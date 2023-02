LEE MÁS | Catriel Cabellos, su presente en Racing y el plan del club con el peruano de cara a la temporada 2023

-¿La postura de Alianza Lima sigue siendo la misma; es decir, no jugar hasta que se retire la medida cautelar a favor de la FPF?

No ha cambiado. Acá hay un intento de vulneración hacia los derechos del club. Hay una medida cautelar exprés y una variación a la misma que también resultó exprés.

-¿Por qué el término “exprés”?

Porque no se están cumpliendo los plazos procesales ni los pasos a seguir que procesalmente debió haber hecho el juez antes de poder emitir cualquier pronunciamiento de esa naturaleza. Creemos que resulta, cuando menos, sospechoso. Eso nos ha llevado a pensar que evidentemente hay un actuar que resulta irregular.

"Acá hay un intento de vulneración hacia los derechos del club. Hay una medida cautelar exprés y una variación a la misma que también resultó exprés"

-¿Alianza Lima denunció penalmente al juez Juan Varillas Solano, cierto?

Se trata de un juez que tiene diversos antecedentes, denuncias penales, denuncias ante el Órgano de Control de la Magistratura y ante la Junta Nacional de Justicia. Por eso hemos denunciado al juez por actos de corrupción, denuncia que ya fue admitida y se están realizando las investigaciones del caso actualmente.

-¿Hay posibilidad de que legalmente se quite validez a la medida cautelar impuesta?

La FPF ha mentido descaradamente ante la opinión pública con la variación de la medida cautelar. Esto evidentemente genera consecuencias jurídicas que la sabrán en su momento. Nosotros, como clubes, hemos solicitado al juez incorporarnos a este proceso donde se dictó la medida cautelar para defender nuestros derechos como una parte agraviada porque la FPF inicia la demanda contra el Consorcio, pero a quienes le revienta directamente es a los clubes porque les suspenden sus contratos. Por eso, ante la iniciativa ilegal de la federación de acudir al Poder Judicial, vamos a estar ambas partes metidos en un proceso de justicia ordinaria, cuando esto debió haberse resuelto en el TAS, en la justicia deportiva.

Alianza Lima no se presentará al inicio de la Liga 1 (Foto: prensa AL)

-¿Qué es lo que va a pasar en estos días en los que, según comunicado oficial, se iniciará la Liga 1 2023?

El hincha tiene que estar tranquilo porque el club está haciendo las cosas bien, correctas, dentro del marco legal. Está haciendo las cosas también dentro de lo comercialmente favorable. Porque si nosotros aceptamos la propuesta del Consorcio, primero que nada fue por motivos legales, ya que estamos obligados a hacerlo; y segundo, porque era una oferta superior y sustentable en el tiempo que la que nos presentaba la otra parte que a la fuerza nos está llevando hacia un camino que puede significar la quiebra del fútbol peruano. No vamos a poner en riesgo la parte deportiva, nos mantenemos abiertos al diálogo porque consideramos que esto puede llegar a un buen puerto, sino, bueno, se seguirá en la posición.

"El hincha tiene que estar tranquilo porque el club está haciendo las cosas bien, correctas, dentro del marco legal"

-Los ocho clubes opositores tienen de su lado a la ADFP y parece que también a la Safap…

La Agremiación de Futbolistas del Perú (Safap) se encuentra muy preocupada ante este caso y dicha institución tiene la potestad de convocar a un paro ante cualquier afectación que se realice contra los sueldos o remuneración que tienen los jugadores. Es decir, si en algún momento hubiera una imposibilidad de pago o una afectación económica contra los futbolistas, podrían tomar ese tipo de acciones.

-De acuerdo a la FPF, si un club no se presenta en dos partidos, perderá la categoría, ¿Alianza Lima está 100% consciente de eso?

Somos conscientes de las consecuencias, pero también hemos tomado las medidas legales del caso para cuidarnos. Pero todo está en cancha de la federación. Si realmente quiere lo mejor para el fútbol peruano, vamos a llegar a un entendimiento. Si no, como lo ha manifestado hasta el momento, no vamos a llegar a nada. Ahora te pregunto: ¿Crees que van a descender a ocho clubes?

