Desde Videna

Preocupación para la Bicolor





Quien tomó la palabra en las últimas horas fue el técnico de la selección peruana Juan Reynoso. En la Videna es una preocupación que no se inicie la Liga y que atenta contra lo planificado para la Bicolor. Son tres semanas que los jugadores no tienen actividad y en marzo la selección debe disputar dos amistosos, ante Alemania y Marruecos.





"Si no reanudase la Liga, estaríamos muy complicados con la convocatoria de jugadores del medio local porque estarían solo entrenando, no compitiendo y ahí sí tendríamos que buscar los jugadores del exterior y tratar de llamar una mayor cantidad y eso complicaría no solo los microciclos que habíamos pensado, sino ya en la competencia porque obviamente no es lo mismo entrenar que jugar", dijo en declaraciones que hizo pública la FPF.





Esto nos recuerda al papel que cumplió Ricardo Gareca en tiempos de la pandemia y cómo su palabra fue determinante para que las autoridades gubernamentales dieron el OK al reinicio de la Liga 1 en el 2020. 





Pero con Juan Reynoso es una nueva historia. El entrenador está preocupado por la participación de los clubes peruanos en los torneos internacionales, ya que Sport Huancayo debe jugar el 7 y 14 de febrero y Cristal el 22 de febrero y 1 de marzo en las fases previas de la Copa Libertadores.





Para Reynoso los amistosos entre clubes no cumplen el mismo rigor que un encuentro de oficial. Estuvo presente el fin de semana en el duelo entre Universitario y Cristal y sacó conclusiones. "Hay una parte subjetiva que uno como jugador sabe que no es lo mismo solo entrenar que jugar, es otra exigencia, otro cuidado, otro descanso", sentenció.