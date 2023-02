Hace una semana, la selección peruana sub-20 caía con Argentina por el Sudamericano y se despedía sin pena ni gloria de dicho torneo, puesto que no ganó ningún partido, sin embargo, a pesar de que el rendimiento colectivo no funcionó, lo individual dejó muchas impresiones no solo a los scouts que viajaron hasta Colombia para llevarse talentos, sino a directores deportivos de diferentes clubes, quienes fueron en busca de llevarse talento a sus equipos.

Este fue el caso de Diether Vásquez, quien fue el encargado de anotar el único gol de la ‘blanquirroja’ en el Sudamericano Sub-20 que se viene realizando en Colombia. Con 19 años, el exjugador de César Vallejo le llenó los ojos a los directivos del club mexicano Mineros de Zacatecas, que se quedaron a gusto con su gol y juego.

Este tanto se produjo a raíz de una gran jugada personal del centrocampista Catriel Cabellos, quien asistió al extremo Diether Vásquez en el partido contra Colombia. Dicho suceso llamó la atención del gerente deportivo de Mineros de Zacatecas, Luis Gil, quien conversó en exclusiva con El Comercio.

“Estamos muy agradecidos y contentos de hacer oficial la incorporación de Diether a Mineros de Zacatecas, la verdad es un refuerzo que demuestra las aspiraciones que tenemos como proyecto, el hecho de haber tenido presencia de la dirección deportiva y vicepresidencia, en el último Sudamericano Sub-20, pues consolida un poco lo que se busca como club”, dijo Luis Gil a este diario.

“La primera intención de nosotros era crear una base de datos de scouting y desarrollo de Networking alrededor del torneo, con toda la gente que está vinculada al mismo. Desde los países, scouts y todo el mundo que llega al torneo”, continuó el dirigente mexicano.

¿Cómo se fijaron en el peruano? Así nos contestaron. “Nosotros estuvimos alrededor de cinco días allá en Colombia, justamente a la primera selección que a mí me tocó ver fue a Perú, en el partido contra Paraguay. Obviamente que veníamos de seguir los partidos previos, el partido inaugural contra Colombia de la misma selección. Desde una primera instancia, el nombre de Diether nos llamó mucho la atención y bueno logramos tener una buena alianza y comunicación con la gente de la Universidad César Vallejo para preguntar y hacer posible su incorporación. Hemos hecho una buena alianza, una buena amistad y relación con Ricardo Caldas y yo creo ques esto va a beneficiar, sin lugar a duda a los dos clubes de cara al mediano y largo plazo”, comentó.

Diether Vasquez, atacante de la Selección Peruana Sub 20, daría el salto a la Liga de Expansión MX.

Asimismo, el director deportivo de Mineros de Zacatecas, aprovechó la comunicación para elogiar a su reciente fichaje, Diether Vásquez: “La verdad que Diether es un jugador que consideramos va a sumar mucho al proyecto de Mineros. Como pueden ver, recientemente, el futbolista paraguayo Diego González fue prestado con opción de compra a la Lazio de Italia y eso habla un poco de lo que estamos intentando a hacer, ¿no? Únicamente como club sino también como de categoría. Yo creo que somos una categoría, por ahí, el límite de edad con el que se cuenta, nos aventuramos a poner chicos jóvenes, nosotros actualmente hicimos debutar a un chico 2004 en el plantel, tenemos jugadores 2002, practicamente ya establecidos siendo titulares en la plantilla y eso da una buena oportunidad para todo jugador juvenil de desarrollarse y ponerse en la vitrina del fútbol internacional”, acotó.

“Diether es un futbolista que principalmente destaca por su agresivadad con balón, me parece que es un jugador que le gusta agitar mucho, encarar, es bueno en el duelo ofensivo y eso lo hace bastante atractivo. Es un jugador que puede jugar de pierna zurda y derecha como perfil cambiado, que creo que se siente más cómodo. También puede jugar por la banda izquierda. Es un jugador que puede mezclar recepciones entre líneas y que puede mezclar recepciones en amplitud y posteriormente buscar el duelo para llevar el balón a zonas más interiores, la verdad que es un jugador que va a ayudar al club y cuerpo técnico y que estamos muy contentos de que se sume. Universidad César Vallejo se reserva el 50 % de futura venta y estamos contentos de esta incorporación y hacer una buena alianza estratégica a nivel internacional. Él llega al club por 4 años”, sentenció.

Finalmente, le preguntamos cuándo debería estar sumándose Diether Vásquez a Mineros de Zacatecas. “Tendría que viajar la próxima semana. Estamos solo a la espera de resolver su visa de trabajo”, sentenció.

Entre tantas noticias poco positivas de la Liga 1, el volante nacional se convierte en el primer peruano que emigra en este 2023. En la austeridad de una Sub 20 muy discreta, la única buena noticia se llama Diether Vásquez.