-Pero poniéndonos en el contexto más extremo: ¿Alianza está dispuesto a descender con tal de luchar por sus derechos de TV?

Alianza no va a descender. Eso te lo puedo garantizar. No estamos atados de manos para tener ese tipo de medidas y, por lo tanto, te garantizo que es una figura que no se va a dar. Creo que hay suerte de amenazas de un estilo matonesco como parte de una extorsión o un forcejeo para que nos unamos a un modelo económico que no nos conviene a nadie.

El duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal es el más atractivo de la fecha 3. (Foto: Liga 1)

-Trascendió que la FPF se reunió con Alianza, Universitario y Cienciano. ¿De qué se habló?

Si es que existió una reunión, yo no participé en ella. No te puedo decir realmente si se llegó a dar, si es que se trató de un tema en específico. Nosotros, eso sí, estamos abiertos a tener una reunión formal con los señores de la FPF.

-¿Pero hubo alguna invitación formal de parte de la FPF?

No.

-A estas horas, ¿todos los clubes mantienen la postura de no jugar hasta que se retire la medida cautelar?

Todos estamos de un mismo lado, del lado que comercialmente nos conviene a los clubes. Yo no puedo hablar por otras instituciones, pero de lo que hemos conversado estamos todos del mismo lado.

"Todos estamos de un mismo lado, del lado que comercialmente nos conviene a los clubes. Yo no puedo hablar por otras instituciones, pero de lo que hemos conversado estamos todos del mismo lado"

-¿Aún con esta variación de la medida cautelar que exime a Boys, Universitario y Municipal de que sus partidos se transmitan por GOLPERÚ hasta fines de 2025?

Lo que pasa es que ellos han renovado con el Consorcio, por lo tanto, si no tienen el problema directo en este momento, lo van a tener en el 2025. En algún momento va a llegar el supuesto incumplimiento que les van a imputar. Esto tiene que resolverse desde ya, no esperar hasta ese momento.

-¿Es cierto que existe un oficio de 2018 en el que la FPF firma tomar el torneo por cuatro años para mejorarlo y luego devolverlo a los clubes? Esos cuatro años serían 2019, 2020, 2021 y 2022.

Existe ese oficio. Desde la ADFP se le ha emitido cartas notariales a la FPF para que devuelva el campeonato porque efectivamente dice que lo iba a realizar durante cuatro años, tiempo en el que, como hemos podido ver, ha sido una organización destroza en la cual la baja se define en TAS o en órganos de justicia, además de otras irregularidades. Pero efectivamente lo que cabría es la devolución del campeonato hacia los clubes. El problema es que nunca hubo respuesta de la FPF a las cartas notariales. Simplemente dijeron que lo iba a tocar en Asamblea, pero nunca se trató.

–¿Por qué los clubes no han argumentado desde un inicio que lo que estaría haciendo la FPF es ilegal?

Lo que correspondería ahora, ante la negativa de la FPF, es tomar acciones judiciales también, pero eso es un tema aparte, no está vinculado a los derechos de TV.

-Pero si la FPF no organiza la Liga 1 2023, no podría pelear por los derechos de TV, ¿O sí?

Mientras la organice, va a tener los derechos de TV. Si no lo organiza, no los tendría.

Alianza Lima retornó los entrenamientos en EGB, Lurín, tras derrota ante Atlético Nacional de Medellín. (@ClubALoficial)

-Por eso llama la atención que los clubes no hayan mostrado ese oficio como primer argumento. De acuerdo al documento firmado, sería ilegal que la FPF hoy organice el torneo…

Porque con la carta notarial que enviamos, ellos tenían que haber respondido. Lo que corresponde es iniciar un proceso judicial al respecto para definir quién tiene que organizarlo.

-¿Y por qué aún no se inició ese proceso?

Ese proceso judicial podría conllevar indirectamente al perjuicio del campeonato y de los clubes porque el torneo se paralizaría indefinidamente. Pero nosotros, los clubes y la ADFP, sí nos preocupamos por los demás, no como otras posiciones.

-Entiendo. Pero, ¿si la FPF les devuelve la libertad de negociar sus derechos televisivos, ustedes aceptarían que ellos organicen el torneo pese a que no deberían hacerlo?

