera no imposibilita a la segunda. Hay que separar lo administrativo de lo deportivo.

2. Bien. Creo que tiene un buen plantel, con buenas variantes, aunque también hay que mencionar que no fue lo suficientemente exigido.

3. Es un plus que sea un plantel armado por Carlos Compagnucci. Ya en la pretemporada se había demostrado que hay algunos refuerzos que resaltan, como Di Benedetto, Calcaterra y Rivera, por el juego. Pero no hay que dejar de mencionar a Pérez Guedes y Valera, ambos influyentes en el resultado. De todas formas, creo que el mejor en general fue Calcaterra.

Figura Alex Valera conversó con la prensa tras la goleada de Universitario. (Video: Depor / Wilmer Robles)

Renato Landívar - TV Perú

1. Me parece que la U haya decidido jugar ha sido importante, en el sentido que marca una postura diferente a los demás clubes. Sin embargo, el torneo no debió comenzar por la manera como ha iniciado. Muchos partidos por walk over. Debió haber más diálogo para que al final no solo hayan dos partidos.

2. La U en el segundo tiempo mejoró mucho pues hubo más espacios. Creció la figura de Martín Pérez Guedes, que pienso fue el mejor de la cancha.

3. Los refuerzos le han hecho muy bien y le van a meter un poco de presión para qué todas las fechas muestren su mejor versión. En la defensa, Matías Di Benedetto me parece un defensa fuerte, seguro, pero vamos a ver su rendimiento contra un rival que tenga mayor peso ofensivo. Quizás a Cantolao lo controlaron sin ningún problema, más con un hombre menos que le tocó jugar se le hizo más fácil a la ‘U’ el juego.

Pedro Ortiz Bisso - Periodista de El Comercio

1. El club ha priorizado lo deportivo a pesar de las consecuencias que pueda traer esto a futuro. Sin embargo, creo que debieron ser más prudentes y mantener esa posición desde el principio. La percepción que queda es que abandonaron lo que primero dijeron defender.

2. Bien, está mejor armado que en la temporada pasada. Tiene una idea definida. Pero hace falta verlo con rivales de mayor jerarquía. Cantolao es un gran candidato al descenso.

3.Hasta ahora no han desentonado. Ancajima y Di Benedetto son los que más me han gustado. Pérez Guedes ha mostrado su valía, lo mismo Calcaterra y Valera. Pero hace falta verlos con rivales de mayor jerarquía.

--