Han sido los peores diez minutos en la historia desde que se creó la Liga 1, en 2019. Vergonzoso. Papelón internacional. Desde la ausencia del visitante, hasta la indumentaria del árbitro Kevin Ortega, quien decidió no ponerse los chimpunes y salir con zapatillas, sabiendo claramente que no pitará más que para dar por terminado un clásico de una manera insólita.

El domingo arrancó con un clima extraño. El sol de verano azotó a los pocos colegas que prácticamente amanecieron a las afueras del Alberto Gallardo. Y a las decenas de policías que llegaron en un enorme bus también. La amenaza de un grupo de hinchas aliancistas, de hacer oír su voz a los alrededores del recinto deportivo, estaba latente, aunque finalmente no pasó.

Final del partido: Cristal derrotó por W.O. a Alianza Lima por la fecha 3 de la Liga 1 2023. pic.twitter.com/ZEy1xzXy1u — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) February 5, 2023

Fue un domingo raro en el estadio al lado del Río Rímac. Un clásico insólito, sin hinchas afuera esperando para ingresar, sin equipo visitante y con el equipo local llegando, al borde de las 8 de la mañana, con cierto relajo de saber que no tendrán que debutar de manera oficial en el año contra el vigente bicampeón del fútbol peruano.

En las tribunas se oye el murmullo. Pero ni siquiera se habla de fútbol. Todos jugaban a ser abogados y astrólogos. ¿Qué va a pasar la próxima semana?, se preguntaban. Algunos afirmaban que se debería cumplir las reglas y los clubes que incumplen descenderán automáticamente. Otros se negaban a ver un torneo sin los clubes opositores, entre ellos Alianza.

Y mientras la información de que Sport Boys sí se presentaría en su partido ante Unión Comercio, abandonando así el barco opositor, Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, hace su aparición y conversa en la tribuna occidente con Carlos Lobatón, ídolo y asistente técnico. Si quizá había una mínima esperanza de que el clásico se podía dar, ver a ‘Loba’, miembro del comando técnico de Tiago Nunes, en las gradas charlando con Raffo, sepultaba cualquier ilusión.

El ¿partido? Alianza Lima no se presentó al estadio Alberto Gallardo y perdió por 'walkover' ante Sporting Cristal. (Video: Liga 1 MAX)

Hora de hacer fútbol, o lo más parecido a ello

Con la confirmación del Walk Over, Tiago Nunes ordenó un entrenamiento a puertas abiertas. Los periodistas tuvimos el lujo de observar media hora de fútbol reducido del equipo que mejor juega en el fútbol peruano. Veintidós jugadores -titulares vs. suplentes- instalados en el espacio de un medio campo moviéndose y jugando a máximo dos toques.

Las primeras conclusiones que se puede sacar es que el brasileño quiere que sus atacantes tengan recorrido táctico, por eso confía a Jostin Alarcón por encima de Joao Grimaldo, quizá uno de los jugadores más desequilibrantes del país. Y Jhilmar Lora parece adueñarse del sector derecho.

En medio de los trabajos, Washington Corozo causó una leve preocupación. El ecuatoriano, que volvió al Rímac por pedido de Nunes, salió del campo tocándose la rodilla derecha. Hacía gestos como si su rodilla se le fuera por momentos. Llamó al médico, hizo un par de ejercicios y volvió al terreno de juego, aunque en la alineación oficial se quedó en el banco de suplentes.

El entrenamiento fue extraño, si se tiene en cuenta que ninguno de los otros equipos que ganaron por W.O. hizo fútbol reducido, sino que solo calentaron antes de sus partidos.

Sporting Cristal hace espacio reducido. El equipo titular está confirmado por: Solís; Lora, Chávez, Da Silva, Loyola; Pretell, Castillo, Alarcón; Sosa, Hohberg y Ávila. @dt_elcomercio pic.twitter.com/j5xtZds4K0 — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) February 5, 2023

Con la manecilla más grande del reloj acercándose a las 10 a.m., el plantel rimense volvió al camerino para luego cumplir con el protocolo y salir junto a la terna arbitral designada. “Esto parece una boda en la que la novia planta al novio”, dice alguien en la tribuna. Y si, Cristal estuvo en el campo esperando los diez minutos reglamentarios para celebrar, sin sonrisa alguna, un triunfo sin jugar. Fueron, sin duda, los diez minutos más tristes que se vivieron en un estadio de fútbol en los últimos años. Un clásico que no se jugó, una fiesta que no se llevó a cabo.

“Nunca he vivido algo así antes”, comentó en conferencia de prensa, Tiago Nunes. El técnico se mostró preocupado por la poca preparación con la que llegará Cristal al inicio de la Copa Libertadores (juegan el 22 ante rival por confirmar). Posiblemente jueguen un amistoso este lunes ante Cienciano.

Pero Nunes habló poco de fútbol. Era obvio. El contexto no lo permitía. Y después tomó el micro Joel Raffo, presidente del club, para hacer lo mismo que se está haciendo en estos días: hablar de posturas, de temas legales, de conflictos. En el Perú no se habla de fútbol. Y eso realmente es triste.