Claro. Pero, como te digo, no hemos entrado en un proceso legal. Simplemente lo que hemos hecho es enviar la carta notarial pidiendo la devolución del campeonato. Como no lo hicieron, tendríamos que tomar acciones de justicia, algo que todavía no hemos iniciado pensando en el bienestar de los clubes. Ahora, ¿es una posibilidad que está abierta? Seguramente que sí, porque la FPF también está llevando las cosas al límite.

-¿Por qué renovaron con el Consorcio?

Esto no empieza ahora. Para Alianza Lima, todo esto inició en 2013, cuando firmó el contrato de cesión de derechos de transmisión. Este convenio contenía precisamente esa cláusula de derechos de preferencia para renovar, que es básicamente que el Consorcio tiene el derecho a igualar o mejorar alguna oferta que tengan los clubes con respecto a los derechos de TV hasta un año después de haber culminado el vínculo. Esa figura se dio: el Consorcio ofreció una mejora económica a Alianza Lima y por lo tanto el club está obligado a renovar. De hacerlo hubiera incurrido en una causal de penalidad que está estipulada en el mismo contrato, una causal millonaria. Este es el principal motivo.

Liga 1 confirmó tres nuevos operadores de TV para transmitir el campeonato local. (Foto: FPF)

-Lo que dice la FPF es que los derechos les pertenecen…

Eso dicen. Sin embargo, ellos cedieron durante muchos años la posibilidad de que el club sea el titular para ceder sus propios derechos de TV a cambio de un 10% de los ingresos. Al ceder esa titular, el club, en uso total de esa facultad, celebró un acto jurídico totalmente válido como el contrato que contenía dicha cláusula y por eso tenemos que ejecutarla. El cambio de un Estatuto de una institución privada como la FPF no hace inválido ningún contrato ni ninguna cláusula.

-¿De cuánto es la penalidad que debe pagar un club que no cumpla con la cláusula de preferencia?

Entiendo que en cada club varía de acuerdo a los ingresos que reciben. En el caso de Alianza es de 70 millones de dólares. Un monto que no puede llevar a la bancarrota. Esa es una consecuencia que en algún momento, más pronto que tarde, van a tener que afrontar los clubes que no han respetado el contrato.

-¿Legalmente que es menos riesgoso: defender una denuncia de la FPF por haber renovado unos derechos que, según ellos, les pertenece o defender una acusación del Consorcio por no renovar?

Lo que pasa es que la penalidad millonaria la perderíamos. Pero ahora tenemos una posición legal fuerte y firme que nos hace tener la certeza de que hemos actuado bien respetando el contrato.

-¿Qué nuevos beneficios está otorgando Consorcio que no encuentran con 1990 Sports?

Es una propuesta económicamente superior y sustentable en el tiempo. Sobre todo esto último es lo más importante. El Consorcio tiene el respaldo que durante los últimos diez años en el contrato que tuvimos siempre pagó puntualmente, incluso en época de pandemia. Y eso es lo que nos ha permitido actuar, trabajar y consolidarnos económicamente pese a ser un club concursado. Entonces es esta seguridad económica lo que nos permite trabajar.

-¿Y del lado de 1990 Sports?

La propuesta que tenía 1190 era un negocio arriesgado que quién sabe si funcionará o no, si realmente lograrán las monetizaciones que necesitan para alcanzar a pagar a los clubes lo que se les informó. En su momento también cuando preguntamos o investigamos, solicitamos alguna garantía y no existe alguna garantía que asegure el pago del contrato durante los 13 años que ellos están ofreciendo. Entonces probablemente si el negocio no llega a funcionar, no va a alcanzar para pagar y, teniendo en cuenta lo que representa el porcentaje dentro de todo el dinero que manejan los clubes peruanos, va a haber una afectación muy fuerte dentro de lo económico. Esto puede llevar a la quiebra al fútbol peruano.

-De acuerdo a la FPF, la garantía que ellos tienen es un Fondo Internacional de más de 7 500 millones de dólares…

Lo que entiendo es que 1190 Sports forma parte de un grupo empresarial dentro del cual está otra empresa que maneja ese dinero. Pero que dos empresas se encuentren vinculadas empresarialmente no quiere decir que una va a garantizar los contratos que haga la otra. No hay ninguna garantía que esté en el contrato. No existe.