Tras el fracaso de la Selección peruana Sub 20 en el último Sudamericano, cero puntos y un solo gol, nuevamente volvió a tocarse la llaga que tiene el fútbol peruano en sus divisiones menores. El nivel formativo tiene muchas falencias en los clubes peruanos y son las selecciones las que terminan asumiendo las consecuencias.

Para evitar que se llegue a ese extremo, Chemo del Solar presentó el último jueves su proyecto como Director de la Unidad Técnica de Menores. Para empezar, confirmó la llegada de Pablo Zegarra como entrenador de la Sub 17 y también presentó a Johnny Vegas como entrenador de arqueros.

Pero cuál es el proyecto de Chemo del Solar para que las categorías juveniles no padezcan de la poca apuesta que tienen los clubes con ellos. Para empezar, queda claro que la mirada del entrenador es potenciar la selección. La batalla con los clubes es otra y será a largo plazo, pero mientras, debe trabajar en las selecciones.

“Los recuerdos que yo tengo son de malas actuaciones de selecciones menores. Quizás la única buena ha sido la que dirigió el profesor Oré con los Jotitas”.

Directores Técnicos Asistentes de Campo Prepardores Físicos Entrenador de Arqueros José Guillermo del Solar (Sub 20) Flavio Maestri Mario Mendaña Johnny Vegas Pablo Zegarra (Sub 17) Fernando del Solar (fue asistente de Chemo en Vallejo) Martín Correa (uruguayo con pasado en Liverpool y River de Uruguay) Javier Cano Carlos Fernández (con pasado en Alianza Lima y FPF) Carlos Arteaga (trujillano, trabajó con Chemo en Vallejo)

LA SUB 20: trabajo desde ahora

Chemo mostró una realidad que no ha venido funcionando. “Se ha trabajado entre un año y 10 meses antes de cada Sudamericano. Lo que voy a hacer son selecciones de manera permanente. El próximo Sudamericano Sub 20 es en el 2025 pero yo voy a empezar a trabajar con estos chicos desde este año, no voy a esperar”, aseguró Chemo.

Así, lo que tiene pensado el jefe de la Unidad Técnica de Menores es armar microciclos de 10 días a partir de abril y que este culmine con un amistoso con algun equipo de reserva para que exista competencia siempre.

LA SUB 17: el sueño mundialista

Será la selección que más trabajo tenga este año. Desde ya entrenarán con Pablo Zegarra con miras al Sudamericano de marzo que se disputa en Ecuador. Perú ya está clasificado al Mundial por ser sede en octubre próximo, por eso la preparación será total para este grupo.

“Los chicos van a parar el mayor tiempo con nosotros entrenando. Van a tener competencia importante y se está pensando poder jugaro dos amistosos internacionales por mes. Con México ya tenemos pactados dos. Con Colombia vamos a ir a fin de mes a jugar dos en Bogotá”, contó Chemo.

La idea es darle mucho roce al equipo para que llegue al mundial preparado para dar pelea. Si bien Chemo aseguró que sería mentir que este equipo sería competitivo, “porque las cosas no se cambian en un mes y medio”, la idea es ir cambiando la metodología de trabajo.

La Sub 15: a largo plazo

Esta selección tendrá chicos totalmente nuevos, por eso se formará recién en abril, ya que tomarán el mes de marzo para hacer el scouting en los torneos de Copa Federación que empiezan.

Esta categoría tiene un Sudamericano en el mes de noviembre, pero más allá de pensar en eso, la idea es hacer el reclutamiento pensando en la Sub 15 para el 2025.

Cambios en Torneo de Promoción y Reservas

Este certamen los juegan los equipos de Primera División en paralelo a la Liga1. Para Chemo se han cometido errores en la organización cuando se decide en las categorías y los refuerzos. “Hemos visto a jugadores de 34 y 35 años. Es fundamental bajar las edades. El Torneo de Reserva debe estar enfocado en la Sub 20 y el torneo de Pre Reserva en la Sub 17. No sé si podré lograr este año, pero a partir del próximo año va a ser así”.

El torneo de Pre Reserva, como indica, es tener categorías Sub 17 que compitan. Esto obligará a los clubes a apostar más por sus divisiones menores, además de tener más torneos para darles los minunos necesarios para llegar con roce a Primera.

El ojo puesto en los Torneos Regionales

A nivel regional se juegan la Copa Federación y la Copa Federación Élite. Chemo apunta a este último torneo que se juega en cada región que tiene un equipo en primera. “Ejemplo, en Arequipa está Melgar, entonces debe haber torneo élite. Participa Melgar y clubes que tengan tres categorías (Sub 13, Sub 15 y Sub 17), canchas para entrenar y un comando técnico por categoría”, comenta.

Es ahí donde Chemo irá a buscar talento en la jóvenes figuras de cada equipo. Además, se le recordó al entrenador que muchos clubes cobran por hacer pasar pruebas. “Quizás en el que no puede pagar a un equipo de Primera irá a jugar a otro club donde no pague. Ahí podremos ubicarlos”, comentó.

Adicional a esto, el principal plan de Chemo es organizar selecciones regionales Sub 13 y Sub 15. Para ello, primero van a capacitar a los entrenadores de cada departamental para que ellos se encarguen de formar estas selecciones de su región.

Una vez que se tenga esas selecciones, serán llamadas a jugar un torneo en la sede designada para el grupo que forma. “Voy a estar presente en cada sede y vamos a ir a ver a los chicos de las selecciones regionales. Estoy seguro que vamos a encontrar talentos”, dice Chemo.

En principio los torneos Sub 15 serían en agosto y la Sub 13 para noviembre. El plan es que en esos partidos de Sub 15 podrían salir jugadores para el Sudamericano que se disputa en noviembre. “Esto lo vamos a hacer el 2024, el 2025... soy el primer interasado en que se haga este torneo”, dice Chemo.

Región 1 Región 2 Región 3 Región 4 Región 5 Tumbes Lima Ucayali Ica Madre de Dios Piura Callao Huánuco Ayacucho Puno Lambayeque Áncash Pasco Apurímac Cusco Cajamarca Loreto Junín Huancavelica Tacna Amazonas La Libertad San Martín Arequipa Moquegua Sede: Chiclayo Sede: Chimbote Sede: Huánuco Sede: Chincha Sede: Tacna

Como se ve, Chemo apunta a tener mayores fuentes de captación de jugadores. Si no lo brindan los clubes profesionales, busca que se muestren en los distintos clubes que puedan competir en la Copa Federación Élite y en las selecciones regionales. Y apunta a más. “La proyecciones es que para más adelante los 32 equipos profesionales (Liga 1 y Liga 2) tengan tres categorías. Tenemos que involucrar a todos”, asegura.

El valor de los ‘Scouting’

La Federación Peruana de Fútbol ya ha venido trabajando en este tema, pero lo que planea Chemo del Solar es potenciar la búsqueda de talento fuera del país. Para ello, apunta a tener satélites en distintos países.

“Vamos a implementar en los próximos meses de tener un responsable en cinco países a lo largo del mundo donde hay mucha migración peruana: Argentina, Estados Unidos, España, Japón, Alemania... Italia diría también. Vamos a intentar tener al responsable cuanto antes”, aseguró.

Ese es el proyecto inicial de Chemo. Bajo la línea conversada con Juan Carlos Oblitas y Juan Reynoso. Se busca potenciar a las selecciones desde los 13 años para tener base para surtir a las mayores en el futuro.